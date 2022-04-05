Где одеваться мужчинам: российские бренды, которые заменят зарубежные

С уходом Uniqlo, Zara, H&M и других западных брендов мужчинам стало сложнее найти базовую одежду, в которой можно ходить в повседневной жизни. «Газета.Ru» сделала подборку российских брендов, выпускающих брюки, рубашки, футболки и верхнюю одежду по адекватной цене.

Brier

Московский дизайнер Дарья Серова запустила бренд Brierв 2015 году. Четыре раза в год столичная марка выпускает мужские и женские коллекции из натуральных материалов, ограниченные по тиражу, но с широким модельным рядом — от 40 до 54 размера.

Одежда Brier — это классика и кэжуал одновременно. Мужской модельный ряд включает в себя пальто, полупальто, куртки, пиджаки, брюки и рубашки.

Цены на верхнюю одежду начинаются от 16 тыс. руб. Например, именно во столько обойдется утепленная куртка-пиджак, сделанная из непромокаемой ткани с мембраной бежевого цвета. Средняя цена хлопкового пиджака — 15 тыс. руб., классический твидовый чуть дешевле — 12 тыс. руб. Брюки из 100% шерсти цвета хаки, синие или черные, обойдутся в 11 тыс. руб., а цены на рубашки — 7,9 тыс. руб.

close 100% Brier

Shu

Питерский бренд лаконичной и функциональной одежды Shu появился 10 лет назад. Его создатель Андрей Кравцов начал с производства непромокаемых плащей и постепенно расширял линейку повседневной одежды.

Сейчас мужской ассортимент состоит из легких курток, которые обойдутся в 9 тыс. руб., лонгсливов с размерным рядом от XXS до XL, толстовок по 7 тыс. руб. из 100% хлопка классических цветов, джинсовых курток и джинсов из плотного денима от 8 тыс. руб., а также базовых шорт, футболок и штанов. Бренд представлен в Москве, Екатеринбурге, Берлине, Милане и Санкт-Петербурге. Вещи же отшиваются на нескольких партнерских фабриках в Китае, а в конце прошлого года команда Shu открыла собственное производство в Великом Новгороде.

close 100% SHU

S.T.I.C.H.

Московский бренд S.T.I.C.H. — самый молодой из списка. Он был создан осенью 2020 года творческо-семейным тандемом, дизайнерами Еленой и Владимиром Станкевичами совместно с идейным вдохновителем Тимуром Филатовым.

Минимализм и унисекс — основные принципы создания одежды. В бренде представлены базовые свитшоты и футболки — черные, белые, хаки, серые. А вот пиджаки со спущенным плечом нельзя назвать базовыми, а цены на них бюджетными — они составляют 13-22 тыс. руб.

Отдельное внимание в бренде стоит обратить на верхнюю одежду. Хиты — это утепленный двубортный пиджак, удлиненное пальто с накладными карманами и пальто-пиджак. Для тех, кому надоела база, бренд разработал объемные комбинезоны в стиле милитари свободного силуэта.

close 100% S.T.I.C.H.

Levelsuit

Московский бренд Levelsuit в Столешниковом переулке продает классическую мужскую одежду — деловые костюмы, пиджаки, пальто. Специализируется марка именно на костюмах — их можно подобрать по типу (однобортный, двойка или тройка, смокинг и т.д.), крою — приталенному или классическому — составу (шерсть, вискоза, лен), рисунку и цвету.

Создатель бренда Святослав Рожков особый упор делает на широкий размерный ряд — от 42 до 64 размера. С этим связана личная история: когда-то дизайнер весил 130 кг и не мог подобрать одежду по размеру.

Он обещает, что из его магазина покупатель никогда не уйдет в костюме «с дедушкиного плеча» или в брюках-парашютах.

Если в бутике нет подходящего костюма, то его можно сшить на заказ. Цены в бренде демократичные, например, костюм-тройка и вечерний из новой коллекции обойдутся в 29 тыс. руб., двойка — в 25 тыс. руб. Особой упор сейчас бренд делает на создание косовороток.

close 100% Levelsuit

Tryyt

Московский бренд Tryyt — тоже про лаконичность. В бренде большой выбор особенно модных сейчас курток-бомберов из плотной плащевой ткани. Правда, их нельзя назвать бюджетными — 20 тыс. рублей. Рубашки бренда сделаны из натуральных материалов — 100% хлопка. В наличии — клетчатые и классических цветов, вдобавок они отличаются по длине рукава и плотности материала.

Особенно удачными выглядят модели брюк. Например, классические черные и серые из футера и шерсти сделаны на резинке, что позволяет им удобно сидеть на талии. Стоимость начинается от 7,2 тыс. руб.

close 100% Tryyt

Novaya

Бренд Novaya с осени 2011 года «изобретает униформу креативного класса» в Санкт-Петербурге — здесь разрабатываются и отшиваются коллекции из стоковых тканей европейских фабрик. За основу марка берет спецодежду, спортивную и профессиональную экипировку, поэтому ее нельзя назвать базовой.

В новой коллекции особенно привлекательными кажутся функциональная куртка-парка из комбинации бежевого и оливкового плотного хлопка с водонепроницаемым покрытием за 19,8 тыс. руб., однобортный плащ из водоустойчивого хлопка за 14,4 тыс. руб., свободный свитшот из мягкого футера за 5,5 тыс. руб. и серые брюки классического кроя с накладными карманами за 6,4 тыс. руб.

Для многих моделей бренд самостоятельно перерабатывает ткани путем экспериментов с окрашиванием, травлением и варкой.

close 100% Novaya Wear

The Ockam

Екатеринбургский бренд The Ockam — это базовая мужская одежда. При создании вещей команда марки ориентируется на коллекции люксовых брендов прет-а-порте, поэтому одежда хотя и позиционируется как повседневная, но ее нельзя назвать простой.

Цены в The Ockam отличаются от тех, которые существуют в модных домах, вызывая приятное удивление. Плащ оверсайз со спущенной линией плеча, прямого объемного силуэта и влагоустойчивой пропиткой обойдется по скидке в 6,5 тыс. руб., однобортное пальто с выделенными плечами в 29,6 тыс. руб., а удлиненный пиджак с английским воротником из костюмной шерсти в 20,4 тыс. руб.

Рубашки и футболки — самые бюджетные вещи в бренде. Цены стартуют от 1,8 тыс. руб. Джинсы, брюки, лонгсливы и свитеры с декоративными элементами обойдутся на пару тысяч дороже.