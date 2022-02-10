Слишком белая. Ким Кардашьян обвинили в краже образов афроамериканцев

Журнал Vogue выпустил обложку с Ким Кардашьян. Большинство образов в журнальной фотосессии были скопированы с фотографий известных темнокожих женщин, на что обратили внимание в соцсетях. Знаменитость раскритиковали за очередную попытку культурной апроприации, а американское издание — за неуважение к «Месяцу афроамериканской истории», который идет сейчас.

Героиней мартовского номера американской версии журнала Vogue, вышедшего на днях, стала Ким Кардашьян. В интервью знаменитость рассказала о материнстве, разводе, учебе на юридическом факультете и множестве перемен, которые произошли в ее жизни за последние два года, с тех пор, как она решила жить «для себя». Однако признания Кардашьян — даже те, что касались ее бывшего мужа Канье Уэста, которого теперь по закону надо называть Йе, — не вызвали таких бурных обсуждений в сети, как фотографии, сделанные звездным фотографом Карлайном Джейкобсом.

В авторитетном Instagram-аккаунте о моде Diet Prada был сделан пост, в котором авторы предположили, что Ким выбрали на обложку мартовского номера с целью отражения культуры афроамериканцев.

Дело в том, что с 1 февраля по 1 марта в США и Канаде отмечают «Месяц афроамериканской истории», а Кардашьян, видимо, по мнению редакторов Vogue, как никто другой подходит для этой роли. Однако ее отец имел армянские корни, а мать — шотландские и голландские. Единственным близким родственником-афроамериканцем для Ким был ее бывший муж Канье Уэст.

Авторы Instagram-аккаунта о моде сравнили новые снимки Ким и ее образы, которые составлял известный стилист Карлос Назарио, с архивными фотографиями Бейонсе, Наоми Кэмпбелл, Нины Симоне для глянца. Вполне возможно, что снимки темнокожих звезд служили референсами для новой фотосессии Ким. Однако сходство оказалось уж слишком сильным, хотя звезда продемонстрировала самые модные образы из последних коллекций Balmain, Schiaparelli, Givenchy и Balenciaga, а для обложки было выбрано платье Loewe.

В сети Ким Кардашьян раскритиковали за попытки притвориться темнокожей. «В разгар «Месяца афроамериканской истории» они вывалили на нас это. Я так устала от того, что нам говорят, что Кардашьян «переопределяет понятие красоты», в то время как чернокожие женщины задавали эти тенденции на протяжении десятилетий», — написала американская журналистка Карен Аттиа.

Другие же поспешили отметить, что Vogue в этом месяце мог бы посвятить обложку своему темнокожему креативному директору Андре Леону Телли, который в прошлом месяце ушел из жизни. Именно он считался главным проводником для моделей и начинающих дизайнеров с африканскими корнями в индустрию моды.

«Канье сказал, что он пытается защитить своих чернокожих детей. Ким ответила: «А как же твоя чернокожая жена», — шутят некоторые пользователи под постом Diet Prada.

Действительно, Уэст именно сейчас стал особенно сильно обращать внимание на происхождение своих детей и делать на этом акцент в постах в социальных сетях, адресованных бывшей жене. Кстати, Йе крайне против того, чтобы восьмилетняя Норт, шестилетний Сейнт, четырехлетняя Чикаго и двухлетний Псалм вели публичный образ жизни. Тем не менее все четверо приняли участие в съемках для Vogue.

В интервью Ким и журналистка американского издания Джен Вонг никак не затронули тему «Месяца афроамериканской истории». Зато Ким Кардашьян выразила удивление тем фактом, что 30% девушек, приходящих к пластическим хирургам в Калифорнии, просят сделать их внешность похожей на ее. Саму же Кардашьян не раз обвиняли в попытках показаться той, кем не является, и в блэкфишинге.

Термин блэкфишинг (англ. blackfishing) применяется к белым девушкам, пытающимся быть похожими на черных. Его журналистка Уанна Томпсон ввела в употребление в 2018-м — а именно на этот год пришелся бум популярности семьи Кардашьян-Дженнер, которые носили парики, грилзы, яркий маникюр и другие атрибуты афроамериканской культуры, демонстрируя расовую двусмысленность.

«Это еще больше фиксирует стандарты красоты белых, — приводило слова Уанны Томпсон, автора книги «Черное лицо», издание Time. — Потому что это выглядит как: «Она такая красивая, потому что она белая, даже когда надевает «черное лицо».

close 100% Ким Кардашьян на премии MTV Movie and TV Awards, 2018 год Jordan Strauss/AP

Ежегодно соцсети взрываются от гневных комментариев, по поводу блэкфишинга со стороны Ким Кардашьян.

Когда она заплетает африканские косички, звезду тут же спешат обвинить в культурной апроприации и неуважении, и ей приходится оправдываться. «Очевидно, что я никогда бы не сделала ничего, чтобы присвоить какую-либо культуру. Часто моя дочь просит нас сделать одинаковые прически. И у меня с ней были такие разговоры: «Хей, может быть, эта прическа будет лучше смотреться на тебе, а не на мне», — говорила она, например, в декабре прошлого года журналу i-D.

Ким Кардашьян обвиняли и в намеренном затемнении кожи лица, чтобы стать более похожей на темнокожую женщину.

Особый резонанс вызвала рекламная кампания KKW Beauty в 2017 году, тогда звезде тоже пришлось оправдываться и говорить, что она не прибегает ни к каким способам затемнения кожи, кроме естественного загара.

close 100% Ким Кардашьян на обложке журнала Paper Global Look Press

Пожалуй, самый большой переполох вызвала обложка журнала Paper с Ким Кардашьян в 2014 году. Звезду, которая уже тогда сделала пластическую операцию по увеличению ягодиц, сравнили с африканкой Саарти Баартман, которая жила в три века назад. Баартман водили по улицам Европы и выставляли в качестве экспоната из-за увеличенных пропорцией тела, в частности, ягодиц. За определенную плату любой желающий мог прикоснуться к ее телу.

Кардашьян также смогла превратить свои изменения фигуры в бизнес. Например, она запустила успешную линию корректирующей одежды Skims, которая позволяет добиться таких же пропорций тела, как у нее.