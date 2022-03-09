«Абсурдные и оскорбительные вещи»: как на Западе атакуют рестораны русской кухни

Из-за всплеска русофобии на Западе страдают рестораны русской кухни — даже если с Россией их связывает только название. В США заведения пробуют отстраниться от РФ — например, обозначают свои блюда не как русские, а как восточно-европейские. При этом сотрудники многих ресторанов, получающие угрозы по телефону, на самом деле украинцы. Об атаке на рестораны, имеющие в своем названии слово «Russian», — в материале «Газеты.Ru».

Рестораны США, Великобритании и Канады, подающие русские блюда или хотя бы имеющие в названии слово «Russian», вот уже две недели подвергаются разного рода атакам – даже если в реальности не имеют никакого отношения к Российской Федерации. Вал негативных отзывов в соцсетях, вандализм и угрозы, — со всем этим приходится сталкиваться сотрудникам и владельцам.

Несколько дней назад издание CNN выпустило объясняющую статью, в которой растолковывало читателю, что легендарное нью-йоркское кафе Russian Tea Room («Русская чайная») никак не связано с Россией – им владеет инвестиционная группа из Нью-Йорка RTR Funding Group, и она приобрела здание, в котором расположена чайная, и ее саму в 2004 году.

Ресторану, расположенному на Манхэттене, — 95 лет (в этом году он собирался отмечать юбилей, разработав специальное праздничное меню за $275 с черной икрой и шампанским). Он появлялся в голливудских фильмах «Манхэттен» и «Тутси», его посещали хореограф Джордж Баланчин и художник Сальвадор Дали. По легенде, которая излагается на сайте заведения, оно было основано в 1927 году «белыми русскими эмигрантами, которые сбежали от большевиков». Сейчас, однако, ресторан опустел, несмотря на то, что его менеджеры заверили CNN в своей поддержке украинской стороны.

Как сообщает The New York Post, сотрудники ресторана после начала специальной военной операции России на Украине стали получать онлайн «угрозы смертью».

Ресторан Sveta, расположенный в Вест-Вилладже в Нью-Йорке, из-за онлайн-угроз уже изменил свое описание: теперь в нем подают не «русские», а «восточно-европейские» блюда. Заведение под названием Russian Samovar атакуют физически – его совладелица Влада вон Швец пожаловалась Times, что двери ресторана пинают по ночам, а сотрудников обзывают по телефону нацистами.

Подобная ситуация – не только в Нью-Йорке: на угрозы, вандализм и отсутствие посетителей жалуются в ресторанах других штатов США, использующих русскую тематику.

Так, например, владелец ресторана Pushkin Restaurant & Bar в Сан-Диего Айк Газарян пожаловался CBS News на угрозы. «Кто-то позвонил и сказал, что взорвет нас, и это будет расплатой за то, что русские делают на Украине», — сказал он и добавил, что часть его сотрудников – украинцы. О том же Газарян говорил с местным изданием Сан-Диего, признаваясь, что подобные звонки продолжаются уже вторую неделю.

Между тем, ресторан Russia House в городе Нортуэст, округ Колумбия, еще в конце февраля подвергся акту вандализма – в заведении были разбиты окна, а стены оказались расписаны антироссийскими лозунгами.

В канадском Торонто ресторан Moscow Tea Room вынужден был объяснять публике, что имеет к России самое опосредованное отношение. Как рассказал порталу blogTO Илон Тиан, директор по маркетингу компании Dreammind Group, владеющей «московской чайной» и несколькими ресторанами в Оттаве, заведение бомбардируют негативными отзывами онлайн.

«Мы получили бесчисленное число сообщений от людей, содержащих совершенно абсурдные и оскорбительные вещи – нам ставят единицы в отзывах Google и помечают на карте наш ресторан фотоснимками с изображением военных сцен», — рассказал он. При этом, по словам представителя Moscow Tea Room, пользователи заблуждаются, если думаю, что в заведении есть какие-то русские продукты: несмотря на то, что тематика ресторана вдохновлена Россией, непосредственно с Российской Федерацией они не сотрудничают.

В Лондоне антироссийской атаке по ошибке подвергли ресторан Birch and Bear, который держат выходцы из Молдавии.

«Люди начали оставлять плохие отзывы, даже не пробовав нашу еду и не выяснив, кто за ней стоит», — рассказал порталу MyLondon Марин Гобджила, один из владельцев. Он объяснил порталу, что поскольку Молдавия входила в Советский Союз, еда, которая подается в ресторане, действительно может быть принята за русскую. Однако негативные отзывы серьезно влияют на бизнес.

В шотландском Глазго, тем временем, закрыли ресторан Cossachok, работавший там с 1998 года – его описывали как «единственный по-настоящему аутентичный русский ресторан в Шотландии». Как заявила местному изданию Glasgow World его владелица Юлия Атлас, заведение «не пережило ковид» — санитарные ограничения помешали его работе. Тем не менее, газета отметила, что с начала специальной военной операции на Украине ресторан завалили негативными отзывами.