«Кто во что горазд»: как оценили образы звезд с открытия Каннского кинофестиваля

Одной из первых на красной дорожке в Каннах появилась актриса Мерьем Узерли. Звезда турецкого телесериала «Великолепный век» предстала в платье российского бренда Yanina Couture.
Актриса Мерьем Узерли и певица Таллиа Сторм в нарядах российского бренда Yanina Couture на церемонии открытия 75-го Каннского фестиваля, 2022 годReuters
«Оно мне сильно напоминает цветы, которые распускаются к лету, — ирисы. Уверен, что во время его создания Юлия Янина вдохновлялась ими.
Бант на талии, на мой взгляд, добавляет простоты, возможно, дешевизны, то же касается и огромных рукавов-«фонарей». Все намешано и выглядит не так, как должно. «Борщить» было необязательно, но, собственно, это отечественный дизайнер, а у наших случаются такие заскоки», — прокомментировал выход стилист Сергей Ганзин.
Ева Лонгория на церемонии открытия 75-го Каннского фестиваля, 2022 годSarah Meyssonnier/Reuters
Некоторые актрисы сделали ставку на классику, выбрав черные платья в пол. Ева Лонгория, известная ролью Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки», отдала предпочтение полупрозрачному платью на тонких бретелях и украшения Chopard.
«Комбинация с необычными деталями в виде рюш, вышивки и камней смотрится сексуально и эффектно. Смело и достойно внимания», — похвалил образ Сергей Ганзин.
Джулианна Мур с председателем жюри Венсаном Линдоном на торжественной церемонии открытия 75-го Каннского фестиваля, 2022 годVianney Le Caer/Invision/AP
Джулиана Мур надела черное платье с глубоким декольте, которое дополнила колье Bvlgari с изумрудами и бриллиантами.
«Простой, но эффектный выход за счет богатого и массивного украшения», — отметил стилист.
Джулианна Мур на церемонии открытия 75-го Каннского фестиваля, 2022 годVianney Le Caer/Invision/AP
В социальных сетях Мур раскритиковали за не самый удачный наряд. «Это платье совсем ужас. Оказалось, идеальную фигуру актрисы можно испортить при помощи данного наряда. Не повторяйте подобных ошибок — лучше посмотрите чуть выше, на колье от Bvlgari, оно великолепно. С таким обвесом можно выходить и без платья вовсе», — написали редакторы Telegram-канала «Модные хроники Злой Киски».
Больше всего едких комментариев досталось Виктории Боне, в очередной раз прилетевшей в Канны, однако Сергей Ганзин поддержал ее.
«Платье симпатичное. Более того, Виктория попала в тренд — индиго сегодня чрезвычайно моден. В платье нет ничего лишнего, его дополняет красивое украшение. Мне все нравится»,
— подчеркнул эксперт.
На защиту светской львицы встала и журналистка Надежда Стрелец. «Даже в этом году, вместо того, чтобы порадоваться, что хоть кого-то из русских не отменили, в соцсети летит ставшая за многие годы несмешной шутка, что якобы при виде Бони фотографы отворачиваются. Судя по фото, это не так. Что касается ее образа, то он не выдающийся, но и не провал. На фоне остальных гостей красной дорожки даже ничего», — написала она в своем Telegram-канале «Стрелец-Молодец».
Одним из худших образов открытия Каннского кинофестиваля Сергей Ганзин назвал выход актрисы Ребекки Холл. «Ассоциация с детским праздником, с аниматорами. Яркая помада, броский образ, как по цветам, так и по стилизации, акцентные серьги — это провал», — объяснил он.
Смешанные чувства у стилиста также вызвал образ Лашаны Линч: он одобрил украшения Chopard, но не оценил расцветку платья. «Если бы платье было молочным или кипенно-белым и стилизовалось бы ярким аксессуаром, например микросумкой Jacquemus, было бы интереснее. Текущий принт напоминает занавеску. Что касается фасона платья, а также колец и серег, к ним вопросов нет», — отметил он.
«Кто как может, тот так и выделяется. Кто во что горазд», — заключил эксперт.