«Чем дальше от Амура, тем менее интересно»: что делать туристам в Хабаровске

Мост через реку Амур, Хабаровский утес и памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому видели все на пятитысячной купюре. Это, пожалуй, и есть главные достопримечательности в Хабаровске — к ним гиды и местные жители добавляют главную улицу, два парка и набережную. Город можно посмотреть за один день, а вот экскурсии по природным местам могут затянуться надолго. О том, как интересно провести время в Хабаровске — в материале «Газеты.Ru».

«Три горы — две дыры», — так жители Хабаровска описывают свой город, имея в виду три центральные параллельные улицы и между ними два бульвара. Сам город представляет собой вытянутое поселение вдоль реки Амур с улицами Ленина и Металлистов, колесом обозрения и поющими фонтанами. Что же найдет в этом городе турист?

Что смотреть в городе

Посещение города Сергей Пищулов, путешественник и сотрудник сервиса путешествий «Туту.ру», советует начинать с осмотра Комсомольской площади — главной в городе. На ней же располагаются первый каменный Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери, а также центральный спуск к реке и набережной Адмирала Невельского, которая идет вдоль центральной части города и чем-то напоминает нижегородскую — такая же широкая и длинная, но с небольшим пляжем. Тут же и городской парк, и смотровая площадка.

«Потом предлагаю двигаться по улице Муравьева-Амурского в противоположную сторону от реки. Вообще в городе есть четыре параллельных крупных улицы, ведущие от реки на север города — Муравьева-Амурского (самая интересная), Амурский бульвар, Уссурийский бульвар и улица Ленина. Чем дальше от Амура, тем в целом менее интересно», — рассказывает Пищулов.

close 100% Улица Муравьёва-Амурского от Соборной площади в Хабаровске Wikimedia Commons

Улица Муравьева-Амурского — центральная в Хабаровске. На ней сохранилось наибольшее количество довоенных построек, однако достопримечательностей, которые могли бы войти в гиды для путешественников, тут нет.

В основном здания заняты офисами и ресторанами, за редкими исключениями, например, в виде здания Дальневосточной государственной научной библиотеки, выполненной из маньчжурского кирпича в стиле модерн.

Улица упирается в площадь Ленина с теми самыми танцующими фонтанами и красивым старинным зданием по адресу ул. Пушкина, 54, в котором находится бизнес-центр. Кстати, путь от Комсомольской до площади Ленина занимает всего 20 минут пешком.

close 100% Дальневосточная государственная научная библиотека в Хабаровске Wikimedia Commons

Пройдя пару сотен метров дальше, вы попадете в Центральный городской парк культуры и отдыха «Динамо». Виды развлечений тут классические: зимой каток и ледяные скульптуры, а летом — аттракционы и палатки с мороженным.

Однако в отзывах на 2ГИС местные жители предупреждают: «Детские площадки просто страх! Горки для детей-камикадзе, покрытие непонятно какое».

Другое направление прогулок — по набережной. Если повернуться спиной к Комсомольской площади и пойти направо, то придете к Спасо-Преображенскому Кафедральному собору. Его строительство было завершено в 2004 году, после чего он занял третье место в числе самых высоких храмовых сооружений России после Храма Христа Спасителя и Исакиевского собора.

close 100% Спасо-Преображенский кафедральный собор в Хабаровске Дмитрий Моргулис/ТАСС

По левой стороне достопримечательностей больше. Например, Дальневосточный художественный музей, где представлены картины из запасников Эрмитажа, Исторического и Русского музеев, Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова и Хабаровский утес.

Это место на побережье реки Амур, по мнению заведующей культурно-просветительским отделом МАУК «Музей истории города Хабаровска» Майи Реджеповой, самое красивое в городе. Отсюда можно увидеть реку, сопки Большехехцирского хребта и сам город. К числу мест, интересных для посещения, экскурсовод добавила Музей истории города Хабаровска, а Андрей Власов, экскурсовод по Хабаровску и организатор городских и загородных экскурсий, — частный музей истории звукозаписи «Мир говорящих машин» и музей истории Амурского моста под открытым небом, который работает с мая по октябрь.

close 100% Амурский утес в Хабаровске Дмитрий Моргулис/ТАСС

В Хабаровске есть неофициальная визитная карточка города, правда, она выглядит заброшенной, но только здесь получатся самые лучшие фотографии. «Это недостроенное заброшенное здание, которое строили в конце 30-х годов для обслуживания железнодорожного тоннеля под Амуром, но так и не достроили, — рассказывает Андрей Власов. — Расположено это здание, как и сам мост, в 7 км от центра города в северной его части. Именно с этого здания сфотографировали мост для 5000-й купюры. Добраться до него можно только на такси. Здание это называют Башней Инфиделя, или Домом Архитектора».

Где поесть

Любителям грузинской кухни местные жители советуют рестораны «Хума» и «Сациви», паназиатской — «Эхо», итальянской — «В дрова», турецкой — «Султан Базар», одесской — «Де'рибас», выпить можно в заведении в баварском стиле «Пани Фазани». Все эти места, за исключением «Эха», расположены на «красной линии» — исторической улице Муравьева-Амурского.

Дома жители города любят готовить папоротник с мясом, салаты с черемшой и варенье из лимонника. Все ингредиенты можно купить на Центральном рынке города, а местную рыбу попробовать в ресторане «Амур».

Особенно много в Хабаровске заведений с китайской едой, да и в целом того, что напоминает о соседней стране. Дорога до границы займет всего пару часов на пароме. Кстати, такой досуг часто выбрали хабаровчане до пандемии. Китайцы тоже любят Хабаровск и даже подарили городу несколько памятников.

Как развлечься еще

Из самых захватывающих активностей в городе — хоккейные матчи команды города «Амур». Их очень советует посетить Сергей Пищулов. Сезон начинается в сентябре и заканчивается в феврале. Любимый способ развлечения для самих хабаровчан — катание на катере и сапах, на велосипедах вдоль реки и на коньках.

close 100% Горожане гуляют по набережной реки Амур в Хабаровске Виталий Аньков/РИА «Новости»

«Лучшее время для посещения Хабаровска — май и сентябрь, — говорит Майя Реджепова. — Город входит в число самых солнечных в России (более 300 солнечных дней в году), Хабаровск красив поздней весной и ранней осенью».

Андрей Власов добавляет, что в мае еще нет мошкары, летней жары с высокой влажностью, а самое главное — начинается период цветения.

«Весной начинает цвести рододендрон. Его ошибочно называют багульником. Но в основном увидеть его можно только на сопках и в лесу в окрестностях города. Но самое популярное цветение — это миндаль Мичурина, его путают с сакурой. В основном миндаль цветет на набережной и рядом с медуниверситетом напротив площади имени Ленина (если говорить об исторической части города)», — рассказывает экскурсовод.

В мае вместе со сходом снега открывается и большинство пеших маршрутов неподалеку от города. Например, перевал Хехцир к югу от города с туристическими тропами «Змеиная сопка» и «Вершина АV». На северо-востоке от города — Стойбище Сородичей, «островок самобытной нанайской культуры в 70 километрах от Хабаровска», как называют его на сайте стойбища. Там туристам показывают традиционную хозяйственную деятельность и быт народов Приамурья.

Сколько стоит

На май билеты из Москвы в Хабаровск на одного без пересадок обойдутся в 13 тыс. руб., из Санкт-Петербурга — в 18 тыс. руб., а из Екатеринбурга — в 20 тыс. руб. Цены на гостиницы невысокие — в отличие от перелета. Ночь в пятизвездочном гостинице «Парус» в самом центре города обойдется от 5 тыс. руб., стоимость проживания в четырехзвездочных гостиницах «Интурист», «Амур», Azimut примерно в 3-4 тыс. По 2,5 тыс. руб. за ночь можно разместиться в трехзвездочных гостиницах, однако многие из них располагаются не в самом центре города, а чем дальше от «красной линии», тем больше запущенности и разрухи. Это надо иметь в виду, чтобы в итоге не разочароваться.