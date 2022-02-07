«Да, я в «бабкиных шмотках», но я ничего не боюсь»

Трикотажные костюмы с кардиганом и юбкой-миди, которые в 80-е носили пожилые женщины, вошли в моду. Теперь они продаются в люксовых бутиках, и цена за комплект начинается от 100 тыс. руб. «Газета.Ru» вместе со стилистами выяснила, где можно найти трендовый образ по доступными ценам, как в нем выглядеть современно и с чем носить.

Тренд на винтажные образы захватывает подиумы уже не первый сезон. Сейчас наряду с советскими шубами, костюмами-тройками и другими тенденциями прошлого века в моду вернулись «бабушкины» костюмы. Свободные трикотажные юбки-миди и кардиганы с V-образным вырезом в тон, которые можно легко найти в гардеробе пожилых дам, заполонили магазины.

Растущий интерес к этой категории одежды показывают и данные AliExpress Россия, которыми платформа поделилась с «Газетой.Ru». По информации сервиса, спрос пользователей к ретро-одежде из кашемира и шерсти в конце 2021 года увеличился в несколько раз — в среднем от полутора до пяти раз в зависимости от категории. А объем продаж кардиганов вырос почти в пять раз за этот период.

Как правило, большее количество вариаций можно найти в люксовых брендах — Chloé, Tom Ford, Burberry. Марки выпускают как однотонные комплекты, так и брендированные, отделанные геометрическими фигурами и гусиной лапкой. Особенно много моделей в итальянском бренде Loro Piana, который славится простыми силуэтами, качественными материалами и высокими ценами.

Дорогие костюмы выполнены из кашемира или шерсти и стоить, соответственно, будут от 100 тыс. руб., а вот в магазинах масс-маркета можно найти комплект и за 5 тыс. руб, однако есть риск, что в составе вещей будет слишком много полиэстера или акрила.

AliExpress подтверждает, что за такие товары россияне готовы отдать от 3,6 до 7 тыс. руб., поэтому качество изделий вряд ли будет высоким.

Чтобы костюм прослужил долго, но при этом не стоил слишком дорого, стоит обратиться в секонд-хенды. Именно там винтажных образов как никогда много по доступным ценам.

«Подобные костюмы в изобилии в секонд-хендах. В особенности из костюмной ткани (наследие офисных советских работников) с жакетом и юбкой миди, также встречаются и трикотажные модели с юбкой до колена», — говорит стилист осознанной моды Полина Кормильцева.

Однако, по словам модного эксперта, обычно в подобных комплектах встречаются не оверсайз-кардиганы, модные сейчас, а пуловеры или облегающие кофты на пуговицах. Найти такие модели можно в отделе больших размеров и винтажа. Отдельное внимание стоит обращать на длину юбки, потому что раньше модели делали по середину колена, а это не только не красит фигуру, но режет ноги пополам и делает их визуально короче.

В костюме ретро-стиля есть опасность выглядеть несовременно, что сильно бросается в глаза. Если вы подбираете такой тотал-лук, то стилист Анастасия Андреянова советует стилизовать его остромодными новыми аксессуарами и обувью. Они необязательно должны быть новыми по фасону — но нужно, чтобы они были в тренде, как, например, сумка Jackie от Gucci, выпущенная в 1961 году и очень актуальная сегодня. К этой категории также можно отнести деловой тоут Jil Sander, сумку Prada модели Cleo или сумку-багет от Fendi.

Из обуви стилист предлагает выбирать ботинки на грубой подошве, спортивные кроссовки или кеды на плоском ходу.

«Бабушкин стиль — он и так на грани, и тут нужно эту грань поддерживать. Да, я в «бабкиных шмотках», но я ничего не боюсь», — говорит Андреянова.

Тем не менее не все готовы целиком облачиться в костюм бабушки, потому что стилизовать его достаточно трудно. В таком случае стилист советует взять одну вещь из комплекта. «Например, можно надеть шерстяной или кашемировый горчичного или верблюжьего цвета кардиган, кожаные брюки на заниженной талии и спортивный топ, — предлагает вариант с верхом Анастасия Андреянова. — Тут нужно обязательно что-то открытое, чтобы было понятно, что мы молодые и подтянутые».

Если за основу брать «бабушкину» юбку, то «сверху можно надеть полудраный свитшот, а снизу ботинки по типу Воttega Veneta». Стилист отмечает, что в образе должно быть все уравновешено. «Если мы берем такую уж явно олдскульную вещь, то мы стилизуем ее с чем-то свежим», — говорит она.