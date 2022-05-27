«Состояние автобусов — ужасное»: на чем сейчас возят туристов на юг России

В сервисе поездок и путешествий Туту.ру заявили о повышенном спросе на автобусные перевозки на юг России после закрытия аэропортов в этом регионе. Увеличить транспортную проходимость возможно, но качество уже работающих автобусов, по словам экспертов, оставляет желать лучшего. Почти весь транспорт старше 10 лет, а водители преимущественно работают без лицензии. О том, как устроены легальные и нелегальные перевозки, — в материале «Газеты.Ru».

Куда на автобусе едут россияне

24 февраля Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России — в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Ведомство 15 раз продлевало этот запрет, и сейчас он действует до 31 мая. В эти города можно добраться по железной дороге или по трассе. В южном регионе сейчас открыты аэропорты Сочи, Минеральных Вод и Ставрополя.

С момента ограничения авиаперелетов в сервисе поездок и путешествий Туту.ру зафиксировали повышенный спрос на автобусные перевозки. «Из южных направлений самый высокий спрос мы фиксируем на билеты в Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу, Новороссийск, Севастополь, Сочи, Ялту, Геленджик, Астрахань. Первые три идут с большим отрывом», — сообщил «Газете.Ru» Сергей Николаев, заместитель генерального директора Туту.ру.

По словам Сергея Николаева, рейс Москва — Симферополь сейчас одно из самых востребованных направлений. До конца мая почти все билеты распроданы, на июнь пока есть, но за день до выезда купить их будет проблематично.

Такая поездка на май-июнь обойдется примерно в 2,5 тыс. руб., а поезд будет стоить в четыре раза дороже. Из столицы до Ростова-на-Дону и Таганрога можно приобрести билеты на автобус за 1,7 тыс. руб., в Краснодар можно добраться за 2,6 тыс. руб.

«Мы прогнозируем рост автобусных перевозок, особенно на юг России из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и других городов, по причине временной приостановки работы аэропортов», — рассказал Сергей Николаев.

Как объяснил «Газете.Ru» Илья Уманский, вице-президент Ассоциации туроператоров России, автобусные туры наиболее популярны в регионе от Сочи до Геленджика, а их центром можно назвать Туапсе и ближайшие поселки. Второй по популярности регион — это Крым. «Это не южный берег Крыма, а скорее восточный, где расположена Феодосия. Реже — западный берег, потому что туда по дороге ехать долго», — отметил он.

В то же время Уманский уточнил, что в Ассоциации туроператоров России пока не видят резкого увеличения спроса на автобусные перевозки, а также предпосылок к этому из-за прекращения авиационного сообщения. Все дело в разнице уровня потребителей.

Кто ездит на море на автобусе

Автобус — самый бюджетный способ передвижения, поэтому его, как правило, выбирают те, кто хочет сэкономить на транспорте. Как отметил Сергей Николаев, даже в день поездки билет можно приобрести по обычной стоимости, потому что в этой отрасли еще нет динамического ценообразования.

«Туристы приобретают автобусные туры по причине их крайней бюджетности, и они не готовы перешагивать в категорию туристов, которые покупают для себя билеты на поезд или самолет, потому что стоимость автобусных туров предельно невысока, — объяснил Илья Уманский. — И наоборот туристы, которые летают на самолетах, не пересядут на автобусы».

Чаще всего, по его словам, путешествие на автобусе выбирают жители южных городов России и средней полосы, реже — москвичи. «Это стабильная аудитория, у которой отсутствует эластичность, — указал вице-президент Ассоциации туроператоров России. — Этот туристический продукт не начинают потреблять больше или меньше в зависимости от наличия альтернативных видов транспорта».

При этом те, кто выбирает автобусные маршруты, едут на курорты с соответствующим уровнем размещения. Как правило, такие туристы не селятся в гостиницы 4-5*, а предпочитают останавливаться в более бюджетных местах.

Какие автобусы ездят на юг России

«Люди нищают, а на автобусах ездить выгоднее, но это достаточно проблематичный и опасный транспорт. Особенно опасный транспорт на коротких плечах — 400-500 км», — рассказал «Газете.Ru» председатель «Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов» Александр Котов.

По его словам, водители нередко ездят без сменщиков и отдыхают прямо на полу автобуса. В плачевном состоянии находится и сам транспорт. «Новый автобус для нас тот, который родине отдал все — там, за границей», — посетовал Котов. Если автобус сломается посреди маршрута, вызвать запасной проблематично. Людям приходится стоять на жаре или холоде, в зависимости от времени года. В среднем, как уточнил Котов, на ожидание нового автобуса уходит 10 часов.

О ненадлежащем состоянии пассажирского транспорта «Газете.Ru» рассказали и сами туроператоры. «Состояние автобусов ужасное, — сообщили в краснодарском туроператоре «Альтаир». — Весь транспорт старше 10 лет, а то и 15-30 лет. Весь он в частной собственности, а водители, которые называют себя индивидуальными предпринимателями, любят работать нелегально».

Как распознать «серого» перевозчика

«Главный и основной признак неофициального рейса, который легко отследить путешественнику, — это отправление не с автовокзала, — объяснил Сергей Николаев, заместитель генерального директора Туту.ру. — Остальные критерии слишком сложные для обычного туриста».

Председатель «Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов» Александр Котов помимо этого предложил обращать внимание на то, что написано на автобусе. Например, если есть табличка «Заказной», то скорее всего это перевозчик-нелегал, а вот желтые номера свидетельствуют о том, что водитель получил лицензию на пассажирские перевозки.

Многие люди продолжают выбирать «серых» перевозчиков, потому что так выходит дешевле. Например, если легальный автобусный рейс Краснодар — Анапа обойдется чуть больше 600 руб., то «серый» водитель, судя по объявлениям во «ВКонтакте», обещает отвезти за 500 руб. За время работы нелегалы уже научились печатать билеты и бумаги, якобы лицензии, но неподготовленному человеку в их достоверности будет разобраться трудно.

Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, уверен, что «серые» перевозки исчезнут только вместе с ростом культуры потребителя. «Разумеется, нерегламентированные перевозки, как их еще в народе называют «деньги в кепку», полное безобразие. В цивилизованных странах этого не бывает, но у наших пассажиров это пользовалось спросом. А на юге кто их будет ловить? Безусловно, продолжать возить будут», — говорит он.

Контролем «серых» перевозок в России занимается Ространснадзор, в пресс-службе которого «Газете.Ru» заявили: «Со стороны Ространснадзора контроль осуществляется систематически, при выявлении нарушений применяются меры, предусмотренные законодательством».

Официальной статистики о количестве нелегальных пассажирских перевозчиков в России нет. В краснодарском туроператоре «Альтаир» предполагают, что их доля в крае приблизительно равняется 70%.

«Вы знаете, что такое получить лицензию на транспортное средство? У нас автобус в собственности компании, и мы получали на него лицензию шесть месяцев, плюс мы прошли семь кругов ада, чтобы зарегистрировать автобус. <…> Чтобы автобус куда-то выехал, нужно проходить осмотры в ГАИ и еще много инстанций. Ну представьте, какому частнику это надо?» — рассказали в компании.

Можно ли увеличить количество легальных автобусных перевозок на Юге

По мнению президента Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, если будет спрос, то автобусы найдутся. «Сейчас все-таки снизился спрос на экскурсионное обслуживание иностранных туристов, — сказал он. — Важным вопросом будет качество этого автопарка, но провозные емкости могут быть увеличены».

Сегодня у перевозчиков мало комфортных автобусов — с кондиционерами, санузлами, удобными салонами и мультимедиа, из-за чего, по мнению Сергея Николаева, спрос не может быть удовлетворен полностью.

«Автобусов хватает только для текущих регулярных рейсов, открывать новые маршруты у перевозчиков нет возможности. Мало иметь автобусы, необходимо открыть новый маршрут, а данная процедура занимает от 3 до 6 месяцев», — объяснил он.