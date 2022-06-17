«Тренер смотрит, грешила ты или нет»: как стать чемпионкой по фитнес-бикини

Елена Сергущенко в этом году стала абсолютной чемпионкой 34-го Кубка России по фитнес-бикини, который прошел в Челябинске. Для участия в первенстве она сушилась и тренировалась в спортзале четыре раза в неделю, оттачивая форму. Но работать в спортзале, ограничивать себя в питании и иметь хорошие параметры мало для победы. «Газета.Ru» поговорила с Еленой Сергущенко о том, чего стоит звание обладательницы лучшей фигуры в России.

— В России по сравнению с западными странами не слишком распространена такая спортивная дисциплина, как фитнес-бикини. Почему вы решили начать заниматься именно ей?

— Большую часть жизни я вообще никак не относилась в бодибилдингу. Это решение было спонтанным. Я очень сильно поправилась и никак не могла привести себя в форму. Во время пандемии я вышла на фитнес-модель Настю Золотую, купила абонемент в спортзал и начала тренироваться. Параллельно я изучала, чем она и ее коллеги занимаются, но каких-то спортивных достижений у меня не было.

— Когда вы поставили себе цель довести фигуру до идеала?

— В канун 2021 года я написала список желаний и включила туда пункт о том, что хочу сделать фигуру как у фитнес-бикини, выступить на соревновании и попасть в топ-5. Еще я очень хотела попасть на ведение к фитнес-тренеру Антону Муштанову (вице-чемпион Европы по бодибилдингу — «Газета.Ru»), который готовит к участию в чемпионатах. Через неделю случилось чудо, мне написал сам Антон.

— То есть меньше чем за год вы смогли самостоятельно довести тело до такого состояния, что профессиональный тренер предложил вам сотрудничество?

— Он не видел моей формы и предложил мне особый вариант, сделав скидку в 50% при условии, что я буду выступать. Я, конечно, согласилась и скинула ему актуальные фото фигуры. Затем я приехала к нему в Нижний Новгород, где он тренирует, мы обсудили весь мой жир и наметили план работы. Тогда я думала: «Немного похудею и потихоньку сольюсь».

close 100% Из личного архива Елены Сергущенко

— Но как же желание участвовать в соревнованиях?

— Да, меня затянуло, я поняла, что в спортзале мозг отдыхает — это по 2-3 часа практически ежедневно. Мне все больше и больше нравилось. У меня были результаты, но я все равно не верила, что у меня будет фигура фитнес-бикини. Я училась заново питаться, ставила технику выполнения упражнений в спортзале, у меня болели все мышцы. Я задавала себе вопрос, зачем мне все это надо, но шла и делала через силу.

— В вашей карьере было три старта: чемпионат в Нижнем Новгороде, соревнования в Москве и участие в Кубке России. Везде вы занимали первые или вторые места. Как проходила подготовка к соревнованиям?

— Для подготовки к соревнованиям по фитнес-бикини мы вместе с другими спортсменками моего тренера ездим на сборы в сезон — это весна и осень. Мы отрабатываем технику и позинг (четыре позиции, построение в линейку и дефиле), а также прорабатываем ситуации, которые могут быть на сцене. Тренер дает рекомендации по форме. Некоторые ездят на сборы и не в сезон, но это зависит от состояния тела.

— Как тренер оценивает актуальную форму?

— Каждые две недели мы делаем фотоотчет. Тренер смотрит, грешила ты или нет, и понимает, за сколько можно подготовиться к стартам. Между осенним и весенним сезонами я очень хорошо держала форму, поэтому мне хватило полутора месяцев, чтобы подготовиться к сцене. Но девочки могут сильно набрать в межсезонье, потому что в первые две недели после соревнований можно есть все, что хочешь. Потом тяжело взять себя в руки и контролировать — а на весах уже плюс 5-7 кг.

— А вы не набрали вес в межсезонье?

— Между осенним и весенним сезоном я села на жировую диету, чтобы восстановить гормональный фон. Было тяжело переключиться с углеводов и заставить себя есть много жиров. В моем рационе были мясо, рыба, сыр, авокадо, орехи, яйца и овощи, но я не ела крупы и хлеб. Питание очень сильно помогло, потому что я осталась в своем весе, форме и сохранила мышцы.

— Тренировки для участия в фитнес-бикини похожи на те, которые делают любители в спортзале?

— Особенности, конечно, есть, потому что когда я делаю какие-то упражнения в зале, ко мне возникают вопросы. Например, два моих любимых упражнения — приседание на носках и сгибание бедра с подъемом туловища. Выглядит это необычно, и, кстати, выполнить не так-то просто.

— Как вы готовились к соревнованиям на 34-й Кубок России по фитнес-бикини, который прошел в апреле в Челябинске?

— Перед соревнованиями нужно было чуть-чуть слить воду — и все. Это заняло 1-1,5 месяца. За месяц до соревнований я ела 1,2-1,4 тыс. ккал, тогда как в межсезонье ем по 1,8-2,2 тыс. ккал. Во время сушки урезаются жиры, и мой рацион составляют яйца, авокадо, хлебцы, любые крупы кроме чечевицы и овсянки, индейка и куриное филе.

close 100% Из личного архива Елены Сергущенко

— Кажется, что такой режим питания соблюдать трудно, да и сил, наверно, мало. Как в это время обстояли дела с тренировками?

— Весной была легкая подготовка, я даже по этому поводу переживала. У меня было четыре силовых в неделю. Кардио я практически не делала, потому что по форме мне было не надо. Я медленно и гармонично сушилась. И вот этой весной я победила. Зато для осенних соревнований я тренировалась пять раз в неделю по 1-1,5 часа силовой — и потом часовое кардио.

— К каким параметрам фигуры нужно прийти, чтобы участвовать в Кубке Росси? Модельные 90-60-90?

— По сантиметрам и сухости требований нет. На соревнования допускаются чуть ли не все, заявку кидаешь, оплачиваешь — и все. Но предварительно необходимо участие в региональных первенствах. У спортсменки должны быть тонкая талия и широкие бедра, которые должны быть больше на 30 см. Идеальные пропорции — песочные часы, плюс выделяющаяся спина, а вот яркий пресс не обязателен.

— Кажется, что все зависит от природных пропорций женщины. Но может быть, если очень хорошо поработать в спортзале, любая женщина может участвовать в соревнованиях фитнес-бикини?

— Генетические пропорции важны, а дальше все дорабатывается при помощи спортзала. Если у девушки будет большая грудная клетка, то она не будет выделяться своей тонкой талией. Талия будет прямая, и спортсменке будет очень сложно занять топ-15. У меня маленькие плечи — и при этом тонкая талия. Но плечи я могу нарастить мышечной массой, а с талией ничего не сделаешь. Удалишь ребра, ну, уберется 2 см, но все равно так очерчена она не будет.

— Наверно, любому понятно, что для соревнований фитнес-бикини физическая форма важна, но, насколько я понимаю, успеха добиться нереально, если не учитывать и все остальные факторы: макияж, прическа, грим и купальник.

— Да, учитывается вообще все — и макияж, и прическа, и походка, и то, как девушка себя подает, как работают мышцы. Балл может понизить любая мелочь — трусы, например, не так сидят, цвет купальника не подходит по типажу.

close 100% Из личного архива Елены Сергущенко

— Давайте тогда разбираться по порядку. Какие требования к макияжу и прическе? Я так понимаю, что они должны быть яркими, но может быть, есть в правилах что-то еще?

— Да на самом деле нет никаких особых требований, главное, чтобы образ смотрелся цельным. В фитнес-бикини так уже повелось, что прическа — это распущенные волосы, либо кудри, либо прямые. Они должны быть идеально уложены, потому что под софитами виден весь пушок. Макияж должен быть сценическим, то есть ярким. От профессионализма мастера очень много зависит. В Нижнем Новгороде я попала к визажисту, который мне сделал серый цвет лица, грим был рыжий, в итоге лицо выглядело как у трупа.

— Сколько стоит сделать макияж и прическу?

— В среднем за макияж от 5 до 15 тыс., столько же и за прическу.

— Это как на свадьбу невесте собраться. Только невесте не надо на все тело наносить еще и загар для дополнительной прорисовки рельефа.

— Да, на каждом чемпионате есть команда, которая наносит грим. Его цена варьируется от уровня соревнования, например, на Кубке России эта услуга стоила 4,5 тыс. Специалисты наносят два слоя краски — рыжеватой или бронзовой. Предварительно дома хорошо нужно проскрабировать кожу, чтобы краска не пошла пятнами.

— То есть на грим, макияж и прическу уходит уже как минимум 15 тыс. руб. А еще дополнительные расходы на купальник, который в среднем стоит 40 тыс. руб. Нельзя же выйти в обычном, как на пляж?

— Как можно выйти в базе? Тебя не увидят в первой линейке из 28 человек, если ты блеклая. Купальники со стразами — это негласное правило. В России есть несколько дизайнеров, которые могут сшить изделие по меркам. Они подбирают базу, цвет, высылают эскиз и уже приступают к работе, вручную приклеивая стразы. Купальники надо заказывать за месяц или за два. Форма купальника — это очень важно. Даже чашка от верха может как испортить, так и подчеркнуть фигуру. То же самое с посадкой трусов. Сейчас, кстати, изменили правила, необходимо открывать 1/3 ягодиц, а не 1/2. Как будут выходить девочки в старых купальниках, честно, не знаю.

— Если на чемпионате фитнес-бикини девушки так много внимания уделяют внешности, с чем можно сравнить эти первенства — с конкурсами красоты или со спортивными чемпионатами?

— Есть и от того, и от того. Внешность тоже играет роль, но больше — спортивная составляющая. Не поставят на первое место очень красивую девочку, но без пропорций. Тут именно они решают.

close 100% Из личного архива Елены Сергущенко

— Помимо необходимости следования стандартам макияжа, причесок и купальников на сайте Федерации бодибилдинга России сказано о членских взносах. Их необходимо заплатить для участия в чемпионате. Сколько ушло на эти расходы для участия в Кубке России?

— Для начала надо заплатить взнос в Федерацию бодибилдинга своего региона и в Федерацию бодибилдинга России — это примерно по 1 тыс. руб. Потом оплачиваешь 3 тыс. руб. за категорию, в которой будешь выступать, если их несколько, то каждую категорию еще дополнительно 1,5 тыс.

— В целом, членские взносы выходят примерно в 10 тыс. руб.?

— В целом да, каждый чемпионат это 10 тыс. руб., не считая макияжа, прически, перелета, проживания и купальника.

— При этом призовые, например, в абсолютном первенстве среди женщин по фитнес-бикини на Кубке России были 30 тыс. руб. Только в случае, если выиграешь, сможешь хоть как-то окупить свои расходы. Это такая работа в ноль?

— Да.

— Тогда какой в этом смысл? Это соревнование ради кубка и признания?

— Получается, что да. Денег на этом не заработаешь, к сожалению. Это приятный бонус, скажем так, окупить макияж.

— На что тогда живут спортсменки, которые участвуют в фитнес-бикини?

— Чаще всего они работают фитнес-тренерами. У меня в итоге так и получилось, раньше я 17 лет работала моделью, а теперь тренирую людей. Работа моделью мне, кстати, помогла в участиях в соревнованиях. Я не боюсь сцены и подать себя умею. Но нужно было менять походку. Я отучивала себя от бедер вперед и плеч вниз и приучала к бедрам назад и плечам вперед.