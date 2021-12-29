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Как выглядеть в Новый год лучше всех

Домашние процедуры с wow-эффектом для тех, кто устал

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Землистый цвет лица, мешки под глазами, морщины и отеки — не такими мы хотели бы встретить Новый год. Но 2021-й оказался не слишком простым. Как в домашних условиях вернуть лицу сияние и успеть к праздничному столу — читайте в материале «Газеты.Ru».

Массаж лица

Массаж лица – это отличная возможность улучшить состояние и внешний вид кожи, не прибегая к радикальным мерам. Основная задача массажа – разогнать лимфоток, ведь именно в случае застоя лимфы лицо отекает, а кожа становится тусклой и землистой.

«Уделите 20 минут в день самомассажу – это поможет устранить припухлости и отеки. Массаж можно проводить как просто с помощью рук, так и с помощью специального кварцевого массажера», — советует Алтана Базылева, косметолог-дерматолог, медицинский эксперт бренда Vichy.

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Техники самомассажа довольно просты – косметологи используют специальные роллеры, пластинки гуаша или массируют лицо пальцами. Перед процедурой можно нанести на лицо увлажняющий крем, так он лучше «сработает» и проникнет в более глубокие слои кожи.

«Массаж делается по массажным линиям: от угла нижней челюсти к мочке уха, от крыла носа к козелку уха, по лбу к вискам, по верхнему и нижнему веку к вискам и медиальному углу глаза. Такой простой лайфхак поможет улучшить овал лица и снизить отечность», — говорит Христина Осепян, врач-косметолог клиники «СМ Косметология». Она рекомендует сначала сделать маску, а потом уже переходить к массажу лица.

Маски для лица

Любой уход начинается с очищения. Для этого этапа Наиля Батталова, врач-дерматокосметолог клиники Remedy Lab, советует применять кислотные или энзимные маски. «Они бережно и эффективно избавят от ороговевших клеток, черных точек и сузят поры, усиливая эффективность следующих этапов», — поясняет она.

За три дня до Нового года косметолог и ведущий тренер бренда Institut Esthederm Наталья Полякова рекомендует активно увлажнять кожу с помощью средств на основе гиалуроновой кислоты, за сутки до праздника — переходить к лифтингу. «Кожа будет подготовлена, и результат будет пролонгированный. Я рекомендую лифтинговые маски, которые восстановят активность фибробластов, повысят тонус кожи и смоделируют овал лица», — рассказывает она.

Отличным средством для экспресс-восстановления кожи Алтана Базылева считает альгинатные маски.

Она поясняет, что основной составляющей таких масок является мелкий порошок солевых отложений, которые добываются из бурых водорослей, и именно альгинатные маски обычно являются завершающим этапом салонных уходов. «Самостоятельное использование тоже возможно, однако нужно обратить внимание на одну особенность: развести альгинат и нанести его на лицо нужно очень быстро, буквально за 2-3 минуты, пока масса не застыла», — предупреждает эксперт.

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Самыми простыми и универсальными Христина Осепян считает маски с гиалуроновой кислотой, оптимально, если они будут тканевыми или гидрогелевыми. «Последние, кстати, дают более выраженный эффект лифтинга», — дополняет косметолог.

Снять покраснения и успокоить кожу помогут маски с арникой или алоэ, а обеспечат легкий эффект лифтинга, пусть и краткосрочного, маски с коллагеном. «Маски подготовят кожу к нанесению праздничного макияжа. Отдельно отмечу, что маски с гидрогелем и коллагеном нужно наносить не более чем на 15 минут. После они будут вытягивать воду из кожи», — уточняет Осепян.

Алекcандра Богадельникова, врач-дерматолог, к.м.н., эксперт бренда Martiderm и лаборатории PHYTO, советует обратить внимание на увлажняющие маски с гиалуроновой кислотой, полисахаридами и коэнзимом Q10.

«Оставьте маску на лице на 15-20 минут и получите результат: улучшение текстуры кожи, повышение упругости и эластичности», — говорит она.

Непосредственно перед новогодней ночью врач рекомендует сделать детокс-маску на основе розовой воды и активированного угля: «Всего две минуты, а в результате – ровная гладкая кожа однородного оттенка».

Еще одно отличное экспресс-средство – гидрогелевые патчи для глаз. Христина Осепян поясняет, что за счет лимфодренажного действия они эффективно справляются с отеками под глазами.

«Существуют также патчи для губ, носогубных складок, зоны декольте. Они помогут разгладить мелкие морщинки, увлажнить и напитать кожу. Выбирайте те из них, которые не содержат кислот – эти компоненты могут вызвать отечность и спровоцировать аллергию», — подытоживает врач.

Кремы и сыворотки

Действующие вещества из крема сработают эффективнее, если предварительно глубоко очистить кожу. Подбирайте продукт для очищения в зависимости от типа кожи. «Если кожа смешанная, склонная к жирности, можно взять скраб с интенсивным действием, например, с гранулами риса или бамбука. В случае хрупкой чувствительной, сухой кожи надо выбирать более деликатные средства с гомогенной текстурой», — говорит Александра Богадельникова.

В качестве SOS-средств для восстановления кожи Алтана Базылева рекомендует ампульные концентраты. Содержание активных веществ в сыворотках и ампулах всегда гораздо выше, чем в кремах, поэтому и эффект от таких средств можно получить быстрее.

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«Для того, чтобы выровнять тон кожи и быстро ее обновить, подойдут ампулы с поверхностными кислотами в составе. Для экспресс-увлажнения обезвоженной, тусклой кожи – сыворотки с гиалуроновой кислотой. Абсолютно всем подойдут ампулы с антиоксидантами – их использование быстро придаст коже сияющий и отдохнувший вид», — рассказывает врач.

Еще один косметический ингредиент, который быстро улучшит состояние кожи, – витамин С. Он повышает тонус сосудов, за счет чего значительно улучшается цвет лица. «Лучше всего использовать сыворотки с аскорбиновой кислотой. В течение нескольких дней наносите ее на кожу под ваш привычный крем», — советует Христина Овсепян.

В качестве средства от отечности Наиля Батталова рекомендует гелевые сыворотки на основе гиалуроновой кислоты.

«Самомассаж лица и шеи в течение 5-7 минут не оставит ни одного шанса отекам. С помощью гаджета для микротоков эффект скульптурного, свежего лица будет более выраженным и стойким», — дополняет она.

Алтана Базылева напоминает, что три дня до праздника – однозначно не время для экспериментов, и не советует не вводить в домашний уход средства с раздражающими активными ингредиентами, такими как, например, ретинол. «Видимого результата за пару дней использования он не даст, а вот раздражение в первые дни применения – это практически всегда неизбежная реакция», — отмечает она.

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