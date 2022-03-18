Горячий карцер и черная уха: чем удивит Тобольск

В этих местах Ермак сражался с ханом Кучумом. Отсюда при Петре I отправлялись экспедиции на Дальний Восток, в Среднюю Азию, к Якутскому морю. Этот город был местом ссылки семьи последнего российского императора. Сегодня Тобольск — одно из главных мест притяжения туристов в Тюменской области.

Если стать на Троицком мысу в Тобольске — так, чтобы позади был Дом наместника, немного справа Иртыш, а слева башни кремля, — можно устремить свой взгляд на место, где, в сущности, началась история освоения Сибири. Там, впереди, будет виден Чувашский мыс — здесь в 1582 году произошла решающая битва дружины Ермака с войском сибирского хана Кучума. Через четыре года на севере, на расстоянии более 500 км отсюда, будет основан город Сургут. А в 1587 году уже здесь, в месте слияния Иртыша и Тобола, в 17 км от столицы Сибирского ханства под названием Сибирь (или Искер), появится город Тобольск.

В 1590 году Тобольский острог станет неофициальной столицей Сибири, а в 1708 году, при Петре I, этот статус будет за ним закреплен — и сохранится почти на 100 лет.

close 100% Андрей Белавин

Чуть меньше трех часов полета из Москвы — и вот вы приземляетесь в Тобольске в аэропорту имени Семена Ульяновича Ремезова, открытом в сентябре прошлого года. Воздушный порт могли бы назвать в честь других знаменитых уроженцев Тобольска — ученого Дмитрия Менделеева, художника Василия Перова, композитора Александра Алябьева, например. Но назвали в честь первого сибирского картографа, архитектора и градостроителя Ремезова, под руководством которого был построен в конце XVII века Тобольский кремль. И уже в аэропорту вас встретят огромные изображения карт, составленных Ремезовым — их вы в Тобольске встретите еще не раз. Возможно, уже в аэропорту вы обратите внимание, что север он помещал внизу карты, а юг — вверху.

Прогулка по Тобольскому кремлю — с Софийско-Успенским и Покровским соборами, музеями, колокольней, Гостиным двором и Рентереей — займет полдня.

Хотя бы потому, что в Доме наместника собрана богатая коллекция артефактов, связанных с историей управления Сибирью и знаменитыми уроженцами Тобольска (в том числе писателем Петром Ершовым, который формально родился в Ишиме, но был отправлен сюда в гимназию). А еще нужно как минимум не забыть подняться на колокольню, выйти на смотровую площадку, с которой открывается вид на Нижний посад, забрести в Гостиный двор с его сувенирными лавками, мастерскими, где учат плести изделия из крапивы и экспозицией Музея сибирского предпринимательства.

close 100% Андрей Белавин

В Гостином дворе есть даже ресторан — в «Поварне» особенно рекомендуют попробовать здешнюю ромовую бабу, действительно очень нежную и сочную, но те, кто не любит сладкого, имеют право поэкспериментировать и заказать черную уху. В ней нет ничего страшного — просто в прозрачную уху вы сами, по доброй воле, добавляете чернила каракатицы.

После прогулки по залитому солнцем Тобольскому кремлю и нежной ромовой бабы не хочется портить себе настроение. Но надо.

Рядом с кремлем расположена другая важная достопримечательность — Тюремный замок, и это место, официально называемое Музеем сибирской ссылки и каторги, нужно посетить даже тем, кто старательно избегает похода в разнообразные музейные казематы и пыточные камеры.

close 100% Андрей Белавин

Хотя здесь действительно страшно — тюрьма эта выполняла свои функции с момента постройки в 1855 году до 1989 года и в советское время имела репутацию одной из самых суровых. Холодный карцер (неотапливаемый). Горячий карцер (одной стеной которого была печка). Горбатый карцер, где заключенный, помещенный сюда за провинность, не мог разогнуться. Камеры для умалишенных. Тесный прогулочный двор, где в течение часа заключенные ходили по кругу один за другим, не имея права даже прислониться к стене — под небом, забранным решеткой. Расстрельная стена, у которой сейчас стоит камень — памятник погибшим в годы репрессий. Списки политзаключенных в храме. Все это производит ожидаемо жуткое впечатление, но заключенные тобольской тюрьмы с выбритыми наполовину головами — чтобы можно было найти, даже если умудрился сбежать — это тоже часть сибирской истории.

В Тобольск ссылали преступников, политических заключенных, а еще — царскую семью. Спустившись из кремля по Прямскому взвозу, перейдя Базарную площадь, углубившись в улицу Мира, по обеим сторонам которой стоят полуразрушенные купеческие дома Нижнего посада, вы придете к Музею семьи императора Николая II, открытому в 2018 году. Здесь, в Губернаторском доме семья Романовых жила с августа 1917 года по апрель 1918-го.

close 100% Андрей Белавин

В экспозиции музея фотографии, артефакты, предметы мебели, либо непосредственно находившиеся в распоряжении Романовых, либо иллюстрирующие их быт. Идти сюда лучше с экскурсией — без нее сложно представить, как жили Романовы зимой в огромном почти неотапливаемом доме, устраивали домашние представления и питались в последние месяцы тем, что приносили местные жители.

Тобольск, учитывая исторический контекст, был бы грустным городом — но ощущения тоски он ни капли не вызывает. Скорее, удивление от количества пластов истории, на которых он расположен — и усилий, которые здесь прилагают, чтобы показать туристу сразу все и чтобы ему не было скучно. В доме Романовых устраивают Царские ужины с блюдами, характерными для императорской кухни, в Тюремном замке — игру в мафию или квесты. А еще под Тобольском сохранили место съемок фильма «Тобол» — и в одноименном парке в виде деревянного бутафорского острога тоже планируют устраивать праздники и фестивали.

close 100% Андрей Белавин

Для правительства Тюменской области развитие туризма в регионе — важное направление. По словам представителей Агентства туризма и продвижения Тюменской области (VisitTyumen), на майских праздниках сюда запустят чартерные рейсы совместно с туроператором TUI. А сейчас в Тобольск можно прилетать регулярными рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижневартовска и Новосибирска.

Для того чтобы путешественник остался в окончательном восторге от Тобольска, остается восстановить Нижний посад, где пока что зияют выбитыми окнами купеческие дома XIX века. В планах это есть. «В 2020 году проект восстановления Нижнего посада стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получил федеральную субсидию», — отчиталось перед журналистами, приехавшими в рамках проекта «Медиаразведка» сервиса поездок и путешествий Туту.ру, агентство VisitTyumen.

close 100% Андрей Белавин

Привести в порядок Базарную площадь уже удалось — там теперь можно кататься на коньках и покупать в ларьках беляши и чебуреки.

Планируют в Тобольске и строительство сетевого отеля — под брендом CosmosGroup. Он городу не помешает, поскольку вариантов размещения здесь пока что не слишком много. Зато есть экзотические варианты: поселиться можно прямо в Гостином дворе, в тюрьме, несколько карцеров которой переоборудовали в комнаты для постояльцев и назвали отелем «Узник», и даже в отличном новеньком хостеле под названием «Буква».