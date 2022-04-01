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«Не вижу смысла играть в серьезность»: Алексей Жидковский – о юморе и еде

Блогер Алексей Жидковский рассказал о любимых блюдах, борьбе с весом и чернушном юморе

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@zhidkovskiy/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)
Блогер Алексей Жидковский — тот человек, с которым хочется поговорить 1 апреля. В соцсетях он шутит над собой и окружающими, постоянно худеет, воспитывает своего пса Мишу и готовит «по бабкиным рецептам». Теперь Алексей будет демонстрировать кулинарные таланты не только в своем блоге, но и в рамках шоу «Жидковские штучки» на канале «Суббота!», премьера которого состоится 3 апреля. А «Газете.Ru» он рассказал о коронном блюде и диетах.

— Сегодня, 1 апреля, празднуется День смеха, который, как правило, сопровождается жесткими приколами. Было ли такое, что в этот день вас очень жестко разыграли?

— Меня никогда не разыгрывали. Я вообще считаю странным этот праздник, и мы с друзьями никогда этим не занимаемся.

— Остроумные люди часто защищаются шутками от того неприятного, что есть вокруг них, выстраивая своеобразную стену из юмора, или реагируют шутками на стресс. Это похоже на вас?

— Вы знаете, я живу в постоянном стрессе: кофе заканчивается — стресс, машина грязная — стресс. И шучу я всегда. Конечно, «чернушно», но это не стена, чтобы оградить себя — я просто не вижу смысла зацикливаться и играть в серьезность. Серьезности в мире и так хватает. Мне-то она зачем?

— В России закрыли Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)*, а большая часть вашей аудитории там. Могут ли компенсировать отсутствие основной площадки ваши Telegram-каналы о жизни, про бьюти и музыку? Ведь все-таки контент на этих двух платформах разный, да и аудитория тоже.

— Мне одно пиар-агентство предоставляло данные по статистике переходов. Так вот, у меня и у Ксении Собчак очень высокие показатели перехода в Telegram-каналы и в сторонние соцсети. Не вижу никакой проблемы продолжать свою деятельность в других медиа. Хотя, конечно же, Instagram* был моей любимой площадкой, годами его продвигал.

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Пресс-служба канала «Суббота!»

— В новом шоу «Жидковские штучки» на «Субботе!» участвуют ваши подруги, которые не умеют готовить. Каким базовым лайфхакам на кухне их удалось научить?

— Основной посыл шоу — готовить просто и весело. Например, я научил Машу Миногарову любимому лайфхаку: делаешь крестообразный надрез на помидоре, потом кладешь в кипяток на минуту, и кожуру легко можно снять.

— Откуда вообще пошла любовь к готовке? Как вы относились к кулинарии в детстве?

— У меня всегда были либо няни, либо помощники, которым родители давали указания, чем и во сколько меня кормить. И кормили меня, разумеется, не тем, что я люблю. Каши, еда на пару… Но никто не мог мне запретить готовить, поэтому я начал готовить для себя то, что я хочу.

— Какое ваше коронное блюдо? Можете поделиться рецептом?

— Люблю готовить селедку под шубой. Но я режу ингредиенты не кусочками, а делаю муссовый вариант. Пасту с морепродуктами еще очень люблю. Чеснок в масле выпариваешь, туда закидываешь морепродукты, обжариваешь их, добавляешь петрушку и томатную пасту. Солишь, перчишь, томишь на медленном огне и закидываешь сверху пасту. Это быстро и на стол не стыдно поставить, выглядит богато.

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@zhidkovskiy/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

— Какие у вас отношения с едой? Со стороны кажется, что вы не сильно переживаете по поводу питания. Но пишут, в детстве вам пришлось серьезно сбросить вес — это сказалось на вашем восприятии пищи?

— Когда-то я похудел на 36 килограммов. У меня лет в 15 начались съемки, и я просто перестал есть. Сейчас я постоянно на диетах, но все равно переживаю, что располнею. Не бывает такого, что я в каком-то одном весе. Могу сорваться и наедаться на ночь неделю подряд, а могу держать себя в форме.

— Сколько раз вы уже садились на диету в этом году?

— Таких мероприятий в моей жизни не счесть. Я просыпаюсь, подхожу к зеркалу и думаю: «Боже, какой я пухлый, срочно сажусь на диету». Потом забываю об этом и наедаюсь. Вот сегодня опять проснулся, а у меня плюс четыре килограмма. Решил сесть на диету. Потом приехал в ресторан и съел тонну блинов со сметаной и икрой.

— Как относитесь в бодипозитиву? Кажется, что вы принимаете окружающих, но в себе постоянно что-то хотите изменить — это верное впечатление?

— К бодипозитиву отношусь совершенно нормально — единственное, не люблю, когда это выставляется в каком-то непотребном виде. В остальном я и сам был полным и не вижу в этом ничего страшного. Насчет себя: я делал ринопластику и не считаю это зазорным. Главное ведь, чтобы я себе нравился.

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