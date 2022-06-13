Как выглядят кухни Глюкозы, Юлии Высоцкой и других звезд

Лаконичность, минимализм, обилие света и качественная отделка: при оформлении пространства кухонь и столовых звезды стараются следовать современным трендам. Дизайнер Юлия Голуб поделилась с «Газетой.Ru» своим мнением по поводу интерьеров кухонь российских знаменитостей и дала советы, которые помогут последовать их примеру — или не повторить ошибок.

Глюкоза

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Просторная кухня в доме артистки совмещена со столовой: в комнате можно обнаружить элементы декора из темного дерева и бронзы. Над обеденным столом разместился крупный светильник необычной формы. Но специалист Hoff по дизайну интерьеров Юлия Голуб обращает внимание на сервировку стола. По ее мнению, именно свечи придают уют.

«Высокие свечи — стильный способ создать камерную и романтическую атмосферу за ужином. По примеру Глюкозы выбирайте подсвечники разной высоты, чтобы придать динамичность композиции», — предложила дизайнер.

Кети Топурия

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Основные оттенки интерьера кухни певицы — белоснежный и медовый деревянный: они использованы и в отделке, и в мебели. Благодаря этому, по мнению дизайнера Голуб, массивная мебель не выглядит тяжеловесной.

«Карнизы, молдинги, рамки и другие традиционные элементы делают эту кухню уютной и теплой. Благодаря основному белому цвету достаточно большой гарнитур не выглядит громоздко, а терракотовые акценты оживляют пространство. Организовать хранение во многочисленных шкафах помогают специализированные контейнеры, подставки и разделители для полок», — говорит эксперт.

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В доме телеведущей мебель на кухне выполнена в белом цвете, а некоторые шкафчики оснащены стеклянными дверцами с геометрическим серебряным узором. Посреди кухни стоит стол-стойка.

«Кухня с белыми фасадами всегда смотрится эффектно и визуально расширяет даже небольшое пространство. Однако, в зависимости от окружения, может выглядеть холодной и неуютной», — предостерегла Юлия Голуб.

По мнению дизайнера, избавить белую кухню от сходства с врачебным кабинетом могут детали.

«Дополните белую кухню столешницей и фартуком теплых оттенков и выбирайте лампочки теплого спектра», — посоветовала эксперт.

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Совсем недавно, после рождения сына, Мария Горбань переехала вместе со всей семьей в загородный дом. Семья выбрала для интерьера своего нового жилого пространства стиль минимализм — который, по словам Юлии Голуб, все еще популярен.

«Природные цвета и необработанные текстуры дерева и бетона еще долго будут в тренде, к тому же, они прекрасно сочетаются между собой. В таком интерьере стоит избегать лишних деталей и обилия декора, а окна оставлять максимально открытыми, чтобы интерьер был воздушным и светлым», — объяснила дизайнер.

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Для интерьера кухни в своей парижской квартире модель выбрала темные оттенки, но расположила все так, что естественный свет падает на большую часть пространства. Стиль интерьера тоже можно отнести к минимализму — однако благодаря этническим элементам вроде керамических кувшинов он смотрится живо и интересно.

«Этнические и винтажные детали в современном минималистичном интерьере — новый и устойчивый тренд. Самое время доставать бабушкины сервизы и обратить внимание на народные промыслы», — посоветовала Юлия Голуб.

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Модель вместе с мужем Джиганом и детьми живет в загородном доме. Из кухни и столовой на первом этаже открывается вид на сад — благодаря панорамным окнам. По мнению дизайнера Юлии Голуб, торжественность интерьеру придают глянцевые поверхности и «богемные детали».

«Например, можно обратить внимание на люстры с хрустальными подвесками, стеклянные столешницы и золотые детали в декоре и сервировке», — предложила эксперт.

Юлия Высоцкая

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В интерьере кухни актрисы можно антикварную мебель, каменный пол, тяжелые деревянный стол и винтажный самовар — к счастью, декоративные элементы не слишком различаются в оттенках, поэтому дизайнер называет интерьер вполне гармоничным.

«Торжественный интерьер с активными орнаментальными стенами лучше выдержать в одной цветовой гамме, чтобы сохранить гармонию», — рассказала Голуб.

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Минималистичный интерьер — белые глянцевые поверхности шкафов, хромированная сталь, гладкий блестящий стол — выглядят неожиданно для кухни продюсера, отличающейся любовью к откровенной роскоши. Однако именно такой интерьер, по мнению Юлии Голуб, соответствует самым современным тенденциям: минимализм легко можно дополнить расписным фарфором.

«Сочетание лаконичной современной кухни и классических деталей — модный прием, который легко повторить. Выбирайте посуду и декор близких тонов, чтобы избежать излишней пестроты», — предложила Голуб.