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Спорт

Забыть поражение от «Баварии»: «Барселона» играет с «Эльче» в Ла Лиге. LIVE

Футбол. Примера. 6-й тур. «Барселона» — «Эльче». ОНЛАЙН

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Роберт Левандовски в составе «Барселоны»

Роберт Левандовски в составе «Барселоны»

Global Look Press
В матче шестого тура испанской Примеры «Барселона», потерпевшая на неделе первое поражение в сезоне в игре Лиги чемпионов против немецкой «Баварии», на своем поле принимает «Эльче». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Испания - Примера. 6-й тур
Матч не начался
17 сентября 17:15
Барселона
Барселона
0:0
Эльче
Эльче
Стадион «Спотифай Камп Ноу», Барселона
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:00

В матче шестого тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле принимает «Эльче». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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