15 октября 2022, 19:00 Спорт Миранчук против гранда: «Торино» бьется с «Ювентусом». LIVE Серия А. 10-й тур. «Торино» — «Ювентус». ОНЛАЙН Эльвира Ондар

close 100% Алексей Миранчук в составе «Торино» Global Look Press

В рамках 10-го тура чемпионата Италии «Торино», в составе которого играет российский полузащитник Алексей Миранчук, на своем поле принимает туринский «Ювентус». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия - Серия А. 10-й тур Матч не начался 15 октября 19:00 Торино Турин 0:0 Ювентус Турин Стадион «Олимпико ди Торино», Турин Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)