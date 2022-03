«Перешивать, а не выбрасывать»: как быть в тренде без модных магазинов

В этом сезоне новые коллекции популярных западных брендов россияне, возможно, не увидят. Но стилисты советуют не отчаиваться и носить одежду, которая была актуальна в прошлом сезоне. А также вернуться к образам нулевых. Что делать, чтобы оставаться в тренде, — в материале «Газеты.Ru».

Владельцы крупных сетей магазинов приостановили свою работу в России на неопределенных срок. В их числе бюджетные марки испанской компании Inditex, владеющей Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, и шведского холдинга H&M Group, в который входят H&M, Arket, & Other Stories, Monki и Weekday. Из среднего сегмента ушли Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi's и другие. А бренды класса люкс исчезли с рынка практически все. Достаточно было закрыть магазины гигантам LVMH и Kering.

Теперь россиянам придется следить за новыми трендами издалека. Однако стилисты в разговоре с «Газетой.Ru» спешат успокоить — то, что было модно еще пару месяцев назад, будет смотреться актуально и сейчас.

В качестве примера стилист Катя Панч приводит тренд на приталенную одежду вместо оверсайзной. К той же категории относится и заниженная посадка брюк и юбок, пришедшая на смену высокой, и кроп-топы, заменившие укороченные свитеры. А вот вырезы на одежде, актуальные в прошлом году, остаются в моде и сейчас. «Если у тебя есть джинсы, ты нормальный человек. Если фирменные — уважаемый» Западные бренды, в частности Levi's, один за другим заявляют о временном уходе из России... 13 марта 12:29

Актуальность с прошлого года сохранила и мода начала нулевых — юбки-мини, велюровые костюмы, облегающие кардиганы, стразы, пайетки. «Одним словом, шик, блеск и праздник в серых буднях, — поясняет стилист Юлия Орлова. — Считаю, что макротренд на нулевые вернулся к нам как нельзя кстати, потому что одежда задает нам настроение и ощущение себя. Это нужно нам сегодня».

Образы из нулевых, безусловно, подойдут далеко не всем, и чтобы не выглядеть неуместно, всегда можно надеть вещи базового гардероба. Это пальто классического кроя, синие джинсы, белые футболки, объемные свитеры пастельных оттенков, платья-комбинации, белые кеды. Они, по словам модного эксперта, будут актуальны годами. «Кстати, базовый гардероб особенно хорош, когда или бюджет ограничен, или просто нет желания покупать новое, или нет необходимости тратиться на трендовые вещи», — уточняет Юлия Орлова.

close 100% sophiaroe/sophiess/Instagram

Персональный стилист Диана Брагар говорит о цветах и текстурах, которые останутся с нами с прошлого сезона. Это, по ее мнению, зеленый и розовый, к которым добавятся оранжевый, голубой и солнечный желтый. Из материалов будут актуальны кожа, эко-кожа и трикотаж.

Важная составляющая создания правильных образов — «насмотренность». Но теперь в интернете стало гораздо сложнее черпать идеи для вдохновения. Главная площадка для fashion-блогеров Instagram закрыта. Самый авторитетный журнал о моде в России Vogue — тоже, по крайней мере, на время. Остаются Pinterest и Telegram-каналы с советами по стилю.

Возможности посещать магазины западных брендов у любителей шопинга нет, поэтому можно обратить внимание на достойные российские бренды. Так, Катя Панч советует зайти за базовой одеждой в Love Republic, Charmstore, Toptop, 12Storeez и YuliaWave. Диана Брагар рекомендует Mollis, Gate31, Buro.12.Eighteen, Dress No Stress, Imocean, Soeasy, Brusnika и All We Need. Юлия Орлова к этому списку добавила Rizzle, Ansel, Hiss, Sorelle и Mardo.

Одежда во многих российских брендах уже подорожала на 30%, а цены, по словам людей из индустрии, буду расти и дальше. Из-за нестабильного курса валют и сложностей в логистике только себестоимость товара возросла в два раза. А ткани и большую часть фурнитуры отечественные марки закупают за границей — в Италии, Турции и Китае.

Часть денег можно сэкономить, приобретая одежду на ресейл-платформах и в винтажных магазинах. Там, как считает Диана Брагар, можно найти интересные аксессуары, например, шелковые платки или бижутерию, и качественную обувь. «Если все же нужны товары из Европы, лучше сделать заказ проверенному байеру, — предлагает один из вариантов стилист. — А еще стоит вспомнить о портных и ателье: перешивать, а не выбрасывать — это сейчас называется ресайклинг!»