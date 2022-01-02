Сколько можно доедать «Оливье», холодец и «Селедку под шубой»

В первые дни наступившего года россияне занимаются тем, что доедают блюда, оставшиеся от праздничного стола — «Оливье», «Селедку под шубой», холодец. Но если в холодильнике осталась еще половина тазика салата, нелишне уточнить у специалистов, стоит ли это есть и нет ли опасности отравиться. За ответами на эти важные вопросы «Газета.Ru» обратилась к экспертам.

Для каждого блюда есть свои санитарные нормы с предельным временным отрезком безопасности.

«Многие думают, что новогодние салаты можно без опасения доедать и 3, и 4 января, но эти люди глубоко не правы», — говорит технолог Дмитрий Быстров, кандидат технических наук, доцент Московского государственного университета пищевых производств.

В качестве примера он приводит форшмак – популярную на праздничном столе холодную закуску, для приготовления которой используют сельдь, яйца и сливочное масло. «Если мы говорим об этих трех ингредиентах, то они могут храниться в холодильнике не более 36 часов. Если в форшмак добавлен лук, а лук работает, как консервант, то он может немного продлить срок годности», — объясняет Быстров.

Однако все это актуально, если форшмак хранили в холодильнике, и не перекладывали несколько раз из одной тарелки в другую.

«Если блюдо половину ночи провело на столе, и только потом его убрали в холодильник, то доедать уже точно не стоит. С большой долей вероятности, форшмак уже испорчен и небезопасен для здоровья», — предостерегает Быстров.

Срок жизни холодца и заливных немногим больше – они могут храниться от 36 до 72 часов при температуре около 8 градусов. «Холодец и заливное – благоприятнейшая среда для развития микроорганизмов. В лабораторных условиях все микроорганизмы высеивают на среду из желатина – похожую среду с заливными. И они там отлично растут», — рассказывает технолог.

Что касается салатов, то срок их хранения напрямую зависит от ингредиентов.

По словам Дмитрия Быстрова, «Оливье» и схожие по составу салаты (с отварными овощами и яйцами) живут до 18 часов без заправки и 6 часов — с заправкой. «Если говорить о салатах с мясом птицы или копченостями, типа «Цезаря», то срок их хранения — от 12 до 18 часов, в зависимости от того, заправлен салат соусом или нет».

Аккуратнее всего стоит доедать салаты с рыбой и морепродуктами. По словам технолога, эти продукты портятся быстрее всего, поэтому лучше не оставлять их на утро.

«Если вам хочется все праздники есть любимые салаты, лучше готовьте небольшие порции. На следующий день из холодильника достали, доели, но это максимум. Салат, приготовленный 31 декабря, стоит доесть 1 января», — подытоживает технолог.

По мнению Елены Доронкиной, специалиста по питанию, основателя сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания GetVegetable, мясные салаты проживут 3-4 дня после приготовления, если они не заправлены и хранятся в холодильнике в плотно закрытых контейнерах.

«Температура при этом должна составлять не более 5 градусов. Это основное условие того, чтобы они были годными к употреблению как можно дольше. То же самое относится к мясным, рыбным блюдам, птице и нарезкам из колбасы, буженины и сыров. Нарезку можно также либо убрать в отдельный контейнер, либо накрыть тарелку сверху фольгой или пищевой пленкой», — поясняет она.

Что касается горячих блюд из мяса или птицы, Доронкина советует разогреть их как можно лучше. «А если вы обнаружили на блюде плесень – ни в коем случае его не ешьте, а сразу же утилизируйте, так как это чревато отравлением», — дополняет она.

Как ранее говорил шеф-повар Константин Ивлев в интервью «Газете.Ru», домашние салаты живут чуть дольше приготовленных на производстве. «Само собой, майонезный салат нельзя хранить больше двух дней. Да и два дня можно хранить только при правильном температурном режиме. Вы достали салат, отложили на тарелку и убрали обратно в холодильник», — говорил он.

По его словам, быстрее всего портится морковь, а если в «Мимозе» или «Селедке под шубой» есть репчатый лук, салат становится «опасным» еще быстрее.

«Надо быть «вменько», чтобы почувствовать кисловатый привкус. Поэтому, вся эта майонезная культура живет максимум два дня – 31 декабря и 1 января, а 2 января, это все должно закончится», — подытожил Ивлев.

Илья Лейченко, шеф-повар, основатель сервиса доставки наборов для приготовления блюд дома Easy to Cook советует не готовить слишком много, чтобы потом не доедать «салаты не первой свежести».

«Сразу после застолья салаты и закуски надо убирать в холодильник, чтобы потом не присесть на горшок и не провести на нем все каникулы. Особенно это касается рыбных блюд!», — предупреждает шеф.

По его мнению, форшмак, «Селедка под шубой» и «Мимоза» при правильном хранении могут прожить 2, максимум 3 дня после Нового года, если не перекладываются из одной посуды в другую и все время хранятся в холодильнике. А вот, холодец, по словам шефа, можно и заморозить, но только в случае, если он сварен на чистом бульоне без желатина.