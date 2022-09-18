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Спорт

Справиться без Бензема: «Реал» на выезде сражается с «Атлетико». LIVE

Ла Лига. 6-й тур. «Атлетико» (Мадрид) — «Реал» (Мадрид). ОНЛАЙН

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Винисиус празднует гол в составе «Реала»

Винисиус празднует гол в составе «Реала»

Reuters
Мадридский «Реал», который из-за повреждения потерял своего лидера Карима Бензема, на выезде сражается с другим столичным клубом — «Атлетико» — в рамках 6-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания - Примера. 6-й тур
Матч не начался
18 сентября 22:00
Атлетико М
Мадрид
0:0
Реал Мадрид
Мадрид
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:50

Поединок начнется в 22.00 по московскому времени.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура чемпионата Испании, где встречаются две мадридские команды — лидер турнирной таблицы «Реал» и «Атлетико».

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