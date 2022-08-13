В матче первого тура чемпионата Италии «Монца» принимает на своем поле «Торино», за который в стартовом составе дебютирует российский полузащитник Алексей Миранчук. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Италия - Серия А. 1-й тур
Перерыв
13 августа 21:45
Монца
Монца
0 : 1
Торино
Турин
43'Миранчук
Стадион «Комунале Бриантео», Монца
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
1-й тайм
19'Синго
36'Адопо
43'Миранчук
2-й тайм
Трансляция
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'45
А вот и перерыв. Давайте отдохнем. После перерыва продолжим следить за Миранчуком, а также есть еще несколько фактов про новый клуб россиянина!
'44
Капрари пробил с линии штрафной выше ворот.
'43
ГООООЛЛЛ!!!! Миранчук забил первый мяч за «Торино». В штрафной получил мяч россиянин, пробежал несколько метров и покатил снаряд мимо вратаря. 1:0.
'42
Пас в штрафную «Торино» не нашел адресата.
'41
Можно тогда назвать интересный факт #2 про «Торино»: клуб является семикратным чемпионом Италии по футболу, уступая по этому показателю лишь «Ювентусу», «Милану», «Интеру» и... «Дженоа».
'40
Опять пропали события в матче. Такое иногда случается в этом поединке.
'37
Еще раз пробил Раноккья. Милинкович-Савич легко мяч забрал.
'35
Раноккья опасно пробил по воротам «Торино» из-за штрафной. Рядом со штангой.
'32
Вошел Радонич в штрафную «Монцы», но не смог пробить по воротам.
'30
Капрари метров с 40 решил проверить бдительность вратаря «Торино», но не попал в створ.
'29
Видно, что «Монца» является новичком Серии А. Лучше «Торино» действует. Да и два раза туринские «быки» уже могли забить.
'27
Миранчук классно выкатил на Радонича, тот пробил по воротам, но голкипер отбил.
'25
Капрари навесил в штрафную «Торино». Нет удара.
'22
Линетти пробил по воротам, попал в защитника. «Торино» заработал угловой.
'20
Раноккья опасно пробил из-за штрафной, вратарь «Торо» Милинкович-Савич отбил перед собой, но никто добить не смог.
'20
Радонич навесил в штрафную «Монцы». Но никто из его партнеров не дотянулся до мяча.
'18
Взяли команду передышку, предпочитая играть не очень быстро.
'15
Миранчук попытался мяч перехватить, но отдал пас сопернику.
'13
Эйна мог выйти один на один с вратарем «Монцы», но его опередил голкипер.
'11
Интересный факт: «Торино» является самой популярной командой Турина, несмотря на то, что в городе еще играет «Ювентус», который имеет больше всех фанатов в Италии.
'10
Спал стартовый натиск «Торино».
'8
«Монца» пытается отодвинуть игру от своих ворот, устроив перепасовку на своей половине поля.
'6
До Миранчука пока мяч не доходил. Но он играет на правом фланге, а «Торо» предпочитает играть левым флангом.
'3
Санабрия вышел один на один с кипером «Монцы», но Ди Грегорио спас команду.
'2
Первый удар по воротам «Торино» полетел сильно выше ворот. Петанья приложился по мячу.
'1
Матч начался.
21:45
Состав «Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Рикардо Родригес, Ндари Адопо, Коффи Джиджи, Ола Эйна,
Самуэле Риччи, Кароль Линетты, Уилфрид Синго, Неманья Радоньич, Алексей Миранчук, Антонио Санабрия
21:43
Команды уже выходят на поле. Давайте последим за Миранчуком.
21:30
Добрый вечер, уважаемые любители итальянского футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Серии А, в которой «Монца» сражается с «Торино», в основном составе которого дебютирует Алексей Миранчук.
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