«Полина Гагарина теряется в платье Меган Фокс»: стилист — о повторяющихся нарядах звезд

На российских красных дорожках участились случаи копирования нарядов западных знаменитостей: Полина Гагарина, Глюк'oZa и другие отечественные звезды стали все чаще появляться на публике в вещах, которые накануне уже «выгуляли» селебрити за рубежом. «Газета.Ru» узнала у стилиста Лены Червовой, зачем наши знаменитости повторяют образы заграничных.

close 100% Меган Фокс и Полина Гагарина в David Koma Global Look Press/РИА «Новости»

29 мая Полина Гагарина пришла на премию RU.TV в платье David Koma, в котором двумя неделями раньше Меган Фокс была на Billboard Music Awards. «На этом примере можно посмотреть, как один и тот же наряд сидит на разных типах фигуры. У Меган более активная грудь в сравнении с Полиной, более округлые формы», — прокомментировала Лена Червова.

Стилист убеждена, что образы производят разный эффект, в том числе и потому, что каждая обыгрывает платье по-своему. Фокс добивается драматизма за счет челки и графичных стрелок, а Гагарина не изменяет своему привычному образу — легкая волна на волосах и нюдовый макияж.

«Если смотреть по рукавам, на Полине они сидят правильно, в отличие от Меган, у которой торчат плечи. Однако Полина в нем меркнет из-за миловидной внешности. Таким образом, оба выхода неудачны: Фокс платье не подходит по фигуре, а Гагарина теряется в нем», — заключила эксперт.

Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, Рената Литвинова, Анастасия Решетова vs Ким Кардашьян

close 100% Ким Кардашьян и Полина Гагарина в Balenciaga kimkardashian/gagaragagara1987/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В модной «краже» Полина Гагарина была поймана не единожды. На премии GQ певица повторила нашумевший образ Ким Кардашьян от Balenciaga. По словам Лены Червовой, Гагарина выглядела в нем пусть не лучше Кардашьян, но гораздо эффектнее Кристины Орбакайте, Ренаты Литвиновой и Анастасии Решетовой.

«На данный момент Ким Кардашьян — всемирная икона стиля, за которой повторяют многие, в том числе россиянки. Этот наряд появился на ней первым, она смотрится в нем органичнее остальных. У отечественных звезд нет таких округлых бедер, поэтому драпировка не струится так хорошо, как на Ким. Из наших, как мне кажется, наряд выглядит лучше всего на Полине Гагариной. И мне совсем не нравится, как он сидит на Ренате Литвиновой», — сказала стилист.

Рената Литвинова vs Белла Хадид

close 100% Рената Литвинова и Белла Хадид в Schiaparelli renatalitvinovaofficiall/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)/Global Look Press

Второй год подряд Белла Хадид становится самой обсуждаемой звездой Каннского кинофестиваля. Но если в этом году супермодель удивляла винтажными образами от Versace, Gucci и Chanel, то в прошлом — оголяющем грудь платьем Schiaparelli с золотыми бронхами. Надеть такое же осмелилась Рената Литвинова.

«Платье, в котором Белла Хадид появилась на Лазурном берегу, стало одним из самых известных нарядов в истории моды. Это так красиво и «на злобу дня», что переплюнуть его достаточно сложно. Рената Литвинова — наша икона стиля, которая одевается со вкусом. Мне кажется, на ней платье смотрится так же органично, но надела она его уже второй, что усугубляет дело»,

— поделилась своим мнением Лена Червова.

Глюк'oZa vs Меган Фокс

close 100% Меган Фокс и Наталья Чистякова-Ионова в Mugler Getty Images/РИА «Новости»

Не только Полина Гагарина вдохновляется образами Меган Фокс, но и Глюк'oZa. Российская певица посетила вечеринку перед премией «ЖАРА Music Awards» в «голом» платье Mugler, которое за два дня до нее на Billboard Music Awards «выгуляла» американская актриса.

По мнению стилиста, в этой модной битве наша звезда потерпела поражение.

«Меган Фокс сама по себе очень сексуальная женщина и выбирает соответствующие наряды. В каждом из них чувствуется ее отдача. В этом платье она выглядит максимально органично. Видно, что ей в нем комфортно, она чувствует себя уверенно и не стесняется. Фигура смотрится удачно, подчеркнуты все необходимые части тела. Глядя на Глюк'oZу, чувствуется, что она будто надела «мамино платье», потому что оно не по ее формам. Ей будто некомфортно в нем. Несмотря на то, что по фигуре оно более или менее нормально село, это совершенно не ее история», — объяснила она.

Вера Брежнева vs Даутцен Крез, Ким и Кортни Кардашьян

close 100% Кортни Кардашьян, Вера Брежнева, Даутцен Крус и Ким Кардашьян в Versace Getty Images

Вера Брежнева вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в 2018 году в платье Versace, которое в 2017-м на подиуме представила нидерландская супермодель Даутцен Крез. Впоследствии его поочередно примерили сестры Ким и Кортни Кардашьян.

«Универсальное маленькое черное платье, которое смотрится удачно практически на любой фигуре и при разных случаях. Особенно мне нравится, как смотрится на Ким. Видно, что платье подогнано под нее. Органично выглядит и на Вере Брежневой. Но мне совершенно не нравится, как платье смотрится на Кортни Кардашьян. Я бы не рекомендовала ей с такой фигурой носить платье-футляр. Если Вера Брежнева «вытянула» образ яркими аксессуарами и помадой, а Ким Кардашьян — фигурой и формами, то у Кортни — полный провал», — пояснила Лена Червова.

close 100% Кейт Бланшетт и Ксения Собчак в Alexander McQueen Global Look Press/ТАСС

Ксения Собчак, как утверждает эксперт, прогадала, надев на премию GQ в 2021 году жакет Alexander McQueen, в котором Кейт Бланшетт ходила по кинопремьерам еще в 2019-м.

«На Кейт Бланшетт наряд сидит гораздо лучше. Дело в том, что массивные рукава Buffalo визуально расширяют плечи. И если от природы они уже широкие, то выбирать такой жакет не стоит. У Кейт Бланшетт фигура более хрупкая, и рукава будто стоят не в ширину, а вверх. За счет этого нет визуального эффекта массивности и лишнего груза. У Ксении Собчак сильно хочется отпарить жакет, потому что он не только расширяет плечи, но и неаккуратно сидит», — высказалась она.

Ирина Шейк vs Бейонсе и Дженнифер Лопес

close 100% Бейонсе и Ирина Шейк в Mugler Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)/Global Look Press

Кому, по мнению Лены Червовой, удалось грамотно вдохновиться, а не украсть, так это Ирине Шейк. На выставке, посвященной Тьерри Мюглеру, супермодель появилась в винтажном платье итальянского модного Дома. Дженнифер Лопес носила его в 1990-х, а Бейонсе снялась в нем в клипе на песню Diva в 2009-м.

«Уникальный момент, когда очень сильно похожи фигуры. В этом случае можно посмотреть, как сидит платье на разных девушках, но схожих фигурах. Мне нравится больше всего, как смотрится наряд на Ирине Шейк. Но на груди платье село неудачно. У Бейонсе оно смотрится гораздо лучше, да и Дженнифер Лопес тоже хорошо выглядит в нем. Сложно, выделить кого-то одного, у всех достойные варианты стилизации»,

— отметила стилист.

Почему же российские звезды стали все чаще надевать платья, которые до них уже носили за рубежом? Стилист полагает, что наши знаменитости видят в западных примеры для подражания. Но дело все же не только в этом.

«Все дело во вдохновении. Естественно, на Западе есть какие-то иконы стиля, вдохновиться, которыми намного проще и результативнее, чем взять и придумать что-то новое. Именно поэтому часто образы пересекаются. Для кого-то выход западной звезды — пример, который хочется повторить. Еще одна причина — дизайнер создает наряд не в одном экземпляре, а нескольких, соответственно, его носит не одна звезда. Люксовые бренды распространены не только в США и Европе, но и в России, поэтому шанс, что наряды пересекутся сильно высок», — заключила Лена Червова.