Россия U20

Легкая потасовка у шведских ворот, и на этом завершается первый период. Швеция пока выглядит лучше. Отдыхаем.
Пашина вывели по центру к воротам, но бросать пришлось из борьбы с неудобной руки — Валльстедт прижал шайбу под рукой! Первый опасный момент от сборной России.
Эклунд принял шайба у ворот, никто его не держал, а шайба после его броска проползла под щитками Аскарова, но защитники России успели первыми!
Есть такое ощущение, что шведы пока острее в атаке, хотя по броскам примерное равенство. У россиян очень много сумбура в действиях.
Пока достаточно спокойная игра, обе команды хорошо обороняются, но вот сразу пропустили в меньшинстве.
И почти моментальная реализация большинства от шведов. Олауссон кистевым броском из правого круга вбрасывания отправил шайбу в дальний угол ворот.
Не сказать, что пока были созданы опасные моменты. Наш вратарь Аскеров в одном моменте сыграл не очень уверенно, но быстро исправился.
На этом матче будет работать североамериканская бригада арбитров. Дуэт главных судей образуют американец Роберт Хеннесси и канадец Кайл Ковальски, а лайнсменами будут американец Джон Рей и канадец Коди Хасби.
Состав сборной Швеции:
Валльстедт (Кланг);
Эдвинссон – Гранс, Хольц – Эклунд – Олауссон;
Лёф – Нюстрём, Стаккестад – Юнгман – Шёберг;
Андре – Ольссон, Росен – Нидербах – Торгерсcон;
Форсфьелль, Магнуссон – Экмарк – Нюбек, Стенман.
В состав команды на предстоящую встречу тренерский штаб во главе с Сергеем Зубовым не включил голкипера Максима Моторыгина, защитника Арсения Коромыслова, а также нападающего Ивана Дидковского.
Состав сборной России: Аскаров (Гуськов);
Мухамадуллин — Смирнов, Демидов — Хуснутдинов — Мичков;
Кирсанов — Новиков, Свечков — Танков — Чибриков;
Грудинин — Стеклов, Тютнев — Гуслистов — Пашин;
Зинченко — Савиков, Злодеев — Юров — Пономарев.