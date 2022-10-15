В рамках 10-го тура чемпионата Италии «Торино», в составе которого играет российский полузащитник Алексей Миранчук, на своем поле принимает туринский «Ювентус». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Италия - Серия А. 10-й тур
Матч не начался
15 октября 19:00
Торино
Турин
0:0
Ювентус
Турин
Стадион «Олимпико ди Торино», Турин
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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18:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура чемпионата Италии, где «Торино» сражается с туринским «Ювентусом».
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