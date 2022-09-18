18 сентября 2022, 22:00 Спорт Справиться без Бензема: «Реал» на выезде сражается с «Атлетико». LIVE Ла Лига. 6-й тур. «Атлетико» (Мадрид) — «Реал» (Мадрид). ОНЛАЙН Виктория Алексеева

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Мадридский «Реал», который из-за повреждения потерял своего лидера Карима Бензема, на выезде сражается с другим столичным клубом — «Атлетико» — в рамках 6-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера. 6-й тур Матч не начался 18 сентября 22:00 Атлетико М Мадрид 0:0 Реал Мадрид Мадрид Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)