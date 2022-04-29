«Лайкерам нравятся мои видео, а TikTok быстро постарел»

В начале марта TikTok запретил россиянам публиковать новые видео и смотреть контент западных пользователей из-за появления в России нового закона о фейках. Теперь блогеры со сложившейся аудиторией ищут обходные пути — или новые платформы. «Газета.Ru» — о том, как и для кого публиковать видео в TikTok, что может заменить соцсеть и почему любая замена будет неполноценной.

Публикация новых роликов в TikTok недоступна на территории России. Но многие тиктокеры не готовы переходить на другие платформы и все равно продолжают выкладывать новый контент, используя VPN-сервисы. По словам Никиты Коновалова, руководителя SMM-агентства в группе компаний Didenok Team, при попытке обхода запрета опубликованные ролики могут попадать в рекомендации зарубежной аудитории, но при этом не будут показываться пользователям из России.

Те, кто продолжает выкладывать новые ролики, признаются, что их аудитория в TikTok продолжает расти. Как говорит «Газете.Ru» блогер Виктория Никулина, у которой в TikTok 2,7 млн подписчиков, с момента ограничения пользования социальной сетью на ее страницу подписалось больше 100 тыс. человек. «TikTok стал продвигать старые видео, думаю так у многих», — говорит она.

Блогер Дина Мирная с 5,9 млн подписчиками в TikTok тоже продолжает публиковать контент в социальной сети, но не так активно, как раньше. «Как вернется полноценный TikTok, то обязательно увеличу объем контента в несколько раз, — рассказывает блогер. — Несмотря на то, что не часто выкладываю контент, мой TikTok активно растет, уже совсем скоро увидим отметку в 6 млн подписчиков».

Некоторые блогеры, которые развивали свои аккаунты в TikTok, перешли на менее популярную платформу Likee. В этой социальной сети нет ограничений на публикацию контента — это позитивный момент. Но есть и минусы, говорит Никита Коновалов, в Likee менее платежеспособная аудитория, а именно дети, и неоригинальный контент. Зачастую местные блогеры просто копируют тренды из TikTok.

На платформе можно стать успешным, если ролики бренда или инфлюенсера рассчитаны на детей.

Коновалов полагает, что Likee для создателей контента сейчас интереснее TikTok — из-за отсутствия ограничений. Хотя есть и другие сети, в которые могут перейти блогеры.

«В текущей ситуации, если выбирать между TikTok и Likee, то конечно эффективнее Likee. С 6 марта TikTok временно ограничил пользователям из России публикацию контента, реклама также «на стопе». В Likee же все работает как раньше. Если же Likee не подходит по целевой аудитории, то можно рассматривать и другие — например, «ВКонтакте Клипы» или ролики в «Яндекс.Дзен», — говорит эксперт.

Он советует отталкиваться от аудитории и ниши блогера: TikTok — для взрослых и более сложного контента, Likee — для детей и развлечений.

У TikTok и Likee много общего: и то, и другое — сервисы для просмотра коротких видео. Первый сервис принадлежит пекинской компании ByteDance, а второй — сингапурской BIGO. Likee был разработан и запущен за год до TikTok, но к успеху пришел позже китайского аналога.

В китайском сервисе запрещено регистрировать аккаунты и размещать контент пользователям младше 13 лет. Их аккаунты автоматически удаляются, если сервис видит нарушения. За счет этого аудитория платформы более взрослая, а темы съемок видео разнообразнее.

В Likee можно зарегистрироваться с 12 лет, но соцсеть не накладывает ограничений на размещения контента детьми более младшего возраста. Листая ленту, найти видео со взрослыми людьми непросто — преобладает детский развлекательный контент.

Тиктокеры, которые уже перешли в Likee, признаются, что пока не понимают, как там можно монетизировать свой контент.

Блогер Саркис, который снимает ролики на тему семейной жизни вместе со своей женой, отмечает в числе плюсов платформы он отмечает прямую монетизацию, но опробовать ее блогер пока не успел. «Безусловно, рекламу в Likee продавать вполне реально. Знаю, что многие рекламодатели пришли в Likee, но пока осторожничают и пытаются понять аудиторию: что «заходит» сообществу, как с ним работать и что можно получить», — говорит Саркис.

По словам блогера Полины Цюзик, известной в Likee под ником «Даблмам», видео, которые она снимает с детьми, стали быстро привлекать внимание, но охваты меньше, чем на других платформах. «Вот конверсия в подписки в разы выше: видимо, лайкерам нравятся мои видео и они гораздо более охотно подписываются. Везде есть свои плюсы: пока я не думаю, что Likee может стать полноценной заменой TikTok, потому что аудитория здесь все-таки моложе, но время покажет – TikTok тоже быстро «постарел», да и сообщество в Likee более дружелюбное», — рассуждает блогер.

Блогер Александр Кузнецов, более известный как Bloptop, использовал TikTok как канал развития и продвижения бизнеса по производству мягких игрушек — теперь он пытается развиваться на Likee из-за подходящей аудитории.

«Здесь сидят подростки и зумеры, которые и составляют ядро нашей целевой аудитории. <…> Пока здесь не хватает взрослой аудитории, но нас это не особо останавливает: наш контент отлично «заходит» лайкерам», — заключает Кузнецов.