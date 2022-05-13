Их придумали для красоты. Как облагородить свой балкон

Балкон — отдушина для многих поклонников складирования вещей. Однако накануне летнего сезона стоит разобрать скопившиеся в лоджии коробки, облагородить пространство и сделать его наиболее функциональным. «Газета.Ru» узнала у архитектора и дизайнера, как это осуществить наилучшим образом.

Для начала эксперты советуют изучить вопрос глобально. Балконы, хоть и являются важной частью квартиры, весьма ограничены в перепланировке. В редких случаях их можно объединять с комнатой.

«Балконы отличают жилье от не жилья. Если посмотреть на апартаменты, то они никогда их не имеют. А вот реальные дома — всегда. При проектировании жилых домов именно так определяется статус.

Чаще всего люди присоединяют балконы к общей площади. Однако этого делать нельзя по закону. Если же вы все-таки решаетесь это сделать, следуйте правилам. В частности, нельзя осуществлять перенос батарей», — рассказал архитектор Евгений Коблов.

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Чтобы обойти запрет на объединение балкона с комнатой, Коблов рекомендует воспользоваться следующей хитростью: поставить французские окна либо стеклянную перегородку-гармошку, которую можно сложить и разложить, не убавляя площади квартиры. Решить вопрос с отоплением, по мнению архитектора, помогут электрические радиаторы, утепление пола и уличной стены.

Эксперт также посоветовал следовать современным трендам при проектировании пространства, соблюдая план зонирования.

«Балкон — это прежде всего хранение. Это пошло еще с советских времен. Обычно там хранится утварь некаждодневного использования. Так поступать не стоит. Балкон будет выигрышно смотреться, если на нем сохранится большое количество света. Из мебели подойдут достаточно маленькие стол и стулья. Стоит выдержать итальянский либо французский стиль», — советует Коблов.

Такого эффекта можно добиться только с помощью грамотного зонирования: хранение и отдых. При возможности можно сделать кабинет. Для этого следует утеплить балкон, поставить электрическую батарею, вырезать подоконный блок, поставить туда стеклянный стол, а к нему стул. В итоге получится удобный мини-офис.

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Что касается выбора материалов, то здесь никаких отграничений нет, кроме пола. В дизайне рекомендуется использовать преимущественно светлые оттенки.

«На полу у балконов идет только плитка или камень. Другие материалы нельзя использовать. Это не позволит ему промерзать», — объяснил Коблов.

А художник-концептуалист и основатель дизайн-бюро UfO Design Vision Евгений Гриневич дал совет по выбору мебели.

«Стоит обратиться к истории, чтобы лучше понимать действительность. В Средневековье балконы располагались на крепостных стенах. У них были оборонительные функции. Со временем они так понравились всем, что их начали использовать, в том числе в декоративных целях. Именно поэтому они и сейчас должны оставаться для красоты. Необходимо их вычистить, выкинуть лишний хлам, поставить плетеную или металлическую мебель и ампельные растения», — рассказал эксперт.