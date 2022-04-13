10 российских косметических марок, о которых вы еще не слышали

Целебные травы Югры и Прибайкалья, экстракты растений якутских лесов и дикорастущие водоросли Белого моря, – все эти ингредиенты можно найти в составе средств российских косметических марок. Основатели малоизвестных брендов обещают, что их косметика не разочарует. Десять отечественных компаний и их бестселлеры, которые стоит попробовать – в подборке «Газеты.Ru».

Taiganica

Небольшое семейное предприятие с собственным производством в Западной Сибири, история которого началась с изготовления мыла.

Главные ингредиенты продуктов Taiganica – лекарственные растения Югры, которые собирают в тайге на отдаленных стойбищах представителей коренных народов.

Цветы и травы отправляются на переработку сразу после сбора, чтобы в них сохранились все активные вещества, после чего из дикоросов готовят масла и экстракты для будущих косметических средств.

Стоит попробовать: туалетное мыло «Студеное озеро» и гель для душа «Хвойная мелодия».

Baikal cosmetics

Авторский бренд натуральной косметики родом с Байкала. Все продукты делают вручную из прибайкальских растений с собственной фермы. Марка забоится об экологии, поэтому косметика производится небольшими партиями, что исключает чрезмерное потребление ресурсов Прибайкалья. В составе нет консервантов, эмульгаторов или отдушек, только натуральные экстракты и масла (например, масло семян моркови).

Стоит попробовать: безмасляная увлажняющая сыворотка «Сияние» и крем «Солнечная лиственница».

close 100% 1 – Скраб для тела Какава Красота

2 – Крем для лица Солнечная литвенница Вдохновение

3 – Гель для душа Taiganica

4 – Сыворотка для лица с ниацинамидом и цинком Art&Fact

5 – Гидрофильное масло для лица Mi&Co

6 – Антивозрастная сыворотка для лица Мастерская Олеси Мустаевой

7 – Тканевая лифтинг-маска Lifecode Какава Красота/Вдохновение/Taiganica/Art&Fact/Mi&Co/Мастерская Олеси Мустаевой/Lifecode

АВ1918

Бренд «Архангельские Водоросли» – молодой, но он появился на базе Архангельского водорослевого комбината, который функционирует более 100 лет. Для производства своей продукции специалисты компании добывают только дикорастущие водоросли, которые собирают вручную, чтобы не вредить флоре и фауне Белого моря.

После сбора водоросли сушат на солнце и свежем морском воздухе, что позволяет максимально сохранить все полезные свойства.

Сегодня в ассортименте марки натуральная косметика по уходу за лицом и телом, SPA-программы и водоросли для обертывания.

Стоит попробовать: косметические линейки «Живые водоросли» и «Lami Nari».

Antuar Organic

Марка из Якутска называет своей целью — помочь всем женщинам обрести красоту через целительные силы трав Якутии.

Все сырье для будущих косметических продуктов бренд добывает самостоятельно – это цветочные воды и эфирные масла из растений, растущих в местных лесах.

Марка предельно честна с покупателями: все составы, а также процент натуральности каждого продукта можно увидеть на официальном сайте.

Стоит попробовать: гиалуроновая сыворотка для лица «Дьол» и соль для ванн «Расслабляющая».

Lifecode

Бренд появился на рынке в ноябре 2021 года и сразу с громким заявлением: «Мы создали продукцию, которая по-настоящему преображает лицо и тело». Как утверждает основательница марки Екатерина Островская, результат от применения косметики Lifecode будет виден уже после первых применений – контуры фигуры станут четче, а кожа на лице более гладкой и подтянутой.

Стоит попробовать: противоотечная маска с пептидным комплексом и биоактивная лифтинг-сыворотка.

Mi&Ko

Кировская предпринимательница Екатерина Матанцева начала варить мыло на собственной кухне, а потом создала бренд Mi&Ko и заработала миллионы. Сегодня в ассортименте марки средства ухода за лицом, телом и волосами, ароматические масла, косметика для мужчин и детей. Как заявляет создательница марки, все продукты полностью натуральные – состоят из растительных и эфирных масел, трав и экстрактов.

Стоит попробовать: ночная маска для лица «Аква-Баланс» и гидрофильное масло для лица «Имбирь».

close 100% 1 – Микс для ванны Какава Красота

«2 – Мыло Taiganica

«3 – Крем для защиты кожи от обезвоживания Мастерская Олеси Мустаевой

4 – Сыворотка для лица Вдохновение

5 – Угольная маска на основе глины для лица с салициловой кислотой и скваланом Art&Fact

6 – Ночная маска для лица Mi&Co

7 – Сыворотка для лица с лифтинг-эффектом Lifecode Какава Красота/Taiganica/Мастерская Олеси Мустаевой/Вдохновение/Art&Fact/Mi&Co/Lifecode

Мастерская Олеси Мустаевой

В 2010 году Олеся Мустаева начала создавать косметику для себя, а когда пошли индивидуальные заказы, занялась производством и открыла интернет-магазин. Миссия бренда – создание эффективных средств по приемлемым ценам, которые смогут заменить популярные зарубежные марки. Сегодня в ассортименте мастерской продукты ухода за лицом, телом и волосами, а также косметика для детей и бытовая химия.

Стоит попробовать: «Крем №3» для сухой кожи и сыворотка для лица «Она иная».

Art&Fact

Еще один молодой российский бренд, появившийся в марте 2020 года. Главный принцип – формулы только с рабочими компонентами без отдушек, красителей и «маркетинговых компонентов». Бренд заботится не только о своих клиентах, но и об окружающей среде: вся продукция cruelty free, то есть не тестируется на животных, все тесты проводятся методом In vitro (на искусственно выращенных клетках) и In vivo (на добровольцах).

Стоит попробовать: сыворотка для лица с цинком и ниацинамидом и угольная маска на основе глины для лица с салициловой (BHA-) кислотой и скваланом.

«Какава Красота»

Бренд «Какава Красота» был создан российской косметической компанией Carely в коллаборации с блогером Стасом Круглицким. Музой марки стал персонаж миниатюр Стаса – Сантана Новикова. Ассортимент собран из продуктов для ухода за кожей тела и лица, а также средств для расслабления, которые, по словам создателей нужно применять, если чувствуешь, что хочется добавить в свои будни красок и новых ощущений.

Стоит попробовать: микс для ванны «Расслабительница» и скрабец для тела «Эпидермовица».

Unidermix Cosmetics

close 100% Unidermix Cosmetics

Натуральная гипоаллергенная косметика сегмента премиум, которая производится в России и не тестируется на животных. Разработкой всех средств занимаются пластические хирурги и врачи-косметологи, поэтому продукты линейки используют не только в домашнем уходе, но и в косметологических центрах и клиниках пластической хирургии.

Стоит попробовать: глину для умывания с фруктовыми кислотами и увлажняющий флюид для век с протеинами шелка.