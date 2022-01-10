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Стиль

Дешево, вызывающе, не для вас. Почему нельзя подражать звездам

Топ-5 ужасных трендов, которые полюбили знаменитости

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Кайли Дженнер и Megan Thee Stallion

Кайли Дженнер и Megan Thee Stallion

kyliejenner/theestallion/Instagram
В США назвали самые уродливые и неуместные наряды, которые выбирали звезды в течение 2021 года. К ним отнесли топы-бюстгальтеры, полупрозрачные комбинезоны и брюки с заниженной талией, открывающие глазу трусы-стринги. По мнению журналистов New York Post, это выглядело дешево и вызывающе, однако стилисты в разговоре с «Газетой.Ru» отмечают, что знаменитости носят такие наряды не просто так — им нужно привлекать внимание публики.

В США подвели своеобразные модные итоги 2021 года. Таблоид New York Post проанализировал наряды звезд, в которых они появлялись в Instagram, и выделил пять самых ужасных трендов, которые обрели популярность у селебрити.

На первой строчке оказались топы-бюстгальтеры, которые носили it-girls в 1980-х годах и к которым вернулись в 2000-е. Тогда знаменитости пренебрегали рубашками или свитерами и предпочитали выставлять грудь напоказ. Сейчас в блестящем топе-бра на пару размеров меньше необходимого встретила Новый год Кортни Кардашьян, ее подруга Меган Фокс носила бюстгальтер на красные дорожки, а Эмили Ратаковски фланировала так по улицам Нью-Йорка.

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Белла Хадид и Дуа Липа

Белла Хадид и Дуа Липа

bellahadid/dualipa/Instagram

К категории антитрендов отнесли и чересчур обтягивающие корсетные топы, из которых грудь буквально выпадает. Они стали вирусными в социальных сетях — благодаря Дуа Липе и Ирине Шейк. Завершают парад оголения вырезы в области декольте. Часто даже самые дорогие топы и лонгсливы выглядели дешевыми и незавершенными из-за множества дырок в неуместных местах — а ходили в них Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Кейт Хадсон.

Помимо откровенных топов в моду опять вошел так называемый «китовый хвост» — Y-образный пояс трусов-стрингов, который виден выше линии талии брюк или юбки с низкой посадкой и по форме действительно напоминает хвост кита. Модный тренд 2000-х настолько хорошо прижился в 2021-м, что видео с ним набрали больше 50 млн просмотров на TikTok. Амбассадорами «китовых хвостов» можно назвать Хейли Бибер, Ким Кардашьян и новую возлюбленную ее бывшего мужа Канье Уэста — американскую актрису Джулию Фокс.

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Ким Кардашьян и Нормани

Ким Кардашьян и Нормани

kimkardashian/normani/Instagram

Облегающие полупрозрачные комбинезоны, которые стали популярны в 2004 году после выхода клипа Бритни Спирс Toxic, также вернулись на страницы соцсетей и в гардероб звезд — например, в таком выходила Кайли Дженнер.

В New York Post осудили этот выбор звезд — открытые топы, обтягивающие корсеты и высокие трусы-стринги в сочетании с брюками с низкой посадкой назвали неуместными и вызывающими. Но стилист Руслан Егиянц объясняет их появление тем, что знаменитостям необходимо постоянно привлекать внимание к себе, а вызывающая одежда — это легкий и быстрый способ это сделать.

«Звезды круглосуточно должны быть желанны и про них должны писать, иначе их забудут и потеряют интерес, а как итог — потеря заработка», — объясняет модный эксперт.

Однако обычным людям Егиянц советует относиться осторожно к таким трендам. То, что пристойно выглядит на ковровой дорожке, станет шокирующим на семейном ужине, напоминает он. «Можно вдохновиться картинками из социальных сетей и после прийти в офис в шелковом корсете, в джинсах с заниженной талией, из которых выглядывают стринги с надписью «hug me», напрочь забыв о том, что вы бухгалтер, — приводит пример модного провала стилист. — Вот дождетесь корпоратива — и тогда проявите себя, Людмила!»

По мнению стилиста Кати Панч, самые непригодные тренды для непубличных людей — это нижнее белье, выглядывающее из-под брюк, и прозрачные костюмы из сетки или кружева. «Остальное можно использовать в жизни как минимум для мероприятий «after 17», — считает модный эксперт.

Например, топ-бра сохранит свою актуальность в 2022-м и отлично подойдет для прогулок летом, поездки на отдых и похода в клуб. Если вы не уверены в себе, стилист советует сверху накинуть пиджак, тогда образ будет смотреться менее вызывающим. Пуловеры, топы и водолазки с вырезами, а также топы-корсеты подойдут для носки в теплый сезон и образов «на выход».

Руслан Егиянц добавляет, что эти тренды будут актуальны в 2022 году и, более того, будут набирать популярность. «Это яркий контраст наскучившему оверсайзу, так как под нарочито большим размером не видно вашего красивого и лайкательного тела», — поясняет стилист.

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