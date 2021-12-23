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Стиль

«В столице такое презирается». Почему девушки в Instagram — одинаковые

Как сделать идеальную новогоднюю фотографию

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Социальные сети диктуют моду на все, и фотографии не исключение. В погоне за лайками и подписчиками многие теряют свое лицо за фильтрами, обработками и неестественными ракурсами. Какие фото действительно нравятся, а какие вызывают недоумение? Фотограф, популярный блогер и SMM-специалист рассказали «Газете.Ru», почему не стоит слишком усердно редактировать фотографии, каким снимкам гарантирован успех в Instagram и как держать телефон, чтобы казаться стройнее.

Тренды и антитренды

В мире тренд на естественность, но фото блогеров в соцсетях будто говорят об обратном — вычищенные фотографии, однотипные позы, плотный слой макияжа заставляют сомневаться о том, что они готовы следовать тенденциям. Алена Космина, фотограф, сооснователь проекта wedoprofi, объясняет это тем, что в погоне за аудиторией девушки слепо копируют «соседок» по Instagram.

«Естественность, расслабленность, возвращение к корням и семье и прочий хюгге, безусловно, один из мощнейших трендов сегодняшнего дня, и если мы посмотрим на европейских блогеров или даже на фэшн-эдиториалы, то увидим именно это. Но есть и другой тренд, где доминируют вычурные, неестественные позы, откляченные попы, неоновый мейк, фильтры, маски и странные ракурсы. И это не про моду и тренды, а про диджитализацию всего и вся», — рассказывает она.

SMM-специалист Валерия Захарова подтверждает: сейчас в моде эстетика, женственность и естественная красота. «Мы можем наблюдать это в рекомендациях Instagram. Появляется все больше именно визуальных блогеров, которые про любовь к себе и принятие себя с недостатками», — отмечает она.

По ее словам, сильно отредактированные фотографии набирают большие охваты у мужской аудитории, но такая тенденция сохраняется, в основном, в регионах.

«В столице такое презирается и не считается актуальным», — дополняет Захарова.

Роман Егоров, блогер, амбассадор Xiaomi, объясняет страсть к идеальным снимкам тем, что в соцсетях люди хотят казаться лучшей версией себя — по его мнению, это не так уж и плохо. «В этом нет ничего предосудительного. Все мы хотим, когда выходим в свет, чтобы другие воспринимали нас наилучшим образом. Это что-то на уровне инстинктов, подсознания», — считает блогер.

И все же Алена Космина призывает ориентироваться на аудиторию. «Если ваши подписчики не зумеры, а взрослые люди – то лучше выбрать естественность, потому что, скорее всего, именно она им и близка. Им будет больно смотреть, как вы стоите на цыпочках или натянуто улыбаетесь, застыв в неестественной позе», — говорит фотограф.

Как выбрать фон

Вне зависимости от того, снимаетесь вы дома или на улице, Алена Космина советует найти спокойный и не слишком активный фон, убрать из кадра все лишнее и обязательно проверить освещение.

«Посмотрите внимательно, не отвлекает ли от вас какая-то сложная ваза или мебель, и достаточно ли света для того, чтобы ваше лицо было хорошо освещено и выглядело естественно. Все же вы снимаете себя, а значит, именно вы должны быть смысловым центром композиции и, разумеется, хорошо освещенным», — объясняет она.

Гуру SMM Валерия Захарова уверена, все, что нужно для идеальной естественной фотографии – это белая стена, хороший дневной свет и правильный настрой. «В эпоху минимализма – это основные составляющие качественной фотографии. Алле-оп, и у тебя фотография, как из Pinterest», — утверждает она.

Главный секрет естественных, но при этом успешных снимков – это искренние и яркие эмоции в процессе съемки, уверен Роман Егоров. По его словам, идеализированные, рекламные фото, где даже улыбка выверена и «искусственно натянута», не вызовут сильной ответной реакции.

«Многие уже устали от переизбытка такого «идеального» контента. Мне кажется, тут весь фокус в балансе – быть опрятным, хорошо одетым, но естественно и искренне двигаться, эмоционировать во время съемки», — объясняет блогер.

Какие приложения использовать

По мнению Валерии Захаровой, камеры телефона и хорошего освещения вполне достаточно. По ее словам, использование большого количества пресетов, которые уводят снимки в неестественную цветокоррекцию, сегодня не актуально. «Всем надоели ненатуральные лица и цвета на фотографии», — говорит она.

Редактировать насыщенность, баланс белого, яркость и светотени эксперт советует с помощью приложения Lightroom. «Если вы хотите убрать ненавистный прыщик, то для такой функции идеально приложение Photoshop fix», — дополняет она.

Лучшим приложением для обработки фотографий Алена Космина считает SnapSeed. А в остальном — соглашается с мнением SMM-специалиста. «Чтобы снять хорошую фотографию, вам нужен только телефон и приличный свет, например, из окна. Он дает самый естественный эффект», — говорит фотограф. По ее словам,

самые удачные снимки получаются не на фронтальную камеру, а на основную, она не дает искажений и изображение у нее резче и интереснее.

«Чтобы видеть, что вы снимаете, поверните телефон задней стороной к себе, а рядом поставьте зеркало, чтобы видеть кадр. Если эта конструкция слишком сложна, снимайте на фронтальную камеру, но имейте в виду, что она сильно увеличивает лицо. Поэтому лучше снимать не «с руки», а с чуть более дальнего расстояния, и тут может пригодится пульт для телефона. Стоит он копейки, на нем всего две кнопки, запутаться невозможно, а результат получается на порядок круче», — советует фотограф.

Где лучше фотографироваться

Если хочется погрузиться в атмосферу праздника самому и передать ее через фотографии подписчикам, Валерия Захарова советует делать съемку в центре города: «В Москве я предпочла бы Малую Бронную. Такого скопления новогодних украшений, вы не найдете нигде!» Она напоминает, что уличные кадры всегда получаются лучше, чем снимки в помещении. «Пожалуйста, не выбирайте специальные студии с новогодним декором. Оставим эту тенденцию в 2010 году», — советует специалист.

Блогер Роман Егоров считает самым удачным местом для новогодней съемки зимний еловый лес.

«Чтобы свисали шапки снега с ветвей и верхушек деревьев. Важны ваши искренние эмоции, можно подбрасывать снег, чтобы он создавал красивые блики снежинок в кадре. И не менее важен свет! Если вся эта история красиво будет подсвечена солнышком – идеальнее новогоднее фото готово», — говорит он.

Алена Космина дополняет, что где бы вы не снимались, будь то заснеженный лес или новогодняя елка дома, важно соблюдать три условия – задний фон, хороший свет и естественная поза.

Каким фотографиям гарантированы лайки

Валерия Захарова ссылается на свой опыт в SMM, и утверждает, что самый большой охват всегда у селфи. И дополняет, что, если фотография передает эмоции, большое количество лайков ей обеспечено.

«Камера видит все! Поэтому без настроя не обойтись. И как говорит известная топ-модель Тайра Бэнкс: «Улыбайтесь глазами! Это залог хорошей фотографии», — подытоживает она.

О важности эмоциональной составляющей говорит и Роман Егоров. «Главный секрет успешного фото – чтобы оно заставляло взгляд останавливаться. Чтобы человек, который видит фотографии подумал «а как это снято?», чтобы повернул фото на 90 или даже 180 градусов, а там открывался новый смысл», — объясняет блогер.

По мнению Алены Косминой, лучше всего «работают» фотографии, на которых люди видят вас похожими на себя. «Не стоит стремиться к идеальной картинке, зафотошопленному лицу или фигуре. Людям нравится искренность». Она объясняет, что сегодня есть спрос на живых людей со всеми их недостатками, уязвимостями и эмоциями. «Попробуйте ничего из себя не изображать, а показать себя такими, какими видят вас близкие люди. Такими, какими вы видите и любите себя», — советует фотограф.

Как казаться на фото стройнее

Алена Космина делится простым правилом: все, что ближе к камере – кажется больше, дальше от камеры – меньше. «Если у вас широкие бедра, которые вы хотите сузить – подайте вперед верхнюю часть тела, а бедра чуть уведите от камеры», — советует фотограф.

Для достижения «эффекта худобы» многие пользуются режимом широкоформатной съемки в вертикальном формате, который оптически вытягивает фигуры и прячет лишние сантиметры. По словам Косминой, с этим режимом надо быть крайне аккуратным. «Освойте его до съемки и старайтесь быть в центре кадра, а не у краев». Она дополняет, что все и всегда можно решить с помощью удачного ракурса.

«Чтобы выбрать выигрышный ракурс, поставьте телефон на режим видео, покрутитесь перед камерой, позируя, а потом на стоп-кадрах выберите те ракурсы, в которых вы себе нравитесь», — советует фотограф.

Валерия Захарова рекомендует избегать зажатых поз, именно они, по ее мнению, визуально добавляют лишние килограммы. Чтобы лицо казалось уже, а скулы выразительнее, SMM-специалист советует держать камеру чуть выше головы.

«Если говорить про фотографии в полный рост, то выбирайте позы, в которых много воздуха между конечностями. Вы можете поставить ноги на уровне плеч и положить одну руку на талию», — дополняет она.

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