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Д. Карлсон 7:58 2'
Т. Уилсон 6:22 1:0
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4 з Б. Диллон 48 з М. Грызлик
9 з Д. Орлов 55 з Ж. Лозон
33 з З. Хара 73 з Ч. Макэвой
74 з Д. Карлсон 86 з К. Миллер
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17 н М. Раффль 14 н К. Вагнер
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20 н Л. Эллер 21 н Н. Ритчи
21 н Г. Хэтэуэй 37 н П. Бержерон
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39 н Э. Манта 52 н Ш. Курали
43 н Т. Уилсон 63 н Б. Маршан
62 н К. Хагелин 71 н Т. Холл
73 н К. Шири 74 н Д. Дебраск
77 н Т. Джей 88 н Д. Пастрняк
T Питер Лавиолетт T Брюс Кэссиди

«Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз» в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Без пауз проходит игра, классно готовы физически оба коллектива. Овечкин попытался бросить в нижний угол, но не попал.

Вторая двадцатиминутка началась!

Перерыв!
Равная игра, равные моменты, равный счет на табло — 1:1. Отдохнем немного.

И второе большинство «мишки» не реализовывают, вернулся на поле Шульц.

Здено Хара элегантно толкает левую стойку собственных ворот и заставляет Андерсона завалиться на спину, не позволяя Маршанду забросить шайбу и вывести свою команду вперед.

2'

Шульц срубил Холла не по правилам — очередные две минуты большинства у «Бостона».

Преимущество по броскам в створ ворот удерживает столичный коллектив — 8:5.

Получил травму голкипер «Кэпс» во время пропущенного гола, неудачно растянувшись в шпагате, и теперь вынужден покинуть лед — вместо него выйдет Крэйг Андерсон, являющийся по сути третьим вратарем команды.

ГООООООООЛ!
Сравнивает счет «Бостон»! Джейк Дебраск наносит умопомрачительный бросок, оставляя Виктора Ванечека не у дел. 1:1!

Не получается пока у команд придумать что-то острое у ворот друг друга; поглядим, кому же удастся склонить чашу весов в свою пользу.

Не удалось гостям реализовать численное преимущество, счет по-прежнему 1:0 в пользу «Вашингтона».

2'

Карлсон заработал глупейшее удаление, выбросив шайбу из собственной зоны.

ГООООООООООООЛ!
Том Уилсон убежал вместе с Ти Джеем Оши в контратаку, отыгрался с ним и бросил аккурат в дальнюю девятку! Блестящее начало от «столичных»!

Пастрняк!
Обыграл Орлова на носовом платке и почти завез шайбу за линию ворот, но Ванечек сыграл грамотно и не позволила гостям открыть счет!

Пытаются игроки «мишек» спровоцировать первое звено «Вашингтона» на какие-нибудь необдуманные действия, но Овечкин и компания держат себя в руках.

Очень заряженными на борьбу вышли хоккеисты обеих команд и уже успели обменяться неплохими атаками.

Стартовое вбрасывание на «Кэпитал Уан Арене» состоялось! Игра началась!

«Бостон» выйдет на игру в следующем сочетании:

Представляем состав «Вашингтона»:

Встреча начнется в 02.15 по московскому времени.

Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции первого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».

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