Чем можно заменить IKEA: 7 брендов мебели

Больше месяца прошло с закрытия в России магазинов мебельного гиганта — шведского бренда IKEA. Но интерьер в скандинавском стиле остается востребован в России, несмотря на рост цен квартир и стройматериалов. «Газета.Ru» собрала 7 российских магазинов, где помогут обустроить дом без сильных затрат, но со вкусом.

«Твой Дом»

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В ассортименте сети гипермаркетов товаров для дома и дачи «Твой дом» представлены аналоги мебели IKEA в различных категориях: от комодов и тумб до садовой мебели. Сеть охватывает Москву, Подмосковье и Воронеж. По словам ведущего дизайнера магазина Аллы Зориной, после ухода крупного мебельного гиганта клиенты начали искать, чем его заменить.

«Покупатели сейчас активно ищут альтернативу известным интерьерным брендам, покинувшим российский рынок, — рассказала эксперт «Газете.Ru». — По данным наших аналитиков, с начала 2022 года в лидерах продаж бежевые и серые кресла в скандинавском стиле, светло-серые кресла ар-деко, банкетки и оттоманки серых и черных цветов, минималистичные пуфы. Помимо этого, в 2 раза выросли продажи серых кроватей по сравнению с прошлым годом, бежевых кроватей — на 70%».

Divan.ru

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Основная идея компании — доступная дизайнерская мебель для квартир с различной планировкой и площадью. Стилевые решения бренд ищет на международных выставках мебели. Производство и выпуск осуществляются в России.

Ознакомиться с ассортиментом можно не только на сайте, но и в специализированных шоу-румах, расположенных по стране.

Несмотря на название компании, в коллекциях представлены не только диваны и мягкая мебель, но и стеллажи, столы, стулья и освещение.

Archpole

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Бренд был создан в 2008 году архитекторами Анной Сажиной и Константином Лагутиным. Их мебель создана, как инструменты для создания функционального пространства. Модели отличаются минималистичным дизайном и отделкой из натуральных материалов.

Коллекции предметов интерьера вдохновлены природой разных живописных мест в России.

Помимо основных линий, на сайте представлены коллаборации с художниками и дизайнерами: Zmogk&Goldshell.Trading и Анастасией Кулешовой.

Eburet

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Дизайнерские предметы интерьера из переработанного пластика — хорошая возможность придать интерьеру некоторую оригинальность и помочь сохранению окружающей среды. Бренд был основан в Санкт-Петербурге, но ознакомиться с коллекциями можно не только там, но и в Москве и Екатеринбурге.

Основная идея Eburet — использовать непривычную мебель в привычном интерьере.

В новинках представлены журнальные столики, вазы и стулья, в том числе напечатанные на 3D-принтерах. Палитра исполнения моделей — от лавандового до пшеничного и черного.

Moon-Trade

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Фабрика производит широкий ассортимент мягкой мебели: угловые, прямые, модульные диваны, кресла и не только. Весь модельный ряд доступен для доставки по всей России. Стилевые решения бренда: от спокойной Скандинавии до строгой классики.

В коллекции представлено кресло «Хилтон», которое выполнено по аналогии с нашумевшей моделью «Страндмон» из IKEA.

В дополнение к мягкой мебели можно приобрести текстиль: подушки и покрывала.

Divan Boss

close 100% Divan Boss

Еще один диванный «магнат» производит модели с узнаваемой мягкой обивкой с геометрическим узором. Помимо диванов в коллекциях представлены пуфы и кровати. Бренд расширил линейку коллекции Boss и включил в ассортимент корпусную мебель в аналогичном стиле.

Ознакомиться с коллекцией вживую можно в салонах, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Саратове.

Доставка доступна по всей России.

«Орматек»

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Компания развивается на рынке уже более 20 лет. Бренд создает решения для обустройства дома, чтобы каждый человек жил в пространстве комфорта и гармонии. Основные модели в коллекции представлены для двух комнат: спальни и детской. В ассортименте есть как диваны, кресла, пуфы, так и корпусная мебель, выполненная в минималистичном дизайне и с использованием натуральных материалов.