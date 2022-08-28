28 августа 2022, 21:45 Спорт Головин против звезд: «Монако» сражается с «ПСЖ». LIVE Лига 1. 4-й тур. «ПСЖ» — «Монако». ОНЛАЙН Максим Гужевский

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В матче четвертого тура чемпионата Франции «ПСЖ» во главе с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе принимает «Монако», за который играет российский полузащитник Александр Головин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1. 4-й тур Матч не начался 28 августа 21:45 ПСЖ Париж 0:0 Монако Монако Стадион «Парк де Пренс», Париж Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)