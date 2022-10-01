01 октября 2022, 16:00
Спорт
Хвича и Миранчук в старте: «Наполи» принимает «Торино». LIVE
В очередном матче чемпионата Италии между собой встречаются «Наполи» и «Торино». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Италия - Серия А. 8-й тур
1-й тайм
01 октября 16:00
Наполи
Неаполь
6'
Замбо Ангисса
12'
Замбо Ангисса
2 : 0
Стадион «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)», Неаполь
Главный судья: Лука Массими (Италия)
'12
ГООООООООООООООООООЛ! Оформляет дубль Замбо-Ангисса! Политано после ложного запаха на фланге выкатил мяч на нигерийского полузащитника, который ворвался в штрафную и покатил мяч мимо вратаря! 2:0!!!
'10
Ди Лоренцо играет классно на перехвате, присваивая мяч, летящий в направлении к Линетте!
'7
ГОООООООООООООООЛ! И первые же штрафной реализуют хозяева! Марио Руй исполнил подачу с левого края и Замбо-Ангисса неотразимо пробил головой над голкипером! 1:0, «Наполи»!
'6
Миранчук фолит на Лоботке, штрафной исполнят футболисты «Наполи».
'4
Миранчук не добирается до мяча после паса по правому краю.
'3
Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами, выглядят они поактивнее своих соперников.
15:55
Состав «Торино»: Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Джиджи, Буонджорно, Лазаро, Линетти, Миранчук, Влашич, Лукич, Санабрия.
15:50
Состав «Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса, Политано, Кварацхелия, Распадори.
15:45
Добрый день! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии между «Наполи» и «Торино».
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