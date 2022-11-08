Роберт Левандовски празднует гол в составе «Барселоны»
Reuters
В матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона», которая впервые под руководством Хави вышла на единоличное первое место, играет в гостях с «Осасуной». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Испания - Примера. 14-й тур
Матч не начался
08 ноября 23:30
Осасуна
Памплона
0:0
Барселона
Барселона
Стадион «Эль-Садар», Памплона
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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23:15
В матче 14-го тура испанской Примеры «Осасуна» принимает впервые под руководством Хави единолично возглавившую турнирную таблицу «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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