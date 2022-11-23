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Спорт

Оформить первое место: «Спартак» играет с «Крылями» в Самаре в Кубке России. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа В. 5-й тур. «Крылья Советов» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
В матче пятого тура Кубка России в Пути РПЛ в группе В в Самаре играют «Крылья Советов» и московский «Спартак», который в случае ничейного исхода обеспечит себе первое место в квартете. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Кубок России. Группа B
Матч не начался
23 ноября 18:00
Крылья Советов
Самара
0:0
Спартак М
Москва
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:45

В матче пятого тура группы В Пути РПЛ в Кубке России «Крылья Советов» в Самаре принимают московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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