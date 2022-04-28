Свинина или говядина? Курица или баранина? Эти вопросы становятся для россиян самыми актуальными перед майскими праздниками: над частными домами скоро поднимется аромат шашлыка. В преддверии начала шашлычного сезона «Газета.Ru» выяснила у экспертов, как выбирать мясо, в чем его лучше всего мариновать и следует ли бояться ведерок с готовым мясом в маринаде из магазинов. Спойлер — следует.

Выбирая мясо для шашлыка, покупатели продуктовых магазинов чаще всего отдают предпочтение свинине. Такими наблюдениями поделился с «Газетой.Ru» московский предприниматель Альберт Закиров: люди, которые хотят сэкономить, выбирают лопатку или окорок, те же, кто готов заплатить больше, берут шею.

Сам Закиров считает самым подходящим мясом для шашлыка именно свиную шею, остальные части свинины, по его словам, будут более сухими и не такими вкусными. Он добавляет, что шашлык из говядины в его лавке тоже делают, но больше под заказ. «Для шашлыка берут говяжью вырезку, а она дорогая. Зато получается мягкий, хороший шашлык. Если хотите использовать для шашлыка другие части, их придется хорошенько отбить, чтобы мясо получилось мягким», — уточняет он.

Закиров отмечает, что в последнее время постоянные покупатели все чаще заказывают шашлык из баранины, и одобряет этот выбор. «Шашлык из бараньего окорока – это бомба. Главное, чтобы мясо было свежим, а барашек – молодым», — говорит он.

Предприниматель рассказывает, что маринад для шашлыков должен быть простой, и хорошему мясу его много не надо.

«Баранину я мариную с солью, перцем и луком, но буквально на 30-40 минут. Больше ничего баранине не надо. Свинину лучше мариновать дольше – минимум пару часов. В маринад для свиного шашлыка хорошо добавлять минеральную воду, соль, черный перец и лук – шашлык будет сочным и хорошо пропитанным специями. Но тоже 2-3 часа, не больше, мариновать свиной шашлык целую ночь – уже глупо», — делится он. Грибы, морепродукты, корнеплоды: что завернуть в голубцы Традиционные голубцы готовят из белокочанной капусты, рисовой крупы и мясного фарша. Но, по мнению... 12 апреля 11:57

А вот покупать готовые шашлыки в ведерках Альберт Закиров не советует. В таких емкостях, по его словам, зачастую много лука и маринада, а само мясо — не лучшего качества. «Туда идет мясо, которое плохо продается, по сути — обрезки. К тому же его всегда сильно нагружают специями, которые перебивают вкус и аромат мяса», — говорит он.

Покупать шашлык на рынке, по мнению Закирова, стоит с осторожностью. Он уточняет, что на рынке «всегда страдают» санитарные нормы, которые очень важны для мяса. «Должен быть чистый стол, чистая вода и обязательно отдельная доска для каждого вида мяса. А у мясников на рынке зачастую нет даже рукомойника», — рассуждает он.

Покупать готовый шашлык предприниматель советует только в проверенных местах, чтобы была возможность посмотреть, из каких кусков он сделан.

«Если есть возможность, понюхайте мясо. Лишних запахов быть не должно. А слишком яркий аромат специй может говорить о том, что мясо несвежее, и продавец с помощью приправ маскирует неприятный запах», — предупреждает он.

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Традицию открывать сезон шашлыков на майские праздники перенимают у россиян экспаты. Так, итальянец Мирко Дзаго, шеф-повар ресторанов Onest и «Аист», признается, что очень любит шашлык, который готовят в России.

По словам шефа, такой культуры шашлыков, как в России, в Италии нет. Зато популярностью пользуются маленькие японские шашлычки – якитори, которые готовят в регионе Абруццо.

«Это единственный шашлык, который есть в Италии. Как правило, готовят из ягненка, чередуя кусочки мяса с курдючьим жиром. Они очень вкусные – любимое лакомство детей», — рассказал он.

Сам Мирко Дзаго предпочитает шашлык из свиной шейки, который маринует с белым луком, лимонным соком, солью и перцем. Он уточняет, что если готовить шашлык, то только на настоящих дровах. «Для меня шашлык это обязательно настоящие дрова, а не угли, залитые жидкостью для розжига, которая дает ужасный бензиновый вкус», — делится он.

Маринады Мирко Дзаго предпочитает простые: к говядине добавляет оливковое масло, к курице – свежий розмарин, тимьян или мяту. А вот любви россиян к традиционным «шашлычным» соусам шеф не разделяет. «Не люблю кетчуп и майонез, они для меня всегда лишние. Зачем они, если мясо хорошее? Я за чистый вкус мяса. Разве что, нравится аджика – тертые помидоры с кинзой и острым перцем», — рассказывает он. По вкусу и запаху. Как распознать в твороге пальмовое масло Натуральный творог на прилавках магазинов легко спутать с творожным продуктом, в который... 12 апреля 13:33

Шеф-повар ресторана «Ноев ковчег» Сергей Навасартов солидарен с россиянами — он предпочитает шашлык из свинины и советует выбирать шейную часть или корейку. «Жира не должно быть много, но его присутствие обязательно, хотя бы на полсантиметра. Жир делает мясо сочнее», — считает он. К выбору мяса шеф советует подходить очень тщательно. «Мясо должно быть внешне привлекательное, не заветренное, цвет должен быть яркий и насыщенный», — говорит он.

К готовым шашлыкам в ведерках шеф-повар относится отрицательно. «Лучше их не покупать, там содержатся разрыхлители для мяса, уксус и прочая химия. Мясо лучше покупать на рынке, оно не должно быть замороженным. Выбирать нужно исключительно охлажденный продукт», — советует он.

По мнению Евгения Гурина, бренд-шефа ресторана «Дом Нино» в Самаре, при выборе мяса для шашлыка всегда важно учитывать плотность и процент жировых тканей в мышце. «Во время жарки такие отрубы получаются самыми сочными», — говорит он.

Для шашлыка из баранины шеф советует выбирать мясо с задних ног, а при жарке обязательно добавлять на шампур внутренний жир. Тем, кто предпочитает шашлык из говядины, шеф рекомендует брать вырезку и толстый край, если речь о говядине травяного откорма. «Если говорить о мясе на зерновом откорме, идеально подойдет отруб фленк, на мой взгляд самый вкусный шашлык получается из него», — считает он.

Шеф-повар ресторана Folk Марк Шах Акбари предлагает при выборе говядины для шашлыка останавливаться на вырезке. «Не бойтесь брать альтернативные отрубы. Например, внутреннюю диафрагму – стейк мясника. Обычно мясники ее не продают и оставляют себе, а из нее получается великолепный шашлык», — считает он.

По его словам, от других альтернативных частей говядины тоже можно добиться хорошего результата, если добавить «секретный ингредиент», который размягчит мясо. Под «секретными ингредиентами» шеф имеет в виду натурально кислые овощи и фрукты – киви, ананасы, протертые томаты, сок юдзу, цедру апельсина или мандарина. «Добавьте гранатовый сок, аджику, много трав и немного оливкового масла, чтобы запечатать мясо, – он не даст соку выйти, пока шашлык будет жариться. Не забудьте про кардамон, кумин и уцхо-сунели – этими пряностями стоит запастись перед началом сезона шашлыков», — подытожил он.

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Ресторатор и бренд-шеф армянского ресторана Gayane's Гаяне Бреиова для шашлыка из баранины рекомендует брать корейку (мясо на кости). «Если баранина молодая, можно ее не мариновать заранее. Посолите, поперчите прямо перед жаркой — и на огонь. Так вы сохраните натуральный вкус мяса», — рассказывает она. Свиной шашлык шеф советует готовить из корейки, ребер или шейной части, а мариновать мясо – за 2 часа до жарки.

«Для свиного шашлыка чаще всего используют нарезанный репчатый лук, соль, красный и черный перец. Армяне добавляют в маринад сушеные травы – чабрец и реган (фиолетовый базилик — «Газета.Ru»). Для сочности можно добавить минеральную воду», — говорит она.

По словам шефа, для куриного шашлыка подойдут любые части птицы – крылышки, бедра, голень, но чаще всего берут именно грудки. Мариновать куриную грудку Гаяне Бреиова советует за 30 минут до жарки. «Мы используем соль, красный и черный перец, немного растительного масла, сметану или майонез, немного хмели-сунели», — поделилась она. «Многие ее так и грызли, не заливая кипятком»: чем опасна лапша из пакета Мука, растительное масло и пищевые добавки — на первый взгляд, в составе лапши быстрого... 05 апреля 13:42

Бренд-шеф сети правильных вещей для кухни Wiiliams At Oliver Надежда Любимова считает универсальным вариантом для шашлыка именно куриный. «Это отличный вариант для большой компании, когда кто-то не ест свинину, а кто-то не любит говядину», — полагает она. По словам шефа, куриный шашлык хорош еще и тем, что его можно приготовить разными способами.

«Можно сделать классический шашлык из бедрышек, приготовить куриные ножки или крылышки в каком-нибудь интересном соусе», — рассуждает она. А вот использовать грудку, в отличие от Гаяне Бреиовой, шеф не советует — Надежда Любимова полагает, что шашлык выйдет суховатым.

Что же до маринадов для курицы, то здесь все зависит от части птицы, которую выбирают на шашлык. «К бедрышкам и голеням хорошо подходят маринады на кефире, минеральной воде или с добавлением лимонного сока. К крыльям рекомендую выбирать маринады с соевым соусом и медом, они помогут задать красивую корочку. Из специй курице всегда подходит чеснок, копченая паприка, карри, кориандр», — советует она.