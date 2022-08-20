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Спорт

225 тысяч человек смотрят за главным дерби YouTube: «Амкал» играет вничью с 2DROTS. LIVE

Футбол. МКС-2022. Группа В. «Амкал» — 2DROTS. ОНЛАЙН

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В решающем матче за право сыграть в полуфинале Московского Кубка Селебрити (МКС-2022) сошлись два участника 1/128 финала Кубка России — «Амкал» и 2DROTS! «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
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20 августа 22:12
0:0
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+4

Звучит свисток на перерыв! Просто невероятная игра, ждем не менее огненного продолжения во второй половине игры!

'45+1

К основному времени первого тайма добавлено три минуты.

'45

ГОООООООООООООООООООЛ! «Амкал» сравнивает счет, 1:1! Какая игрушка в Черкизово сегодня!

'45

Решение подтверждено. Пенальти будет бить Алексей Гасилин.

'44

Судья побежал к монитору и решил лично пересмотреть эпизод.

'43

Пенальти в ворота 2DROTS! Cтеп в падении выбивал мяч в своей штрафной и попал в ногу Арсению Левшуку!

'41

ГООООООООООООООООООЛ! Просто гениальнейшую пушку расчехлил Алекс Стиль! В стиле Роббена подхватил мяч, сделал пару шажочков и пробил с левой в девятку ворот Маменко! Гениальный гол, 1:0 в пользу 2DROTS!

'39

Маменко ловко выходит из ворот и забирает мяч прямо перед лицом Карата!

'37

Карат вместо Слона вышел у Дротов.

'34

Вася Маврин заменил Мишу Прокопа у «Амкала».

'32

Алекс Стиль выскочил на Маменко и успел пробить, прежде чем лайнсмен поднял флажок — офсайд.

'30

Вася Левин бьет по ногам Степу в неигровом эпизоде и получает предупреждение. Начинают понемногу уставать игроки «Амкала».

'27

Нет пенальти в ворота «Амкала», игра продолжается.

'26

Идет видеопросмотр игрового момента на предмет игры рукой у Товмасяна в момент подачи Стиля.

'24

Подача Стиля в штрафную «Амкала» получилась интересной, но не очень точной.

'23

Бара фолит на Фартуне, штрафной пробьют Дроты.

'22

Подача от Сени Левшука оказалась очень низкой.

'21

Бегларян бьет по ногам Кузе, штрафной исполнят игроки «Амкала».

'19

Гасилин нарушает правила в атаке, берет в руки мяч и стучит им о газон «Сапсан Арены».

'17

Сибскана Манну немного задел сзади, после чего попросил прощения у игрока 2DROTS.

'14

Бара хладнокровно выбивает мяч за пределы поля после прохода Кутуза.

'12

Гасилин сейчас мог ремейк гола Кутуза в финале МФЛ через себя оформить, но не попал в створ! Вот это да!

'9

Очередной эпизод связки Прокоп — Гасилин мы могли сейчас наблюдать.

'6

Прокоп наносит удар сзади в одного из футболистов 2D и получает предупреждение. Или не получает? Есть расхождения между графикой в трансляции и решением арбитра.

'3

Стартовые минуты игры остаются за «Амкалом».

21:23

Игра началась! Поехали!

21:15

Состав «Амкала»:

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100%
21:12

Состав 2drots:

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100%
21:10

Добрый вечер! Мы приветствуем вас на матче группы В Московского Кубка Селебрити (МКС-2022) между командами «Амкал» и 2DROTS.

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