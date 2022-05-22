Как в лучших домах Голливуда: личный бассейн перестал быть роскошью

Отпуск на даче не подразумевает, что отдыхать придется, трудясь на грядках: у многих россиян дачная жизнь перестала ассоциироваться с необходимостью окучивать картошку. Дни в гамаке на веранде, вечера у мангала, чаепития, — такой отдых окажется не хуже отпуска на Средиземном море. А если обязательно нужно купаться, прямо на участке можно установить свой личный бассейн. Как выбрать приусадебный водоем, рассказывает «Газета.Ru».

Как выбрать место для бассейна

Установка любого бассейна начинается с выбора места для его размещения. Лучше всего, если он будет в месте, скрытом от посторонних глаз — но это не единственный критерий.

«Выбираем место ровное, солнечное, подальше от деревьев чтобы в воду не попадали листья и плоды», — рассказывает старший продавец «Сад и сезонные товары» бренда «Твой Дом» Шукур Умаров.

Специальная подготовка почвы, по его словам, потребуется, если объем бассейна превышает 5000 литров. Если же бассейн вы планируете небольшой, то достаточно скосить траву, убрать камни и постелить геотекстиль или подстилку для бассейна.

«Если объем больше 5000 литров, то площадку лучше подготовить, определить радиус на 50 см больше, чем радиус бассейна, далее снимаем грунт на 5 см, отсыпаем песком и утрамбовываем. Если есть возможность, то площадку под большой бассейн лучше забетонировать или выложить плиткой», — добавляет Умаров.

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Как выбрать вид бассейна

Существует несколько видов бассейнов — каркасные, надувные и стационарные. Как же понять, что нужно вам?

«Для начала нужно определиться, какой бассейн больше подойдет конкретному участку загородного дома. Это будет зависеть от того, как планируется использовать бассейн, куда его ставить и каким образом хранить», — объясняет эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

Каркасные бассейны

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По словам Шукута Умарова, в 2021 году лидером продаж среди бассейнов стал именно каркасный (Bestway steel pro max 56420 366х122 см объемом 10250 литров), в комплектацию которого входят фильтрующий насос, лестница и тент.

«Каркасные бассейны обычно представляют собой сборную конструкцию отдельных элементов – пластиковых модулей или рам с металлическими перекладинами. Внутрь укладывается прочная пленка из ПВХ или полипропилены», — объясняет Максим Соколов. Они могут быть не только прямоугольными, но и овальными или круглыми.

По мнению Максима Соколова, бассейны этого вида надежны и долговечны, но довольно сложны в установке — к тому же, их неудобно хранить.

Однако Шукут Умаров с этим мнением не согласен: он полагает, что при установке каркасного бассейна в итоге можно получить различных размеров водоем, который, в случае необходимости, можно перемещать по участку, перевозить и легко убирать на хранение.

Различаются каркасные бассейны не только по форме, но и по объему и глубине. «Размер бассейна нужно подбирать под площадь участка и под количество человек, которые будут в нем плавать. Небольшой резервуар 2х2 м подойдет для примерно 4 взрослых людей. Для 8-12 человек нужен бассейн размером минимум 4х4 метра», — объясняет Соколов.

По его словам полноценно плавать можно в искусственном водоеме, длина составляет не менее 5–6 м. Чтобы дрейфовать на надувном матрасе, необходимо взять бассейн размером примерно 4х10 м.

Стоимость каркасных бассейнов сильно разнится в зависимости от материалов и размеров. Небольшие модели могут стоить примерно от 9000 руб. Стоимость самых крупных вариантов может доходить до 140 000 руб.

Надувные бассейны

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«Преимущество таких бассейнов состоит в компактности — на холодное время года их можно сдуть и хранить в коробке. Но их недостаток в том, что их обязательно нужно устанавливать только на ровной площадке без каких-либо острых деталей, которые могут оставить прокол на бассейне», — предупреждает Максим Соколов.

Зато такие бассейны стоят недорого — можно найти по цене меньше 1000 рублей. Такие недорогие маленькие бассейны объемом 40–170 л подходят для маленьких детей.

«Для всей семьи следует купить бассейн объемом примерно от 3000 л. Плавать там не получится, но можно посидеть и отдохнуть в жаркий день. Стоимость таких бассейнов начинается примерно от 4000 руб. Для максимального расслабления существуют надувные СПА-бассейны. Они оснащаются аэромассажем, фильтрацией воды и нагревателем. Но такой вариант обойдется дорого – около 70 000 руб.», — уточнил Соколов.

Стационарные бассейны

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Этот вариант — самый надежный и долговечный, но и самый сложный в установке.

«Самый сложный и дорогой способ установки и обслуживания, — называет Шукут Умаров главные недостатки стационарных бассейнов. — Но при этом стационарная конструкция наиболее долговечная в сравнении с другими видами. Стоит учесть, что устанавливать такой бассейн желательно на участке с большой свободной площадью».

Обустройство зоны вокруг бассейна

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После установки бассейна имеет смысл оформить зону вокруг него — чтобы он не выглядел «лягушатником» посреди грядок с клубникой.

«Стоит обратить внимание на интересный и набирающий популярность стиль джапанди: комфорт, спокойные цвета и природные материалы. Это некий микс между скандинавским и японским стилями, которые по своей природе достаточно минималистичны. Такой аскетичный, но современный дизайнерский подход может быть довольно актуален в текущих экономических условиях», — предлагает декоратор и эксперт сети магазинов Fix Price Елена Карасаева.

По словам дизайнера, стилю джапанди присущи элементы нейтральных расцветок – черный, белый, бежевый цвета, а также дерево различных оттенков. Подобный дизайн выглядит очень эстетично и идеально подходит для обустройства зоны отдыха на даче.

«При выборе мебели для отдыха у бассейна стоит отдать предпочтение не металлу, а дереву или другим современным материалам, которые способны выдержать контакт с водой. Сидушки должны быть обтянуты водоотталкивающей тканью, чтобы их можно было быстро привести в порядок. Напольное покрытие должны быть антискользящие, особенно если лаундж-зона находится под открытым небом», — посоветовала декоратор. Как создать особенную атмосферу на веранде: все о мебели и украшении зоны отдыха на даче На даче важно продумать каждую деталь, поэтому обустройство веранды следует доверять профессионалам... 20 мая 23:03

Карасаева отмечает, что без элементов декора дизайн дачной зоны отдыха не будет законченным. Неважно, обустраивается ли зона у бассейна под открытым небом или в крытом помещении – всегда можно добавить кашпо в качестве украшающих элементов. Именно кашпо, навесное или настольное, отлично поддержат натуральную и минималистичную стилистику джапанди.

«Для этого понадобятся растения с небольшой корневой системой, ветки деревьев или искусственные растения в горшочках. А на столики можно добавить керамику, металлические украшения, подсвечники – что-то изящное и негромоздкое, что можно легко и быстро занести в дом в случае непогоды», — заключила декоратор.