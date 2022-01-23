Как носить бабушкину шубу

Винтажные эко-шубы стали трендом этого сезона. Однако за ними не обязательно бежать в магазин. Есть вероятность, что вы можете обнаружить их в шкафу у бабушки или мамы. Чтобы они не выглядели пережитком прошлого, стилист рассказала, с чем их носить, а директор ателье, как проверить на прочность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

С ростом трендов на экологичность и осознанное потребление носить натуральную шубу становится все менее престижно: сегодня желание накинуть на плечи шкуру соболя или песца — пережиток прошлого. Другое дело — эко-шубы, которые представлены в магазинах и масс-маркета, и люкс-сегмента. Они имитируют мех соболя, норки, чернобурки, енотовидной собаки и других пушных зверей.

Особенной популярностью пользуются модели эко-шуб под винтаж, которые есть во многих российских брендах, например, Only Me, Furly, Luda Nikishina, Osome2some. Источником вдохновения служит ностальгия по советской моде. Тогда о шубе мечтала каждая женщина: купить ее было таким же достижением, как достать цветной телевизор.

Однако такие шубы нужно правильно стилизовать — чтобы модель «под винтаж» не выглядела старомодно и комично. В таком случае Яна Демченко, стилист и историк моды, советует играть на контрасте.

close 100% Шубы бренда Only Me Only Me

«Смело дополняйте эко-шубы кожаными брюками (они, кстати, обещают быть очень популярными в 2022 году), обувью на массивной подошве, казаками, богемными платьями и вещами в стиле преппи, — говорит Демченко. — Джинсы, угги, велюровые ботинки на шнуровке лучше отложить».

К категории нежелательного модный эксперт отнесла и стиль ледилайк, гламур и любые проявления «аккуратной женственности». Отдельное внимание Демченко посоветовала обратить на бренды по типу Shrimps, которые интерпретируют классику, добавляя цвет и отделку в стиле наив.

close 100% Шубы бренда Mango Mango

Ностальгируя по советскому стилю, не обязательно покупать новую эко-шубу, которая имитирует мех енотовидной собаки. Вполне экологичным будет приобрести — или выпросить у бабушки — настоящую винтажную шубу. Неважно, будет ли это вещь из искусственного или натурального меха — в любом случае она получит новую жизнь.

Как рассказывает Нина Докудовская, технолог швейного производства в СССР, в 60-х годах носили шубы исключительно натуральные. «Дорогие шубы, конечно, никто не мог себе позволить за исключением Галины Брежневой или Людмилы Зыкиной. А мы носили натуральные шубы из кролика, овцы или козлика, которые имитировали мех нерпы. У этого зверька черный короткий мех, который стоил больших денег», — рассказывает Докудовская.

В 70-х годах появились шубы из искусственного меха. Их делали под овчину, лису и других животных. Они были и с длинным, и с коротким ворсом, разных цветов и фасонов. «Синтетические шубы очень понравились, когда они только появились, — вспоминает Докудовская. — Это была новинка, и она была престижной».

close 100% Борис Мясников/Фотохроника ТАСС

В следующем десятилетии в стране появился натуральный мех из норки, лисы и чернобурки. «Сначала из этого меха шили воротники, манжеты, а потом появились шубы целиком, но это было очень дорого, хотя люди стали жить побогаче», — рассказывает технолог швейного производства.

По словам Докудовской, шуба из искусственного меха, которую она купила в 70-х, до сих пор в хорошем состоянии, а вот у натуральной по манжетам и бортам испортился мех, истончилась кожа.

«В 60-90-е годы шубы делали такого качества, что они спокойно доживают до нынешнего времени при должном хранении и реставрации по необходимости. Они могут носиться и использоваться еще много лет», — подтверждает Вероника Агапова, основатель винтажного магазина Vintage Heritage и бренда Chaud Studio. По словам Агаповой, у нее в коллекции было несколько винтажных шуб из натуральных материалов.

Даже если шуба провисела много лет в шкафу, ее все равно реально вернуть к жизни.

Для этого, как говорит Сергей Городков, директор ателье «Зима-лето», необходимо проверить прочность мездры (часть кожи с остатками жирового слоя, к которой крепятся ворсинки меха) и укрепить места, которые подвергаются деформации в процессе носки.

По словам специалиста с 40-летним опытом работы в ателье, можно даже изменить фасон шубы — если он безнадежно устарел. Изделие разбирается на детали и собирается после кроя по другим лекалам.

«Буквально вначале осени из Санкт-Петербурга приехала по рекомендации одна молодая женщина, привезла три старые шубы из каракуля, лежавшие у ее родителей на даче за ненадобностью, и попросила все три переделать, — рассказывает Сергей Городков. — Все три вещи получились разных фасонов. Одна в виде короткой автоледи, вторая превратилась в пальто с открытой горловиной, обшитое по бортам и низу рукавов кружевами, а третье изделие осталось полноценной шубой».