У «Торино» семь ударов по воротам, три — в створ, а у «Эмполи» три удара всего и ноль — в створ.
Миранчук получил мяч в чужой штрафной и сразу пробил, но перед ним стояли два соперника, которые заблокировали удар!
Миранчук выдал отличный пас на ход Эйна, тот разогнался по правому флангу, принял мяч и прострелил в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.
Эйна выдал проникающий пас в штрафную «Эмполи» на Санабрию, но тот не сумел толком остановить мяч, поскольку нога поехала на мокром газоне.
Миранчук подобрал мяч у штрафной «Эмполи» и попытался обыграть защитника, но поскользнулся на мокром газоне (дождь льет нещадно).
«Торино» продолжает владеть инициативой. Будем надеяться, что счет все-таки будет открыт, потому что моментов у туринцев более чем достаточно.
ГОЛ ОТМЕНЕН! Как выяснилось, Влашич оказался в офсайде в самом начале развития этой атаки, задолго до того, как Миранчук включился в эпизод и забил свой красивый гол. Судьи не реагировали на этот факт пару минут. Очень обидно! Но россиянин сделал все правильно, и будем надеяться, что еще сможет повторить.
ГООООООЛ!!! Миранчук открывает счет! «Торино» наконец-то дожал «Эмполи»! Диктор на всю арену кричит с итальянским акцентом «АЛЕКСЕЕЕЙ! АЛЕКСЕЕЕЙ!», а фанаты отвечают «МИРАНЧУК»!!!
Миранчук сделал пас на Эйна на правый край штрафной, тот навесил в центр, и россиянин забил головой!
Хавбек «Эмполи» Бандинелли жестко въехал сзади двумя ногами в Миранчука, за что получил желтую карточку.
ШТАНГА! Эйна пробил издали и попал в левую стойку ворот «Эмполи»! Мяч отскочил к Влашичу, и тот мощно пробил в правый нижний угол — голкипер гостей снова спас!
Миранчук сделал пас в центр штрафной на Санабрию. Тот стоял спиной к воротам и не нашел, кому бы покатить под удар, потеряв мяч.
Моментище! Голкипер «Эмполи» Викарио неудачно выбил мяч, который от Миранчука отскочил к Влашичу, и хорват мощно пробил в правый нижний угол! Вратарь кое-как спас и исправил свою ошибку.
Красота! Миранчук получил мяч на линии штрафной и элегантно покатил во вратарскую на Санабрию. Тот ускорился и почти достал мяч, чтобы пробить в касание, но защитник «Эмполи» успел ему помешать.
«Эмполи» не сумел забить с углового, но зато задержался на чужой половине поля и нанес еще пару ударов, хотя все они были заблокированы туринцами.
Хавбек «Эмполи» Байрами здорово протащил мяч в центре поля мимо двоих соперников и развил быструю атаку своей команды, которая закончилась получением углового.
«Торино» больше владеет мячом и чаще выходит в атаку, «Эмполи» в основном только отбивается. Только что Влашич навесил в штрафную, однако там не оказалось никого из партнеров.
Миранчук потерял мяч на чужой половине поля, его партнер Санабрия попытался помешать сопернику завладеть мячом и случайно сыграл ногой в ногу! Арбитр показал ему прямую красную карточку! Хотя там не видно никакой красной. Максимум желтая. После видеопросмотра VAR судья изменил мнение и дал желтую. Жаль, что вся эта ситуация произошла из-за того, что Миранчук потерял мяч.
Миранчук сейчас почти не получает мяч. Россиянин пытается открываться между линиями, поднимает руку и просит пас от партнеров, но те пока не откликаются.
Момент! Никола Влашич получил мяч на правом фланге, единолично протащил мяч в штрафную «Эмполи» и мощно пробил в дальний угол, но немного не попал в створ! Возможно, дело в том, что в последний момент перед ударом Влашич поскользнулся на газоне.
Момент! Полузащитник «Торино» Лацаро получил мяч на линии штрафной, переложил его под правую и закрутил в дальнюю «девятку», но чуть-чуть не попал в створ! Голкипер «Эмполи» просто наблюдал за происходящим.
«Торино» пытается действовать длинными забросами и цепляться за мяч у штрафной «Эмполи». Пока что гости отбиваются и отправляют мяч за боковую.
Опасно! Хавбек «Торино» Эйна хлестко пробил из-за пределов штрафной, и голкипер «Эмполи» в красивом прыжке вытащил мяч из правого нижнего угла!
Стартовый состав «Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи, Перр Схюрс, Рикардо Родригес, Ола Эйна, Валентино Лацаро, Саша Лукич, Кароль Линетты, Алексей Миранчук, Никола Влашич, Арнальдо Антонио Санабрия.