17 сентября 2022, 17:15 Спорт Забыть поражение от «Баварии»: «Барселона» играет с «Эльче» в Ла Лиге. LIVE Футбол. Примера. 6-й тур. «Барселона» — «Эльче». ОНЛАЙН Анастасия Мартыненко

close 100% Роберт Левандовски в составе «Барселоны» Global Look Press

В матче шестого тура испанской Примеры «Барселона», потерпевшая на неделе первое поражение в сезоне в игре Лиги чемпионов против немецкой «Баварии», на своем поле принимает «Эльче». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Испания - Примера. 6-й тур Матч не начался 17 сентября 17:15 Барселона Барселона 0:0 Эльче Эльче Стадион «Спотифай Камп Ноу», Барселона Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)