Английский дворец, альпаки и полет на зиплайне: самые неожиданные развлечения Воронежа

Воронежская область поражает путешественника, который решился открыть эти «ворота на Юг». Стоит только выехать за пределы на редкость спокойного города-миллионника — и тут же обнаруживаются парк с альпаками, ферма с козами, дворец в староанглийском стиле и русская усадьба с музыкальными вечерами. Корреспондент «Газеты.Ru» побывала в Воронежской области с проектом сервиса «Туту.ру» «Медиаразведка», покормила альпаку, подержала на руках пятимесячного козленка и, наконец, полюбила природу.

Отправляясь в Воронеж, сложно не вспомнить первым делом, что это один из самых меметичных городов России. В соцсетях о Воронеже шутят едва ли не чаще, чем об Омске. Благодаря скетчу комедийного шоу Comedy Center 2013 года город называют городом куража, предложение «бомбить Воронеж» курсирует по интернету аж с 2008 года, а недавнее заявление министра обороны Великобритании Лиз Трасс о том, что ее страна никогда не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями породило массу мемов, в которых чиновница представлена защитницей города.

Меметичность города может быть первым поводом сюда приехать. Семь часов на поезде из Москвы, которые пролетят незаметно в вагоне-ресторане в попытках оплатить яичницу картой, дождавшись проблеска интернета — и вот перед вами открываются ворота Юга России, города, за которым начинаются бескрайние донские степи, плодородные поля и меловые карьеры. И Воронеж, «город куража».

Знакомство с историей города-миллионника на берегах Воронежского водохранилища начинается с визита к копии первого российского линейного корабля, построенного на здешней верфи по приказу Петра I — «Гото Предестинации». Здесь путешественник узнает, что Воронеж, основанный в 1586 году, — колыбель русского флота: именно здесь на одноименной реке по приказу Петра I начали создавать флот для похода на Азов (после окончившейся неудачей первой попытки завоевать отвоевать крепость у Османской империи).

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К слову, Адмиралтейская площадь, несмотря на славную историю становления флота, довольно молода — ее открыли в 1996 году, установив здесь ростральную колонну и открыв Успенский храм, построенный в конце XVII века и немало с тех пор пострадавший, в том числе и от затопления в 70-е годы, когда в Воронеже было создано водохранилище.

Сейчас о том, что когда-то здесь был заболоченный пустырь, ничто не напоминает. Но вот логичного предложения прогуляться от «Гото Предестинации» по набережной ждать не стоит: на строительство набережной — а точнее, на выделение средств — воронежцы пока что только рассчитывают.

Поэтому гулять здесь нужно в других местах — по центральному проспекту Революции, где расположено единственное в городе здание дворцового типа — художественный музей имени Крамского, — пешеходной улице Карла Маркса, недавно благоустроенному парку «Орленок», Пушкинской улице. И не забыть зайти на Центральный рынок, который очень гордится своей лаунж-зоной и зефиром, который делается прямо на втором этаже в рядах местных производств.

Пушкинскую улицу можно оставить на вечер: тогда можно и посмотреть, что такое знаменитый воронежский кураж: там расположены модные заведения вроде чебуречной и рюмочной «Культурно Коротко» и кафе «Бутурлин».

А куражатся в Воронеже тихо: даже в вечером пятницы это необыкновенно спокойный город, где чинно пьют коктейли и настойки в ресторанах и спикизи-барах. И даже редкие пьяницы, уснувшие в тепле на уличных скамейках, как будто бы никому не мешают.

Местная гастрономическая традиция представлена в Воронеже в виде каши: в баре «1917», расположенном на Студенческой улице в особняке Клюевых, построенном в 1911 году, можно обнаружить кашу по рецепту бывших владельцев — рецепт был найден при реконструкции здания.

Перловая каша с грибным соусом и колбасками может оказаться неожиданным, зато весьма сытным сопровождением к пиву или сидру.

Одно из самых шикарных заведений города — ресторан «1586», названный в честь года основания города. Идти сюда нужно за блюдами из местных продуктов (в мае, например, здесь запускается специальное спаржевое меню из спаржи с местной фермы) — к слову, поставщики указаны прямо в меню. Но главное здесь — атмосфера: из расположенного на крыше ресторана открывается роскошный вид на Воронежское водохранилище.

Воронежским водохранилищем можно не только любоваться: пока местные жители ловят в здешних запрудах раков и толстолобика, над ним можно пролететь на зиплайне «Эй! Троллей» — станция находится в том же бизнес-центре, что и ресторан «1586». А еще здесь же, прямо в городе, есть лодочная станция «Два весла», которая организует и сплавы на байдарках продолжительностью в несколько дней, и приятные прогулки на каяках по предзакатному водохранилищу, подходящие даже для тех, кто ни разу в жизни не держал в руках весла. Спокойная гладь водохранилища, окрашенные в розовый цвет дома, утки, склонившиеся с берега ивы, поднимающийся от воды пар, — все это настраивает на какой-то чрезвычайно элегичный лад. И начинает тянуть на природу.

close 100% Кривоборье Сергей Шандин

Сами воронежцы обожают выезжать за пределы города. Одно из самых популярных направлений для небольших походов и пикников — урочище Кривоборье в Рамонском районе, где небольшой, но резвый, Дон делает крутой разворот и образует живописнейшую излучину, на которую воронежцы приезжают любоваться с крутого обрыва.

Недалеко от Кривоборья расположена деревня Рамонь, известная на всю область своим дворцом Ольдербургских.

Дворец — одна из тех достопримечательностей, что начали новую жизнь совсем недавно. Реконструкция здесь продолжается до сих пор, но уже проходят выставки и даже небольшие спокойные концерты, не предполагающие танцев (половое покрытие во дворце очень хрупкое).

close 100% Дворец Ольденбургских Сергей Шандин

Появился дворец в Рамони в конце XIX века — здание в староанглийском стиле было выстроено по заказу княгини Евгении Максимилиановны Романовской (по мужу — принцессы Ольденбургской). Эта необыкновенно деятельная женщина приобрела имение в Рамони, чтобы построить здесь сахарный завод по современному для тех лет образцу.

За короткое время Рамонь совершенно преобразилась — здесь появилась первая в России конфетная фабрика с использованием паровых машин, появились водонапорная башня, столовая для работников, лечебница и даже железная дорога. Сейчас об этом рассказывает экспозиция музея, посвященная деятельности представителей нескольких поколений Ольденбургских. А железная дорога, увы, поросла бурьяном.

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Путешествие по культурным достопримечательностям Воронежской области может включать и поездку в усадьбу Веневитиновых, построенную основателем династии Антоном Веневитиновым в селе Новоживотинном. Родина поэта Дмитрия Веневитинова, сейчас это музейный комплекс на левом берегу Дона, где проходят разнообразные интерактивные экскурсии, рассказывающие о жизни русской усадьбы XIX века, музыкальные вечера, концерты.

А в парке при усадьбе можно даже поиграть в крикет — или любоваться Доном (им вообще можно любоваться бесконечно — и повсюду).

Усадьба Веневитинова приобрела свой нынешний облик за последние 10 лет. Как и многое в Воронежской области. Сейчас здесь активно начинают развивать не только культурные пространства, но и места для глэмпинга — с домиками, козьими фермами и даже альпаками.

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Одно из самых популярных мест — парк «Белый колодец», расположенный в заброшенном карьере по добыче известняка. Долгое время карьер пустовал, потом здесь образовался дикий пляж, а в 2014 году крупнейшее ивент-агентство Воронежской области Big Event создало здесь площадку в стиле Дикого Запада для мероприятий и корпоративов. Но этого мало: в прошлом году здесь появился еще и небольшой парк с альпаками, козами и одним быком породы хайленд с длинной челкой по самые глаза.

Всех этих зверей — даже весьма грозного на вид быка — можно кормить морковкой и тыквой и осторожно гладить, пока они заняты едой. Впрочем, не стоит верить обещаниям, будто альпак можно обнимать — животные они весьма пугливые и склонные вовсе не к объятиям с незнакомцами, а к молниеносному поеданию морковки с рук.

К ферме с альпаками прилагается, собственно, глэмпинг — разнообразные домики на берегах оборудованного водоема с мангалами, балконами и москитными сетками (хотя местные жители утверждают, что комаров у них нет — не то, что в Волгограде).

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Еще один вариант отдыха по соседству с животными — база отдыха Farm&Village, где, как это принято в Воронежской области, тоже есть все, и даже больше. Ресторан с блюдами из местных продуктов (например, нежнейшей бураттой) и настойками собственного приготовления, баня, спортивные площадки, бассейн, косметика местного производства в номерах, по вечерам — молочко и домашнее печенье, как будто от бабушки. Но главное — сама ферма, где можно кормить коз, лошадей и кроликов, гладить кота, наблюдать за равнодушными ко всему яками и ослом. А еще обещают подвезти верблюдов.

close 100% Дегустационный зал пивного завода «Таркос» Сергей Шандин

В любом месте Воронежской области вам расскажут о громадье планов. Здесь, похоже, любят действовать с размахом. Пока в Farm&Village в дополнение ко всем животным покупают верблюдов, на пивном заводе «Таркос» в Новоусманском районе строят пивной спа-курорт с развлечениями для детей и взрослых, который обещает стать настоящим Диснейлендом для семейного отдыха. А пока проводят экскурсии и дегустации — которые очень любят воронежцы.