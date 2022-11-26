26 ноября 2022, 16:00 Спорт Вырваться на первое место в Кубке: ЦСКА играет против «Сочи» на выезде. LIVE Футбол. Кубок России. Группа D. 6-й тур. «Сочи» — ЦСКА. ОНЛАЙН Андрей Черников

close 100% Игрок ЦСКА Федор Чалов РИА Новости

В матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России в группе D играют «Сочи» и московский ЦСКА. В случае победы армейцы по крайней мере временно обгонят «Урал» и поднимутся на первое место в таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России. Группа D Матч не начался 26 ноября 16:00 Сочи Сочи 0:0 ЦСКА Москва Стадион «», Главный судья: