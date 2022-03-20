Нападающий «Барселоны» Жерар Пике против Луки Модрича из «Реала» во время полуфинального футбольного матча за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Реалом» на стадионе «Король Фахд» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Hassan Ammar/AP
Мадридский «Реал» принимает «Барселону» в главном противостоянии Испании — «Эль Классико». Матч проходит в рамках 29-го тура чемпионата страны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания - Примера. 29-й тур
Матч не начался
20 марта 23:00
Реал Мадрид
Мадрид
0:0
Барселона
Барселона
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
22:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В чемпионате Испании проходит «Эль Классико» — мадридский «Реал» на своем поле принимает «Барселону» в рамках 29-го тура чемпионата страны.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях