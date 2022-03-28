Что будут колоть косметологи вместо импортных ботокса и филлеров

На российский рынок прекратились поставки некоторых импортных препаратов, используемых в косметологии. Поставщики поднимают цены, а клиники готовятся к переходу на отечественные аналоги. Чем заменят импортные препараты, сколько будут стоить процедуры и готовы ли российские производители полностью заместить импортные филлеры и ботулотоксин – в материале «Газеты.Ru».

Чем опасен уход с рынка импортных инъекционных препаратов

Американская компания AbbVie приостановила поставки в Россию препаратов ботулотоксина и филлеров, которые активно используются в инъекционной косметологии. Чем это грозит российским клиникам эстетической медицины? По мнению Нарине Арутюнян, главного врача клиники «Клазко», прямых угроз для клиник нет, однако косвенных достаточно для того, чтобы задуматься.

«Активизируется «серый» рынок. Появится много разных препаратов без регистрационного удостоверения, неизвестного качества. Вероятно, будет много подделок. Поэтому пациентам надо более тщательно выбирать клинику и врача», — говорит она «Газете.Ru». Какие анализы нужно сдавать после 30 Медицинский чекап — лучшая профилактика серьезных заболеваний. Врачи считают, что обследования особенно... 22 марта 09:47

Наталья Гольтякова, генеральный директор группы клиник качества жизни GMTClinic соглашается: в сложившейся ситуации стоит опасаться роста серого рынка препаратов. Она проводит аналогию с фейковыми сумками.

«Только сумку вы носите в руках, а поддельный препарат попадает в лицо. Побочными эффектами некачественного препарата могут быть воспаления, длительная отечность, деформация тканей и даже некроз. Причем проявиться все вышеперечисленное может не сразу после процедуры, а через какое-то время», — предупреждает она.

Что происходит с поставками сейчас

По словам врача-косметолога Светланы Богачевой, импортных препаратов хватит на несколько ближайших месяцев, после чего клиникам придется перестраиваться и переходить на российские аналоги. Она отмечает, что как только объявили об остановке поставок импортных ботулотоксинов и филлеров, клиники стали активно закупать то, что осталось в России. «Уже сейчас в Москве невозможно купить «Ботокс», а остатки каких-то достаточно нам известных марок филлеров, таких, например, как «Ювидерм», допродают по более высокой цене», — рассказывает она.

Косметолог добавляет, что оставшиеся на российском рынке марки уже повысили свои цены, и некоторые — даже в два раза. «Все клиники если еще не пересмотрели свой прайс, то будут просто вынуждены сделать это в ближайшее время. И это будет, скорее всего, не менее чем 10-15 процентов, так как некоторые дистрибьюторы уже подняли цены даже на российские препараты», — рассуждает она.

Наталья Гольтякова однако считает, что страхи сильно преувеличены. «В нашей стране принято что-то услышать, преувеличить, додумать и пустить в массы. Мы плотно общаемся с международными представителями компаний в России, которые производят инъекционные препараты, и ни одна из них не сообщила нам о приостановке сотрудничества», — рассказывает она.

При этом она отмечает, что все достаточно аккуратно говорят о поставках и о том, что будут находить способы привозить свои препараты. По ее словам, на рынке все ведут себя по-разному – одни подняли цены на препараты в два раза, другие не стали этого делать. Это эксперт объясняет тем, что некоторые компании продают препараты напрямую, другие через дилеров, где-то принимают решения международные партнеры, где-то руководители на местах. «Кто-то повел себя по-партнерски, кто-то нет. Мы ожидали этого, сюрпризов не было», — подытоживает она. Как избавиться от тусклого цвета лица Тусклый цвет лица – одна из самых распространенных проблем с кожей, с которой... 06 марта 15:40

Гольтякова добавляет, что в связи со сложившейся ситуацией в клинике подходят к подбору и закупке новых инъекционных препаратов с особым вниманием. «Мы не можем делать закупки, соблазнившись выгодным прайсом, сторонним мнением, что кто-то когда-то это колол и было вроде ничего», — говорит она. По ее словам, сегодня врачи более тщательно изучают информацию о новинках от постоянных поставщиков, чтобы понять, есть ли смысл в принципе их пробовать.

Чем заменят импортные препараты и сколько будут стоить процедуры

Говоря о будущем инъекционной косметологии, Нарине Арутюнян видит несколько вариантов развития событий. Первый, по ее словам, — это импортозамещение. «Есть абсолютно достойные сертифицированные препараты российского производства, тот же самый «Релатокс» – наш ботулотоксин», — рассказывает она. Арутюнян отмечает, что многие врачи и клиники работали на препаратах «Релатокс» и до введения санкций.

Врач не исключает, что у клиник будет возможность закупать импортные препараты через третьи страны, но уточняет, что цена в этом случае будет значительно выше.

«А вообще я считаю, что в нынешних реалиях увеличится спрос на аппаратную косметологию – за ней будущее», — говорит она.

Врачи надеются на уже зарекомендовавшие себя отечественные марки, а также на южнокорейских и китайских производителей. «Хорошей заменой тому же ботоксу станут российские ботулотоксины – «Релатокс» и «Миотокс». Мы с ними уже работаем, и хорошо знаем эти препараты. И на мой взгляд, они уж точно не хуже того же ботокса, а в чем-то даже и лучше», — считает Светлана Богачева.

Правда цены на процедуры с применением этих препаратов тоже могут немного подрасти. Богачева полагает, что совсем ненамного, и уж точно не в два раза. А вот на вопрос, готовы ли к такому импортозамещению постоянные пациенты, косметолог затрудняется ответить. Почему из-за стресса может возникнуть акне и как спасти свою кожу Длительный стресс может привести к развитию акне, предупреждают врачи. К причинам появления таких... 17 марта 09:13

«Конечно кто-то будет опасаться что-то менять, делая много лет процедуры определенными препаратами. Да и врачам будет не просто от них отказаться одномоментно. Но всем нам просто придется в условиях новой реальности пересмотреть отношение к данному вопросу», — подытоживает врач.

Нарине Арутюнян не стала прогнозировать, сколько будут стоить процедуры на российских аналогах, но предположила, что дешевле, чем аналогичные инъекции на импортных препаратах. «Хотя не могу не отметить, что многие российские производители используют для своего производства импортное сырье», — добавляет она.

Что говорят российские производители

Как рассказала «Газете.Ru» Алла Файнштейн, медицинский директор группы компаний «Фармтек» и «ИнтелБио», на российском рынке всегда были свои филлеры и ботулотоксины, но значительная часть врачей и клиник отдавала предпочтение продукции зарубежного производства. Она связывает это с тем, что этот рынок «крайне высококонкурентный», а разработка инъекционных препаратов на основе гиалуроновой кислоты – процесс очень сложный и дорогостоящий.

«Например, над разработкой собственной линейки филлеров Viscoline мы работали не один год. И касаемо плюсов и минусов, могу уверенно сказать, что недостатков у отечественных препаратов нет, одни преимущества – начиная с качества, и заканчивая стоимостью», — говорит она.

По словам эксперта, сегодня в линейке группы компаний представлены препараты, полностью закрывающие все потребности и врачей, и пациентов. «Есть препараты для биоревитализации, есть средней плотности для коррекции незначительных морщин, есть – высокой, для более проблемных зон», — рассказывает она.

Несмотря на более низкую стоимость российских препаратов по сравнению с западными аналогами, Файнштейн полагает, что после перехода на них клиники не станут корректировать цены в меньшую сторону.

Она объясняет это тем, что цена процедуры складывается не только из стоимости препарата, но и учитывает рабочее время и квалификацию специалиста, а также услуги клиники, в которой выполняется процедура.

«Ну и фоновый рост цен скажется непременно. Так что будем надеяться, что импортозамещение в данном случае как минимум будет способствовать удержанию цен на прежнем уровне», — подытоживает она.