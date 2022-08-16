Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Латвии начали сбор средств для покупки беспилотника... 18:01
Аксенов: маршрут поездов в Крым будет сокращен после ЧП... 17:59
Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой 17:58
Глава Space Travel Мурадян: сокращение выдачи финских виз отразится... 17:58
Умер новозеландский актер Маршалл Напье 17:56
«Дзюба забьет больше всех в команде, клянусь жизнью»: турки... 17:55
ВВС США заявили о готовности американских ядерных сил 17:52
Дзюба перейдет в «Адана Демирспор» только при одном условии 17:50
Трамп назвал провокатором вооруженного мужчину, пытавшегося попасть... 17:48
Голая женщина с трехлетним сыном в машине устроила ДТП... 17:47
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Исторический матч: супермедийная команда блогеров «Амкал» дебютирует в Кубке России. LIVE

Футбол. Кубок России. 1/256 финала. «Амкал» — «Зоркий» (Красногорк). ОНЛАЙН

close
100%
Телеграм-канал «AMKAL ULTRAS»
В матче 1/256 финала Кубка России медийная команда «Амкал» встречается с красногорским «Зорким». Это первый случай в истории, когда блогерский клуб был приглашен к участию в Кубке России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Кубок России. 1-й раунд - 1/256 финала
Матч не начался
16 августа 19:00
Амкал
Москва
0:0
Зоркий-Красногорск
Красногорск
Стадион «Лужники, Спортивный городок», Москва
Главный судья: Даниил Шеметов (Ульяновск, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:45

Добрый день, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1/256 финала Кубка России по футболу, в котором медийная команда «Амкал» встречается с красногорским «Зорким».

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 174-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 174-й день
Доллар и евро дорожают на бирже. Но финансисты не советуют их покупать
Аналитик Емельянов: основной прогноз по рублю — вниз, на годы вперед
Танк-памятник Т-34 демонтирован. Зачем эстонские власти закрывали границу с Россией
КПП на российско-эстонской границе возобновил работу после демонтажа монумента Т-34
МО РФ: ВКС получили задачу не допустить полета британского самолета-разведчика над Россией
ФСБ сообщила о подрыве 6 опор ЛЭП, питающих Курскую АЭС
Власти Латвии назвали условие, при котором будут продлевать ВНЖ россиянам
В ГРУ сообщили, что конгрессмены США посетили Киев для разбирательств с утечками оружия
Новости
В Латвии начали сбор средств для покупки беспилотника Bayraktar TB2 для Украины
Аксенов: маршрут поездов в Крым будет сокращен после ЧП под Джанкоем
Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой
Глава Space Travel Мурадян: сокращение выдачи финских виз отразится на жителях Ленобласти
Умер новозеландский актер Маршалл Напье
«Дзюба забьет больше всех в команде, клянусь жизнью»: турки требуют трансфера россиянина
ВВС США заявили о готовности американских ядерных сил
Все новости
«Необходимости применять ядерное оружие на Украине нет». Главное из выступления Шойгу
Глава Минобороны РФ Шойгу: спецоперация развеяла миф о «супероружии Запада»
«Местных жителей в радиусе 5 км эвакуировали». Что известно о новых взрывах в Крыму
Глава Крыма Аксенов сообщил о двоих пострадавших при детонации боеприпасов в воинской части
Девственник и лучший босс: Стиву Кареллу — 60
Звезде комедийного телесериала «Офис» Стиву Кареллу сегодня исполняется 60 лет...
«Такое решение было бы вполне разумным». Финляндия ограничит количество виз для граждан РФ
МИД Финляндии заявил о планах снизить число выдаваемых россиянам виз
«Плохая новость для Украины и НАТО». Потерю черноморского побережья назвали катастрофой для Киева
NI: Украина получит катастрофический удар, если лишится доступа к Черному морю
«Теплое шершавое пятно на теле планеты»: надо ли бороться с нагревом городов
Метеоролог Локощенко объяснил, чем опасны острова тепла
Самый грустный актер Голливуда: Бену Аффлеку — 50
Пластика век: есть ли риски для зрения
Офтальмолог Филиппов назвал четыре категории людей, которым нужна блефаропластика
Свояк или шурин? Угадайте, кто этот родственник
Вспомните правильное название членов большой семьи
За какие нарушения автомобилиста могут арестовать
Юристы объяснили, в каких случаях водителя могут посадить на 15 суток
Россия наказала две европейские страны из-за незаконного ремонта украинских вертолетов
ФСВТС отозвала лицензии Болгарии и Чехии из-за сотрудничества с Украиной
«Времени на раскачку нет». Что ждет автопром России?
Президент Горьковского автозавода рассказал о приоритетах в развитии отрасли в новых реалиях
«Меня неоднократно выручала IKEA». Дизайнеры — об уходе шведского бренда
Дизайнер Карасаева предложила заменить вещи из IKEA товарами из Fix Price

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+