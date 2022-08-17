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Спорт

По стопам «Амкала»: медиакоманда 2DROTS играет в 1/256 финала Кубка России. LIVE

Футбол. Кубок России. 1/256 финала. «2DROTS» — «Чертаново». ОНЛАЙН

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Путь в Кубке России начинает еще одна футбольная медиакоманда — «2DROTS». В матче 1/256 финала они встретятся с «Чертаново» и постараются повторить успех команды блогеров «Амкал», которая днем ранее обеспечила себе участие в следующей стадии турнира. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Кубок России. 1-й раунд - 1/256 финала
Матч не начался
17 августа 18:30
2DROTS
Москва
0:0
Чертаново
Москва
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья: Игорь Вертков (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Медиакоманда «2DROTS» начинает выступление в Кубке России матчем против «Чертаново». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

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