Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
МВД Грузии подтвердило, что Дмитрия Гудкова не впустили в страну 19:06
Певица Рианна впервые станет матерью 19:02
Черчесов заявил о готовности помочь сборной России 18:57
Небензя объяснил, кому наносит ущерб истерия вокруг гипотетического... 18:56
Джонсон извинился за вечеринку в разгар пандемии 18:52
Аналитик Фролов напомнил о зависимости Британии от российского... 18:49
Sky News: Россия может начать наступление на Киев... 18:49
Губерниев: Шевченко знает, как оставить Россию за бортом, но... 18:48
Геологи разгадали секрет образования золотой руды 18:45
Россиян предупредили о болезни суставов из-за смартфона 18:43
Стиль

Почему весь мир сходит с ума по «русскому маникюру»

Что такое «русский маникюр» и почему он так популярен за границей

Слушать
Остановить
close
100%
Предоставлено сетью салонов маникюра «Пальчики»
«Русский маникюр» стал самой горячей модной тенденцией индустрии красоты с начала 2022 года. О нем пишут в европейском и американском глянце, его расхваливают в соцсетях, а среди поклонниц manicure à la russe – Кендалл Дженнер и Хейли Бибер. В России объясняют это качеством работы наших мастериц, что подтверждают наши соотечественницы, живущие за границей. «Газета.Ru» — о том, как Россия начала задавать тренды в ногтевом сервисе.

В США и Европе новый бьюти-тренд – так называемый «русский маникюр». В итальянском Vogue вышла статья с комментариями экспертов и фотографиями из Instagram русских мастеров ногтевого сервиса, в TikTok стало вирусным видео американки, которая поразилась качеством услуг в русском салоне маникюра в Нью-Йорке, а у русской мастерицы Лизы Кон, у которой «делают ногти» Кендал Дженнер и Хейли Бибер, берут интервью топовые российские и зарубежные СМИ.

По хэштегу #russianmanicure в Instagram уже более полумиллиона публикаций на всех языках, а в комментариях — восторженные отзывы девушек со всего мира. В своем Instagram мастер маникюра из Нью-Йорка Элли Герштейн восторгается «русскими техниками» и сравнивает работу наших мастериц с работой хирурга.

«Русский маникюр – это не дизайн, а именно техника, которая подразумевает самую кропотливую и качественную обработку ногтей и кутикулы. Это требует от мастера практически хирургической точности», — пишет она. Мастер из Нью-Йорка предупреждает: «русский маникюр» не делается за 45 минут. «Будьте готовы просидеть не менее двух часов, а если решитесь на дизайн ногтей, время увеличится еще больше», — пишет Герштейн.

Что же такое «русский маникюр» и чем он так притягателен? На самом деле ничего «русского» в этой процедуре нет, а под модным трендом скрывается привычный нам аппаратный маникюр.

Главное отличие методики в том, что процедура делается с помощью специальной машинки с насадками (фрезами), которыми мастер полирует кутикулу и обрабатывает кожу вокруг ногтевой пластины.

Родиной аппарата считается Германия: первую машинку для обработки ногтей придумал Эдуард Герлах, сын основателя немецкой марки средств для ухода за кожей ног Gehwol еще в 1969 году. Изначально аппарат использовали только для педикюра, и лишь потом адаптировали для маникюра. Почему тогда аппаратный маникюр называют «русским»?

@emmaavishort

Basically flexing on my ex

Han Jan - Peggy Gou

Как рассказала «Газете.Ru» Варвара Котова, директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра ««Пальчики»», понятие «русский маникюр» распространилось за границей из-за того, что там принято делать необрезной (европейский) маникюр. Главное отличие такого маникюра заключается в том, что кутикула и птеригий (тонкая высохшая часть кутикулы, состоящая из отмерших клеток) не удаляются кусачками или аппаратом, а лишь отодвигаются с помощью деревянного или металлического пушера.

«В России клиенты привыкли к обрезному маникюру, который может выполняться как классическим способом, так и при помощи аппарата, главное, чтобы в процессе была полностью удалена кутикула и птегирий. Стоит отметить, что в США часто подразумевают под «русским маникюром» в первую очередь – аппаратный маникюр. То есть тот, который выполняется при помощи аппарата с насадками для маникюра», — объясняет она.

close
100%
Предоставлено сетью салонов маникюра «Пальчики»

По словам мастера ногтевого сервиса центра красоты «Твиги» Марии Кузиной, аппаратный маникюр пользуется большой популярностью у ее клиентов, и за последние несколько лет практически вытеснил «классический обрезной». Среди главных преимуществ методики она называет безопасность процедуры и длительность эффекта.

«При аппаратном маникюре невозможно получить порезы – это раз. К тому же, аппарат более тщательно вычищает ногтевую пластину и не травмирует кутикулу – ты ничего не отрезаешь кусачками и не повреждаешь кожу. И если процедура делается правильно и регулярно, кутикула потом отрастает не так быстро, и маникюр можно носить дольше», — объясняет она.

Еще одним плюсом аппаратного маникюра мастер считает отсутствие необходимости предварительно распаривать руки, что практически исключает вероятность «срезать лишнее».

«Все это снижает риск попадания инфекции, ведь у насадок нет острых деталей, они не могут порезать кожу. После процедуры все насадки обязательно стерилизуются в автоклаве горячим паром», — объясняет она.

Мария Кузина объясняет популярность «русского маникюра» за границей тем, что в Европе и на Западе сам маникюр воспринимают не как еще один способ сделать себя красивее, а лишь как необходимую процедуру ухода за руками. По ее словам, в России маникюр – это творческий процесс как для мастеров, так и для клиентов. «У нас маникюр делается под новое платье, и это нормально. Девушки в Европе и США видят в соцсетях примеры работ русских мастеров и хотят так же», — говорит она.

close
100%
Предоставлено сетью салонов маникюра «Пальчики»

Русские мастера маникюра за границей – на вес золота. Как рассказала «Газете.Ru» жительница Франции Дина К., бьюти-услуги от русских пользуются большой популярностью, и качество маникюра действительно сильно отличается.

«Когда я только переехала во Францию, я и подумать не могла, что сделать нормальный маникюр или прическу станет для меня проблемой. До сих пор с ужасом вспоминаю мой свадебный маникюр, который мне сделали в местном салоне красоты. Во-первых, мне ужасно обработали кутикулу, а во-вторых, покрытие нанесли таким толстым слоем, что оно легло волнами. Конечно, долго я это не проносила, все отслоилось и выглядело ужасно», — вспоминает она.

Девушка отмечает, что в России все салоны и мастера очень клиентоориентированы, в то время, как во Франции «никто не заморачивается». «В России всегда пытаются угодить клиенту, здесь по-другому: не нравится — иди в другое место», — жалуется Дина К. По ее словам, нельзя просто прийти в салон на маникюр и расслабиться. «Мне приходилось контролировать весь процесс, и даже направлять мастера, чтобы ногти были полностью прокрашены», — говорит она.

По словам стилиста Ольги Красоткиной-Райсхаувер, русский маникюр очень востребован в Нидерландах. «В первую очередь у своих – выходцев из России и Украины», — уточняет она. Стоит качественный маникюр и педикюр около 120 евро, что и по местным меркам совсем не дешево. «И такая цена будет востребована, скорее среди эмигрантов, потому что голландцы делают маникюр у местных за 15-30 евро. Правда, маникюр получается такого качества, что непонятно, это до или после», — рассказывает она.

Стилист отмечает, что голландки готовы принять стоимость русского маникюра, но только после того, как сами его попробуют и сравнят. «Голландки довольно придирчивы к своей внешности, а потому попробовав «русский маникюр», они, как правило, подсаживаются на него», — рассказывает она.

Ольга признается: несмотря на то, что в России она привыкла к идеальному маникюру, процедура остается для нее в первую очередь удобством. «Хороший маникюр – это удобно. Когда все ровно, ничего не царапается, не цепляется и не надо думать, как и где это исправить», — объясняет стилист.

Варвара Котова подтверждает, что сегодня русские мастера ногтевого сервиса действительно достигли высокого уровня профессионализма, и очень ценятся за границей.

«Можно однозначно утверждать, что тренды в маникюре и в дизайне ногтей задают именно мастера из России. Всем известное покрытие гель-лака «под кутикулу» пришло именно из России и пользуется невероятным спросом как в нашей стране, так и за границей. Именно благодаря популярности русских мастеров на Западе и их востребованности, можно сказать, что и понятие «русского маникюра», появилось именно благодаря мастерам из России», — подытоживает она.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+