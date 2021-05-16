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|Д. Шульц
|16:42
|2'
|1:1
|13:1
|Д. Дебраск
|Д. Карлсон
|7:58
|2'
|Т. Уилсон
|6:22
|1:0
|31
|в
|К. Андерсон
|1
|в
|Д. Свейман
|41
|в
|В. Ванечек
|40
|в
|Т. Раск
|2
|з
|Д. Шульц
|6
|з
|М. Райлли
|3
|з
|Н. Дженсен
|25
|з
|Б. Карло
|4
|з
|Б. Диллон
|48
|з
|М. Грызлик
|9
|з
|Д. Орлов
|55
|з
|Ж. Лозон
|33
|з
|З. Хара
|73
|з
|Ч. Макэвой
|74
|з
|Д. Карлсон
|86
|з
|К. Миллер
|8
|н
|А. Овечкин
|12
|н
|К. Смит
|10
|н
|Д. Спронг
|13
|н
|Ч. Койл
|17
|н
|М. Раффль
|14
|н
|К. Вагнер
|19
|н
|Н. Бекстрём
|20
|н
|К. Лазар
|20
|н
|Л. Эллер
|21
|н
|Н. Ритчи
|21
|н
|Г. Хэтэуэй
|37
|н
|П. Бержерон
|26
|н
|Н. Дауд
|46
|н
|Д. Крейчи
|39
|н
|Э. Манта
|52
|н
|Ш. Курали
|43
|н
|Т. Уилсон
|63
|н
|Б. Маршан
|62
|н
|К. Хагелин
|71
|н
|Т. Холл
|73
|н
|К. Шири
|74
|н
|Д. Дебраск
|77
|н
|Т. Джей
|88
|н
|Д. Пастрняк
|T
|Питер Лавиолетт
|T
|Брюс Кэссиди
«Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз» в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Без пауз проходит игра, классно готовы физически оба коллектива. Овечкин попытался бросить в нижний угол, но не попал.
Вторая двадцатиминутка началась!
Перерыв!
Равная игра, равные моменты, равный счет на табло — 1:1. Отдохнем немного.
И второе большинство «мишки» не реализовывают, вернулся на поле Шульц.
Здено Хара элегантно толкает левую стойку собственных ворот и заставляет Андерсона завалиться на спину, не позволяя Маршанду забросить шайбу и вывести свою команду вперед.
Шульц срубил Холла не по правилам — очередные две минуты большинства у «Бостона».
Преимущество по броскам в створ ворот удерживает столичный коллектив — 8:5.
Получил травму голкипер «Кэпс» во время пропущенного гола, неудачно растянувшись в шпагате, и теперь вынужден покинуть лед — вместо него выйдет Крэйг Андерсон, являющийся по сути третьим вратарем команды.
ГООООООООЛ!
Сравнивает счет «Бостон»! Джейк Дебраск наносит умопомрачительный бросок, оставляя Виктора Ванечека не у дел. 1:1!
Не получается пока у команд придумать что-то острое у ворот друг друга; поглядим, кому же удастся склонить чашу весов в свою пользу.
Не удалось гостям реализовать численное преимущество, счет по-прежнему 1:0 в пользу «Вашингтона».
Карлсон заработал глупейшее удаление, выбросив шайбу из собственной зоны.
ГООООООООООООЛ!
Том Уилсон убежал вместе с Ти Джеем Оши в контратаку, отыгрался с ним и бросил аккурат в дальнюю девятку! Блестящее начало от «столичных»!
Пастрняк!
Обыграл Орлова на носовом платке и почти завез шайбу за линию ворот, но Ванечек сыграл грамотно и не позволила гостям открыть счет!
Пытаются игроки «мишек» спровоцировать первое звено «Вашингтона» на какие-нибудь необдуманные действия, но Овечкин и компания держат себя в руках.
Очень заряженными на борьбу вышли хоккеисты обеих команд и уже успели обменяться неплохими атаками.
Стартовое вбрасывание на «Кэпитал Уан Арене» состоялось! Игра началась!
«Бостон» выйдет на игру в следующем сочетании:
Представляем состав «Вашингтона»:
Встреча начнется в 02.15 по московскому времени.
Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции первого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».