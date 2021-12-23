«Я не сошла с ума». Зачем журналистки пришли к Путину в красном

На ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина «цветом настроения», по выражению Ксении Собчак, стал красный. И сама журналистка, и множество ее коллег пришли в самых разных оттенках этого цвета. По мнению специалистов по имиджу и психологов, этот выбор говорит о том, что они пытались привлечь к себе внимание, однако в деловой среде красный, скорее, вызывает агрессию. «Газета.Ru» — о том, как оценивают «цвет настроения» главной пресс-конференции этого года эксперты по стилю.

Журналисты только собирались в кулуарах пресс-конференции президента России Владимира Путина, но многие уже уже заметили: некоторые корреспондентки, в том числе и Ксения Собчак, в этом году выбрали наряды разных оттенков красного – от ярких до приглушенных. Некоторые СМИ хвастались своим выбором.

«Наша коллега Марина Антуганова из «ДимГрад24» тоже в красном. Но привлечь надеется другим. В руках журналистки - табличка с надписью «Родина Ильича», — пишет, например, ульяновское издание «УлПравда».

close 100% Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

На обилие коллег в красном обратила внимание и Ксения Собчак, приходившая, к слову, на пресс-конференцию Путина в 2017 году в том же оттенке, что и сегодня. Об этом она рассказала в сториз на Instagram-странице «Осторожно, новости».

«Друзья, ну что, вот цвет настроения – красный на сегодняшней пресс-конференции, — сказала Ксения Собчак. – Вот видите, я сегодня все в красном – не потому, что я сошла с ума в восемь утра так одеваться, а потому, что пресс-конференция, надо как-то выглядеть. Но посмотрите вокруг: кругом – одни красные пиджаки. Все пришли в красном. Даже не знаю, в каком цвете на следующую пресс-конференцию приходить».

«Большое количество красного привлекает к себе много внимания, иногда может даже раздражать и эпатировать, — подтверждает в беседе с «Газетой.Ru» Анна Гилева, специалист по дресс-кодам, преподаватель ВШСДТ, юрист. — Очевидно, что выбирая красный цвет, человек понимает этот его эффект и желает этого».

Эксперт предполагает, что именно для того, чтобы выделиться, быть заметными, журналистки и выбрали красный. «На пресс-конференции президента РФ у журналистов есть цель привлечь к себе внимание и либо задать вопрос президенту, либо хотя бы попасть в объектив фотографов и репортажных видеооператоров, показать плакат, заявить о своей позиции», — говорит она.

close 100% Журналисты перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале «Манеж», 23 декабря 2021 года Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

При этом, по мнению Анны Гилевой, цвет может быть и политическим заявлением. «Красный может означать как протест и несогласие, так и крайнюю лояльность и готовность рьяно бороться с «врагами», — считает она.

Однако, оценивая задачи и намерения женщины в красном костюме, следует обращать внимание и на его оттенок, считает психолог-имиджмейкер Лана Волохова. По ее мнению, журналистки, которые выбрали приглушенные оттенки красного – а не яркий костюм, как Ксения Собчак, — пошли на хитрость: формально требуя обратить на себя внимание, они не хотят, чтобы их заметили.

«Это они сами себя обманывают, говорят: «Заметьте меня, я ж в красном и самая главная» — но вот как бы не совсем. Тут, скорее, «А давайте вы меня не заметите, и я вас во всем обвиню», — объясняет психолог.

Лана Волохова добавляет: «А вот те, кто хочет выступить – те, как Собчак, красная тряпка».

При этом, по словам психолога-имиджмейкера, ярко-красный цвет в конкурентной мужской среде может не столько привлечь внимание, сколько вызвать агрессию. «Вообще у мужчин на работе на красный включается конкуренция, а не внимание. А быки на корриде вообще, говорят, цвет не видят», — добавляет эксперт.

close 100% Журналистка перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале «Манеж», 23 декабря 2021 года Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«Притязательным и агрессивным» называет ярко-красный цвет и Анна Гилева. По ее мнению, в деловой среде он может быть ярким акцентом и даже оказывать влияние на публику. «Владимир Путин довольно часто выбирал для себя галстуки красных оттенков — и такой аксессуар служил своеобразным якорем, привлекающим к нему внимание и добавляя эмоционального «веса» его словам, — приводит пример эксперт. — Этот прием часто используется спикерами, чтобы зацепить внимание зрителей или даже отвлечь их от содержания речи и сконцентрировать на внешней форме».

По словам специалиста по дресс-кодам, при использовании красного цвета в образе важна «дозировка».

«То есть та площадь цветового пятна, которое отведено красному, — уточняет она. — Как правило, красный используется в аксессуарах (галстук, платок паше у мужчин или шейный платок у женщин) — в таком случае цвет играет роль «специи», лишь расставляя акценты».

close 100% Журналисты во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале «Манеж», 23 декабря 2021 года Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Как объясняют эксперты по имиджу, в деловой среде для того, чтобы показать свои лидерские качества и вызвать у собеседника уважение, лучше использовать в образе глубокий темный красный, цвет бордо. «Настоящие лидеры, скорее, нарядились бы в бордо — и агрессии не вызывает, и сразу видно, кто тут босс», — говорит Лана Волохова, оценивая выбор журналисток на пресс-конференции Путина.

«Глубокий темный красный является довольно респектабельным и даже консервативным», — подтверждает Анна Гилева.

По мнению Ланы Волоховой, для работы идеален вовсе не красный. По ее мнению, в деловой среде предпочтителен «насыщенный, но не яркий цвет».

«Navy, бордо. Черный — если только total black, и на него надо будет очень много денег потратить», — перечисляет она. Тем же, кто хочет быть на работе «просто замеченным, не получая по ушам», психолог-имиджмейкер советует выбирать насыщенные светлые и теплые тона – молочный, карамельный, спокойный изумрудный. «Но вести себя жестко в таком наряде не выйдет — никто всерьез не воспримет, и охрана в том числе», — заключает Лана Волохова.