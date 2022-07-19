Подтяжки, филлеры и пластика носа: пластические хирурги назвали операции звезд

Многие знаменитости тщательно скрывают свои пластические операции и косметологические процедуры, объясняя перемены во внешности изменением веса или сменой имиджа. По мнению российских пластических хирургов, звезды лукавят и секрет их радикальных перевоплощений — не только в правильном питании и здоровом образе жизни. Они рассказали «Газете.Ru», что невозможно скрыть от специалиста.

В начале июля Ким Кардашьян дала большое интервью журналу Allure, в котором заявила, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Реакция врачей не заставила себя долго ждать: в сети появилось немало статей, в которых хирурги обвинили Ким во лжи и перечислили операции и процедуры, которые могла сделать звезда реалити за последние 10 лет. Российские специалисты тоже следят за трансформациями знаменитостей: пластические хирурги Надежда Стрелкова и Тигран Алексанян рассказали «Газете.Ru», какие операции и процедуры меняют звездную внешность.

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Хлои Кардашьян не скрывает, что прибегала к помощи пластического хирурга. В день своего 38-летия модель поблагодарила доктора Раджа Канодиа за свой «идеальный нос».

По мнению Надежды Стрелковой, пластического хирурга, члена российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, ринопластикой Хлои Кардашьян не ограничилась.

Тем не менее, хирург считает, что Хлои Кардашьян — удачный пример сочетания правильно подобранных косметических процедур и пластических операций.

«Тот случай, когда пластика сделала девушку однозначно привлекательнее. Глаза стали более выразительными за счет лифтинга верхней трети лица и висков, нос – утонченным и гармоничным после ринопластики, гениопластика облегчила нижнюю треть лица. Разве что форма верхней губы не кажется мне гармоничной», — рассказала она.

close 100% Николь Кидман Global Look Press

Николь Кидман не скрывает, что обращалась к пластическим хирургам: в 2014 актриса сделала операцию по увеличению груди, но спустя два года избавилась от имплантов. Звезда также признавалась, что делала инъекции ботокса, эффект от которых «разочаровал» актрису.

Надежда Стрелкова считает, что сегодня 55-летняя актриса «методом проб и ошибок пришла к гармонии».

«Скорее всего, Николь Кидман сделала несколько удачных операций на лице: круговую подтяжку, ринопластику, лифтинг лба и бровей. А вот блефаропластика, на мой взгляд, была слишком агрессивной, хирург не учел натуральное положение бровей, и после операции они сильно опустились на глаза. Хотя, такое может случиться и после неудачных инъекций ботокса», — предполагает она.

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Меган Фокс утверждает, что никогда не делала пластических операций и не прибегала к инъекционной косметологии. По мнению Надежды Стрелковой, Меган сделала, как минимум, две пластических операции на лице – ринопластику и ментопластику. Помимо этого, хирург полагает, что актриса регулярно делает инъекционные процедуры.

«Думаю, что Меган сделала пластику подбородка и моделирование скул. Лицо у нее сильно изменилось, мне кажется, что она потеряла свою индивидуальность», — считает она.

close 100% Екатерина Варнава ТАСС

Поклонники подозревают Екатерину Варнаву, как минимум, в нескольких пластических операциях. Сама телезвезда говорит, что не делала ничего, кроме маммопластики. В одном из интервью Варнава призналась, что дважды делала операцию по уменьшению груди, но никогда не трогала лицо. Бьюти-эволюцию Варнавы Стрелкова называет прекрасным примером «гармоничной пластики без переборов». Врач добавляет, что с помощью косметологии телезвезда подчеркнула свою индивидуальность.

«Екатерина утверждает, что изменения во внешности – следствие здорового образа жизни, занятий спортом и правильного питания. Но я все же думаю, что объемные акцентированные скулы и запавшие щечки – это результат удаления комков Биша и объемного моделирования скул, например, филлером на основе гиалуроновой кислоты», — предполагает хирург.

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В середине нулевых внешность Юлии Волковой сильно изменилась: экс-участница группы t.A.T.u. сделала неудачный татуаж бровей и «переборщила» с силиконом в губы. Позже певица призналась, что исправление последствий неудачных бьюти-экспериментов далось ей нелегко. По мнению Надежды Стрелковой, сегодня Юлия Волкова стала выглядеть гармоничнее, чем несколько лет назад – «на пике» своего увлечения пластикой и косметологией.

«История с силиконом в губах всегда оставляет след, очень уж сложно от него избавиться без последствий. Сейчас губы Волковой не кажутся чрезмерно большими, хоть и выглядят непропорционально на лице с некрупными чертами», — говорит она.

close 100% Анджелина Джоли Global Look Press

Яркая внешность Анджелины Джоли не дает покоя критикам – актрисе приписывают самые разные пластические операции. Сама звезда не раз говорила, что «никогда не ложилась ничего не делала со своим лицом и не планирует». Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, д.м.н. Тигран Алексанян считает, что если пластика у Анджелины и была, то минимальная и очень аккуратная.

«Детские фото Энджи – это нос «картошкой», круглое мягкое лицо. И всего через несколько лет – превращение утенка в прекрасного лебедя с греческим профилем и острыми как лезвие скулами. На одном из мероприятий фотографы запечатлели шрам за ухом, характерный после подтяжек лица. А еще актрису небезосновательно подозревают в установке имплантов в скулы и подбородок. Но сколько бы раз Джоли ни отправлялась на операционный стол, все метаморфозы ей только к лицу», — рассуждает он.

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Майкл Дуглас трепетно относится к своей внешности, и в отличие от многих коллег по цеху, вмешательство врачей не скрывает. Так, в 2003 году актер сделал круговую подтяжку лица, чтобы хорошо смотреться рядом с женой Кетрин Зетой-Джонс, которая моложе его на 25 лет. Тигран Алексанян полагает, что это не единственная операция актера.

«Круговая подтяжка лица позволила выглядеть на свадьбе свежо и моложаво. Процедура в последствие повторялась не раз. Никаких лишних подбородков и присущих возрасту излишков кожи у Майкла нет и по сей день», — предполагает хирург.

Джиджи Хадид

close 100% Джиджи Хадид Global Look Press/AP

Джиджи Хадид утверждает, что никогда не ложилась под нож пластического хирурга. Тигран Алексанян считает, что модель скрывает проведенную блефаропластику и удаление жировых комков в скулах.

«Многие уверены, что Джиджи также сделала малоинвазивный височный лифтинг и удалила комки Биша. Вся остальная коррекция контуров лица происходила благодаря филлерам», — рассуждает он.