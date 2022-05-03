«Голые» наряды, мужчины в корсетах и мучения Кардашьян: как прошел Met Gala 2022

В ночь на 3 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялся ежегодный бал Института костюма Met Gala. «Газета.Ru» расскажет, как это было.

На этот раз мероприятие было посвящено одному из ярких периодов в американской истории — «Позолоченному веку». Он длился с 1870-х по 1890-е года и характеризовался быстрым ростом экономики и населения США после Гражданской войны.

В председательский совет, помимо глобального редакционного директора Vogue Анны Винтур, также вошли дизайнер Том Форд и глава Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (компания-владелец Meta (признана экстремистской организацией)) Адам Моссери. Ведущими вечера стали актеры Реджина Кинг, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс.

2022-й стал первым годом, когда на Met Gala пригласили всех сестер Кардашьян-Дженнер без исключения. В Метрополитен-музее представительницы знаменитого клана появились в полном составе, от завсегдатая Ким до дебютанток Хлои и Кортни.

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Ким Кардашьян традиционно наделала больше всего шума. Звезда реалити-шоу предстала в знаменитом платье Мэрилин Монро, в котором секс-символ 50-х пела Джону Кеннеди «С днем рождения, мистер президент» в 1962 году. Этот выход стоил Ким больших трудов: мало того, что за три недели она похудела на 7 кг, чтобы влезть в вещь 60-летней давности, ей потребовалось около 14 часов для обесцвечивания волос.

Компанию Ким составил ее бойфренд-комик Пит Дэвидсон, который младше нее на 13 лет. Накануне они впервые вышли в свет как пара, посетив прием в Белом доме. Сопровождающий был Кардашьян кстати: подниматься по лестнице в платье Монро без посторонней помощи она не могла.

Что до Хлои и Кортни Кардашьян, они ожидаемо меркли на фоне Ким. Хлои была одета в золотое макси Moschino, напоминающее по фасону платье Ким, а Кортни появилась вместе с Трэвисом Баркером и спровоцировала слухи о беременности своим неоднозначным нарядом. Для Кортни и Трэвиса этот выход стал первым после неофициальной свадьбы в Лас-Вегасе.

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Не меньше внимания было приковано к Кендалл и Кайли Дженнер. Кендалл облачилась в черное платье Prada с полупрозрачным топом и шлейфом, тянувшимся по ступенькам Метрополитен-музея. В свою очередь, Кайли надела свадебное платье Off-White и кепку с фатой, за что ее тут же раскритиковали в Сети. Своего жениха, рэпера Трэвиса Скотта, она, судя по всему, оставила дома с детьми — четырехлетней Сторми и трехмесячным Вульфом.

Мать пятерых светских львиц Крисс Дженнер сопровождал ее молодой бойфренд Кори Гэмбл.

close 100% Джиджи Хадид в Versace и Белла Хадид в Burberry AP

Помимо клана Кардашьян-Дженнер, на Met Gala 2022 отметились сестры Хадид. Джиджи предстала в латексном кэтсьюте Versace, продемонстрировав постройневшую фигуру после родов, а Белла «выгуляла» один из самых провокационных образов вечера — корсет с полупрозрачной юбкой Burberry.

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К слову, балом правил не «Позолоченный гламур», как того требовал дресс-код, а «голые» наряды. Кара Делевинь сняла жакет и позировала фотографам в одних брюках — вместо топа на ней был золотой боди-арт. Дакота Джонсон надела кружевной комбинезон Gucci, а Лили Джеймс облачилась в платье Versace, будто сплетенное из жемчужин на ее теле. Звезды «Позолоченного века», «Бриджертонов» и «Эйфории» Луиза Джейкобсон, Фиби Дайневор и Мод Апатоу предстали в платьях, сшитых из просвечивающей черной ткани (Schiaparelli, Louis Vuitton, Miu Miu).

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Новоиспеченная невестка Дэвида и Виктории Бекхэм Никола Пельтц также вышла в свет в полупрозрачном платье Valentino с открытыми плечами и декольте до пупа, да и сам Бруклин надел под костюм просвечивающую рубашку. Этот выход стал для них первым после громкой свадьбы стоимостью $3,5 млн.

Помимо Бекхэма и Пельц, на Met Gala 2022 были замечены другие знаменитые пары. Среди них беременная звезда «Игры престолов» Софи Тернер и Джо Джонас, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Миранда Керр и Эван Шпигель.

Самый богатый человек в мире Илон Маск также появился в свете с главной женщиной в своей жизни — со своей матерью Мэй Маск.

close 100% Хейли Бибер, Билли Айлиш, Кайя Гербер и Ирина Шейк (слева направо) AP

Возвращаясь к дресс-коду «Позолоченный гламур», ему действительно соответствовали немногие. Тематически верно оделась Билли Айлиш, выбравшая платье с тугим корсетом Gucci, не менее органично смотрелись дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер в полупрозрачном серебре Alexander McQueen и супруга Джастина Бибера Хейли в кутюрной комбинации Yves Saint Laurent и накидке с перьями. Чего не скажешь об Ирине Шейк, которая оделась в кожаный костюм Burberry.

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Мужчины удивляли на Met Gala 2022 не меньше женщин. Фредерик Робертсон, которого многие по ошибке спутали с Джаредом Лето, появился в космическом костюме Iris Van Herpen, а сам Лето позже — в двойке Gucci и со своим двойником в лице дизайнера Алессандро Микеле. Звезда новой «Сплетницы» Эван Мок и Ленни Кравиц надели корсеты.

Больше звезд с красной дорожки Met Gala 2022 — в фоторепортаже «Газеты.Ru».