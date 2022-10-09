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Спорт

Миранчук забил красивый гол, но судья отменил его из-за ошибки Влашича. LIVE

Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» — «Эмполи». ОНЛАЙН

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Алексей Миранчук в составе «Торино»

Алексей Миранчук в составе «Торино»

Global Look Press
В матче 9-го тура итальянской Серии А «Торино» во главе с Алексеем Миранчуком в составе дома играет с «Эмполи». В случае успеха туринцы имеют шанс обойти в турнирной таблице «Интер» и догнать «Ювентус», в данный момент занимающий седьмое место. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Италия - Серия А. 9-й тур
1-й тайм
09 октября 13:30
Торино
Турин
0 : 0
Эмполи
Эмполи
Стадион «Олимпико ди Торино», Турин
Главный судья: Франческо Фурно (Италия)
1-й тайм

12' Санабрия

25' Бандинелли

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'40

У «Торино» семь ударов по воротам, три — в створ, а у «Эмполи» три удара всего и ноль — в створ.

'39

Миранчук получил мяч в чужой штрафной и сразу пробил, но перед ним стояли два соперника, которые заблокировали удар!

'38

Миранчук выдал отличный пас на ход Эйна, тот разогнался по правому флангу, принял мяч и прострелил в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.

'36

Эйна выдал проникающий пас в штрафную «Эмполи» на Санабрию, но тот не сумел толком остановить мяч, поскольку нога поехала на мокром газоне.

'33

Миранчук подобрал мяч у штрафной «Эмполи» и попытался обыграть защитника, но поскользнулся на мокром газоне (дождь льет нещадно).

'31

«Торино» продолжает владеть инициативой. Будем надеяться, что счет все-таки будет открыт, потому что моментов у туринцев более чем достаточно.

'29

ГОЛ ОТМЕНЕН! Как выяснилось, Влашич оказался в офсайде в самом начале развития этой атаки, задолго до того, как Миранчук включился в эпизод и забил свой красивый гол. Судьи не реагировали на этот факт пару минут. Очень обидно! Но россиянин сделал все правильно, и будем надеяться, что еще сможет повторить.

'27

ГООООООЛ!!! Миранчук открывает счет! «Торино» наконец-то дожал «Эмполи»! Диктор на всю арену кричит с итальянским акцентом «АЛЕКСЕЕЕЙ! АЛЕКСЕЕЕЙ!», а фанаты отвечают «МИРАНЧУК»!!!

Миранчук сделал пас на Эйна на правый край штрафной, тот навесил в центр, и россиянин забил головой!

'26

Хавбек «Эмполи» Бандинелли жестко въехал сзади двумя ногами в Миранчука, за что получил желтую карточку.

'25

ШТАНГА! Эйна пробил издали и попал в левую стойку ворот «Эмполи»! Мяч отскочил к Влашичу, и тот мощно пробил в правый нижний угол — голкипер гостей снова спас!

'23

Миранчук сделал пас в центр штрафной на Санабрию. Тот стоял спиной к воротам и не нашел, кому бы покатить под удар, потеряв мяч.

'21

Моментище! Голкипер «Эмполи» Викарио неудачно выбил мяч, который от Миранчука отскочил к Влашичу, и хорват мощно пробил в правый нижний угол! Вратарь кое-как спас и исправил свою ошибку.

'20

Красота! Миранчук получил мяч на линии штрафной и элегантно покатил во вратарскую на Санабрию. Тот ускорился и почти достал мяч, чтобы пробить в касание, но защитник «Эмполи» успел ему помешать.

'18

«Эмполи» не сумел забить с углового, но зато задержался на чужой половине поля и нанес еще пару ударов, хотя все они были заблокированы туринцами.

'16

Хавбек «Эмполи» Байрами здорово протащил мяч в центре поля мимо двоих соперников и развил быструю атаку своей команды, которая закончилась получением углового.

'14

«Торино» больше владеет мячом и чаще выходит в атаку, «Эмполи» в основном только отбивается. Только что Влашич навесил в штрафную, однако там не оказалось никого из партнеров.

'12

Миранчук потерял мяч на чужой половине поля, его партнер Санабрия попытался помешать сопернику завладеть мячом и случайно сыграл ногой в ногу! Арбитр показал ему прямую красную карточку! Хотя там не видно никакой красной. Максимум желтая. После видеопросмотра VAR судья изменил мнение и дал желтую. Жаль, что вся эта ситуация произошла из-за того, что Миранчук потерял мяч.

'10

Миранчук сейчас почти не получает мяч. Россиянин пытается открываться между линиями, поднимает руку и просит пас от партнеров, но те пока не откликаются.

'9

Момент! Никола Влашич получил мяч на правом фланге, единолично протащил мяч в штрафную «Эмполи» и мощно пробил в дальний угол, но немного не попал в створ! Возможно, дело в том, что в последний момент перед ударом Влашич поскользнулся на газоне.

'7

Момент! Полузащитник «Торино» Лацаро получил мяч на линии штрафной, переложил его под правую и закрутил в дальнюю «девятку», но чуть-чуть не попал в створ! Голкипер «Эмполи» просто наблюдал за происходящим.

'5

«Торино» пытается действовать длинными забросами и цепляться за мяч у штрафной «Эмполи». Пока что гости отбиваются и отправляют мяч за боковую.

'3

Опасно! Хавбек «Торино» Эйна хлестко пробил из-за пределов штрафной, и голкипер «Эмполи» в красивом прыжке вытащил мяч из правого нижнего угла!

'1

Матч начался!

13:20

Стартовый состав «Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи, Перр Схюрс, Рикардо Родригес, Ола Эйна, Валентино Лацаро, Саша Лукич, Кароль Линетты, Алексей Миранчук, Никола Влашич, Арнальдо Антонио Санабрия.

13:15

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Торино» Алексея Миранчука принимает «Эмполи». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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