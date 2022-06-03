Что продают в столичных секонд-хендах. Репортаж из подвалов

После ухода с российского рынка многих зарубежных брендов даже масс-маркет типа Zara и Uniqlo найти стало сложнее. За ними ездят в соседние страны по СНГ и покупают на ресейле, из-за чего некогда бюджетная одежда становится дорогой. Корреспонденты «Газеты.Ru» отправились в шопинг-тур по столичным секонд-хендам, чтобы узнать, можно ли там пустить слезу по Zara, во сколько обойдется базовый гардероб и можно ли найти «тяжелый люкс» не в кредит.

Начать свой шопинг-тур по секонд-хендам мы решили с сетевого магазина на окраине Москвы. Он расположен в подвальном помещении: чтобы попасть внутрь, придется спуститься вниз по крутой лестнице (как мы поймем позже, подвальные помещения — классическая локация для секонд-хендов). Внутри темновато — окон нет, лампы тусклые. Народа немного — в основном это пожилые женщины с тележками, неспешно разглядывающие рейлы с одеждой.

В этом секонд-хенде одежду продают «на развес»: вещи неизвестного происхождения — 2,7 тыс. руб. за килограмм, «бренды» — 4,7 тыс. рублей. Последние представлены в ассортименте: от любимых массовых, но покинувших Россию Zara и H&M, до люксовых Burberry и Escada. В зале стоят весы, чтобы покупатели могли сразу оценить понравившуюся вещь.

Одежда здесь — на все случаи жизни, от базовых футболок и толстовок, до вечерних (а порой, и вычурных) платьев. А вот с джинсами не очень: несмотря на достаточно большой выбор на рейле, ничего актуального мы не обнаружили. А джинсов Levi's нет совсем.

Чтобы слиться с другими покупателями, набираем в корзинки (они тут точь-в-точь как в продуктовых магазинах) понравившиеся вещи. В наш личный «топ» попадают: летние брюки Zara, тренч H&M (новый, с этикеткой), блузка Betty Barclay, костюм Patrizia Pepe и наша главная находка — черный винтажный пиджак Escada.

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Выйти без покупок не получилось: идем на кассу с тренчем H&M и блузкой Betty Barclay. После взвешивания продавщица называет цены — 550 руб. за блузку и 1,7 руб. за тренч.

Пиджак Escada был хорош, но не сел ни на одну из нас. Цену все же узнали: винтажная вещь премиального немецкого модного дома обошлась бы нам в 3 тыс. руб. Если ищете новый пиджак Escada — готовьте 100 тыс. рублей. А лучше — больше.

На кассе разговорились с продавщицей: все вещи привозят из Европы, завозы регулярные, проблем с поставками нет. Покупателей после ухода популярных магазинов больше не стало — у секонда своя «давно сложившаяся» аудитория. На наше робкое: «ну у вас же тут Zara, которая ушла…», продавщица уверенно отвечает: «на Зару тут не зарятся, у нас полно более интересных брендов».

Поднимаемся по подвальной лестнице, едем в следующий секонд-хенд на окраине. Спускаясь в очередной подвал, надеемся, что и тут найдем достойные вещи, а то и заветные «ливайсы». Но уже у первого рейла понимаем, что ассортимент тут совсем другой. Если в сетевом секонде все вещи были более или менее известных марок, то здесь царствует no name.

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В процессе тщательного поиска обнаруживаем джинсы Zara, Pull & Beer и Stradivarius, но все модели старые — коллекциям как минимум 5 лет. Цены фиксированные, и, кажется, выше, чем в предыдущем магазине — например, тренч массового российского бренда O'Stin стоит 2 тыс. руб. Впечатляет полка с обувью: такое ощущение, что на ней собрали знаковые модели конца 90-х годов. Тут и шпильки, и танкетки, и босоножки со стразами и даже ажурные сапоги-казаки. Но «вишенкой на торте» стал прилавок с откровенными подделками — нишевыми ароматами, сумочками Chanel и кроссовками а-ля New Balance.

Сошлись во мнении, что ловить тут нечего, а от ощущения, будто ты «попал в 90-е на вещевой рынок в 100 км от Москвы», становится грустно.

Следующей остановкой шопинг-тура стал селективный секонд-хенд, по-официальному — винтажный бутик. С порога продавец говорит, что тут одеваются московские скейтеры. Что ж, надо признаться, при таком раскладе скейтеры в России очень неплохо зарабатывают, потому что на вешалках висят вещи J. Barbour & Sons, Prada, Aquascutum, Comme des Garçons, а самым «бюджетным» из всей выборки кажется бренд Lacoste.

Пока мы примеряем пальто Max Mara и тренч Burberry (опасаясь, что лето в столицу так и не придет), в магазин зашел тот самый скейтер и начал присматривать джинсы — вроде Diesel.

Верхнюю одежду в бутике можно найти по доступным (для сегмента) ценам. Пальто второй линии Max Mara можно приобрести за 14,3 тыс. руб., а тренч Burberry — за 17,8 тыс. руб. Главный лот коллекции точки на Китай-городе — платье Balenciaga за авторством Демны Гвасалии. Мы все отчаянно пытались в него влезть, но не получилось — грузинский дизайнер шьет на очень худых, вроде Беллы Хадид и Кендалл Дженнер.

Провал случился и с шерстяными брюками Burberry — прямыми до колена и расклешенными к низу. Если бы кто-то в них влез, то ушел бы с трендовыми брюками британского бренда за 6,4 тыс. руб.

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Приходим к выводу, что байер этого магазина — человек с отличным вкусом, который знает, что такое базовый гардероб и следит за модой.

Одежда тут проходит кастинг через страницу в ныне запрещенной соцсети — хочешь сдать вещь, отправляешь фото, после чего байер решает, возьмут ли ее на продажу, и предлагает цену.

Выходя из винтажного магазина, мы уже решили срочно худеть, но зря. В следующем секонде приглянувшиеся нам вещи на вешалках оказались больших размеров.

Секонд на Чистых прудах оказался единственным вне подвала — с большой красивой витриной. Как доказательство престижа — очень много наклеек на стекле с логотипами известных модных домов — Dior, Chanel, Louis Vuitton, Tom Ford и прочих Valentino.

Воодушевленные тем, что сейчас попадем в новый «ЦУМ», заходим внутрь. И сразу же на входе видим поддельную сумку Dolce & Gabbana модели Sicily. А что всегда выдает подделку? Некачественный кант. И, конечно, цена — 5 тыс. руб. (оригинальная модель стоит около 80 тыс. руб.).

Впрочем, видимо, «малышка Сицилия» попала сюда случайно, потому что все остальные брендовые сумки были настоящими и цены на них соответствующими. Например, шоппер Prada обойдется в 62 тыс. руб, а винтажная модель Louis Vuiiton Ellipse — в 123 тыс.руб.

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Наклейки на витрине не обманули: здесь и правда только вещи известных марок. Есть и черный комплект из юбки и топа Prada за 8 тыс. руб., и платье с кардиганом «аля рыболовная сеть» Escada за 10 тыс. руб., и деловой костюм Max Mara за 14 тыс. руб, и майки Versace по 5 тыс. руб. Кстати, на огромном рейле с джинсами наконец-то была обнаружена та самая модель джинсов Levi's 501. За 4,6 тыс. руб. Мы очень ими заинтересовались, но немного вытянутые коленки все же отпугнули. Хотя продавец уверяла, что джинсы Levi's по такой цене и такого качества мы больше нигде не найдем. Впрочем, их все еще можно заказать из-за границы.

Заключительным аккордом нашего тура по секондам стал винтажный магазин в самом сердце столицы — Столешниковом переулке. Пока все бутики «в Столешке» закрыты, во дворах модников ждут неожиданные вещи, привезенные из Европы и Америки.

Надо сказать, что ассортимент здесь действительно странный — скорее для тематических вечеринок, нежели для повседневной жизни. Вероятно, по этой причине магазин предлагает не только купить, но и взять представленную одежду в аренду. И китайское шелковое кимоно, и рождественские свитеры из американских фильмов, и расшитые пайетками платья, и блузки в стиле старого Голливуда.

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Цены разные: базовые футболки и толстовки — от 500 до 1,5 тыс. руб., джинсы и куртки — от 1 до 3 тыс. руб., винтажные брендовые вещи обойдутся дороже — от 5 до 20 тыс. руб. Кстати, только в этом магазине мы нашли вещи из любимого модниками Uniqlo.

Вывод простой: в секонд-хендах одеваться можно (и нужно), причем весьма бюджетно. И представление из прошлого о том, что в комиссионках продаются только старые и заношенные вещи, давно не актуален. Все зависит от закупщиков и поставщиков. Тем более у многих магазинов уже есть красивые аккаунты в соцсетях, где можно перед живой покупкой глянуть виртуальную витрину. Хотите обновить базу — загляните в сетевые подвалы с поставками из Европы. Нужно порадовать себя брендовой сумкой или пальто — двигайте в комиссионку в центре. Надеетесь купить что-то уникальное — идите в винтажный бутик.