Слезы, болезнь, санаторий: почему никто не верит в счастливый брак князя Монако

В 2011 году свадьбу сына Грейс Келли, князя Альбера II, и профессиональной южноафриканской пловчихи Шарлен Уиттсток называли «самой большой вечеринкой за последние 55 лет» в Монако. Однако брак не считают счастливым: в прессе неустанно муссируются слухи о проблемах супругов. Последняя долгая разлука пары, которая продлилась почти год, далась обоим непросто. Пока княгиня Монако боролась с инфекцией, ее мужа обвиняли в безразличии. О жизни королевской семьи Монако — в материале «Газеты.Ru».

Королевскую семью Монако на протяжении всей ее многовековой истории окружали интриги и скандалы, которые журналисты пытались расследовать, но зачастую так и не могли прийти к единому мнению. Вот и сейчас в СМИ появляется противоречивая информация о том, платит ли князь Альбер II своей супруге, княгине Монако Шарлен, за совместные выходы.

По информации французского издания Voici, глава королевской семьи, согласно конфиденциальному договору, перечисляет Шарлен по €12 млн в год за появление на светских мероприятиях и исполнение других обязанностей монарха. Это якобы позволит поддерживать имидж крепкой семьи, а княгине Монако — даст финансовую независимость.

Однако американское издание Page Six опровергло эти слухи. Источник, близкий к Шарлен, сообщил таблоиду, что у княгини «щедрый брачный контракт», но не настолько. «Шарлен так счастлива вернуться к Альберу и детям после долгой болезни, — говорит инсайдер. — Они проводят каждые выходные в своем загородном доме. Альбер полностью поддерживает Шарлен и помогает ей в благотворительности».

В рамках поддержки Фонда Шарлен пара, по информации источника, планирует провести ряд мероприятий во время Гран-при Монако 28 и 29 мая. Княжеский дворец Монако никак не комментировал эту информацию.

close 100% Князь Монако Альбер II и княгина Шарлен Albert Nieboer/Global Look Press

Слухи о разладе в королевской семье ходили давно, но серьезно говорить о разводе пары стали во время болезни Шарлен. В мае 2021 года княгиня Монако отправилась в 10-дневное турне на родину в ЮАР, где попала в больницу с инфекцией. По слухам, ее отъезд был связан с обвинениями ее мужа в измене. Альбер, как пишет The Sun, настаивает, что в их отношениях нет никаких проблем.

Из-за серий серьезных операций Шарлен была вынуждена находиться в ЮАР до конца года. Она вернулась в Монако в ноябре 2021-го — и тут же уехала в санаторий.

Дети Шарлен и Альбера II, принцесса Габриэлла и принц Жак, на праздновании Национального дня Монако 19 ноября 2021 года держали таблички «Мы скучаем по тебе, мамочка» и «Мы любим тебя, мамочка». В это время СМИ обвиняли королевскую семью в несерьезном отношении к болезни Шарлен.

close 100% Князь Монако Альбер II и княгина Шарлен с детьми Claude Paris/AP

Княгиня Шарлен окончательно вернулась в Монако только в марте 2022 года после четырехмесячного пребывания в швейцарской клинике, где она лечилась от «эмоционального и физического истощения». На Пасху она опубликовала первую за долгое время семейную фотографию, а в начале мая посетила вместе с мужем и детьми один из этапов соревнования среди одноместных электрических автомобилей чемпионата мира «Формулы E» еПри Монако.

Отношения князя Альбера II и Шарлен были непростыми с самого начала.

До женитьбы на южноафриканской пловчихе князя называли «принцем-плейбоем» из-за огромного количества романов. Два из них привели к появлению внебрачных детей — от стюардессы авиакомпании Air France и американки, работавшей агентом по недвижимости. Детей князь признал не сразу. Кстати, в прошлом году еще и жительница Бразилии заявила, что растит от него 15-летнюю дочь.

С Шарлен Альбер II впервые встретился вскоре после Олимпийских игр 2000 года, где она заняла пятое место в эстафете по плаванию 4х100м смешанным стилем. Считается, что пару сблизила именно любовь к спорту. Сам Альбер выступал в составе бобслейной команды Монако на нескольких зимних Олимпийских играх. Официально о своих отношениях пара объявила в 2006 году, спустя четыре года князь сделал предложение Шарлен.

close 100% Князь Монако Альбер II и княгина Шарлен, 2011 год Danna/Realis/Pool/Global Look Press

В день свадьбы в июле 2011 года в прессе разлетелись фотографии княгини, которая, выходя с церемонии, плакала. Французская газета Le Journal du Dimanche утверждала, что она трижды пыталась сбежать в Южную Африку перед бракосочетанием, но полиции удалось ее переубедить. «Все было так ошеломляюще, да еще и все эти смешанные эмоции из-за слухов. Очевидно, напряжение нарастало, и я разрыдалась [сразу после церемонии]», — объясняла Шарлен в интервью газете The Times после свадьбы.

По словам французского историка Филиппа Делорма журналу Madame Figaro, князь Альбер II искал себе супругу, похожую на его мать, Грейс Келли. Однако Шарлен оказалась не готова к такой роли. Как пишет The Times, князь Монако позже признался, что медовый месяц они с супругой провели порознь. Кстати, и сейчас пара живет раздельно.

«Шарлен должна родить законного наследника. Это главная причина такого необычного брака, — объяснял инсайдер парижскому новостному журналу VSD. — Как только преемственность династии будет обеспечена, каждый из них сможет снова стать свободным. Развод — это традиция в семье Гримальди».

В декабре 2014-го у княжеской четы родилась двойня — принц Жак и принцесса Габриэлла.

Семья Гримальди в XIV веке обосновалась в Монако, которым и продолжает править по сей день. По легенде, один из ее членов, принц Ренье I, в XIII веке похитил фламандскую девушку, которая прокляла его и всех его потомков.