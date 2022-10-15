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Спорт

Миранчук против гранда: «Торино» бьется с «Ювентусом». LIVE

Серия А. 10-й тур. «Торино» — «Ювентус». ОНЛАЙН

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Алексей Миранчук в составе «Торино»

Алексей Миранчук в составе «Торино»

Global Look Press
В рамках 10-го тура чемпионата Италии «Торино», в составе которого играет российский полузащитник Алексей Миранчук, на своем поле принимает туринский «Ювентус». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Италия - Серия А. 10-й тур
Матч не начался
15 октября 19:00
Торино
Турин
0:0
Ювентус
Турин
Стадион «Олимпико ди Торино», Турин
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура чемпионата Италии, где «Торино» сражается с туринским «Ювентусом».

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