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Завещание мужа Елизаветы II: из-за чего британские журналисты судятся с королевскими адвокатами

Завещание принца Филиппа обсуждают в суде по апелляции The Guardian

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Королева Елизавета II и принц Филипп, 2018 год

Королева Елизавета II и принц Филипп, 2018 год

Jonathan Brady/Pool/Reuters
В Лондоне начались судебные слушании по апелляции газеты The Guardian — она спорит с решением закрыть для прессы прошедшее в сентябре заседание, на котором было решено не обнародовать завещание принца Филиппа в течение 90 лет. Журналисты считают, что таким образом был нарушен принцип открытого правосудия. Между тем, королевские адвокаты заявляют, что он не является «непреложным». «Газета.Ru» — о том, как The Guardian пытается подсчитать деньги Виндзоров.

Британская газета The Guardian пытается отстоять в суде право общественности узнать о содержании завещания супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, который скончался 9 апреля 2021 года. На этой неделе в Лондоне начались слушания по апелляции издания. The Guardian оспаривает принятое в сентябре 2021 года решение закрыть от прессы заседание Верховного суда, на котором постановили скрыть на 90 лет последнюю волю герцога Эдинбургского.

Слушания стартовали в среду, 19 июля. В первый день разбирательств королевский советник Каолифион Галлахер, представляющая сторону The Guardian, назвала неверным решением не известить прессу о готовящемся заседании суда по вопросу завещания принца Филиппа. Она объяснила, что таким образом был нарушен принцип открытости правосудия.

«Это были полностью частные, закрытые слушания без доступа для аккредитованных журналистов или какой-либо возможности для стороннего наблюдения. Такие полностью закрытые слушания являются весьма серьезным вмешательством в процесс открытого правосудия», — сказала Каолифион Галлахер.

Она также отметила, что судья Эндрю Макфарлейн, который вынес решение о неразглашении завещания герцога Эдинбургского, совершил «исключительный поступок», поскольку не дал прессе и общественности оценить, насколько обоснованным было его решение.

Стороне The Guardian противостоят адвокаты королевской семьи и генерал-прокурор сэр Джеймс Иди, которые и вынесли в сентябре прошлого года заключение о том, что содержание завещания принца Филиппа для нынешнего поколения раскрыто не будет.

Во второй день слушаний сэр Джеймс Иди заявил, что закрыть сентябрьское заседание суда для прессы было решением, которое не нанесло никакого вреда интересам общественности. В суде он заявил, что «принцип открытости правосудия не является непреложным», и подчеркнул, что The Guardian не спорит с тем, что судья Макфарлейн вынес решение, чтобы защитить достоинство королевской семьи и ее право на частную жизнь.

Генерал-прокурор добавил, что необходимо различать личные доходы члена королевской семьи и бюджет на его содержание, пополняемый из государственной казны. По его мнению, суммы, которые ежегодно выделяет парламент, могут быть предметом общественных слушаний, а вот размер собственного состояния принца Филиппа — нет.

«[Председатель суда] сделал ясные выводы по поводу того, на чем основано любопытство общественности, и коммерческой выгоды для прессы в этом контексте, и отделил это от настоящих, истинных общественных интересов в юридическом смысле», — заявил сэр Джеймс Иди.

Размер состояния принца Филиппа действительно неизвестен, однако The Guardian подсчитали, какие суммы укрылись от общественности за годы сокрытия от публики завещаний членов королевской семьи. Дело в том, что их не обнародуют с 1911 года — за это время в результате закрытых слушаний по просьбе королевских адвокатов закрыты для доступа оказались 33 завещания британской королевской семьи. При этом, по законам Великобритании, последняя воля каждого гражданина может быть предана огласке.

По подсчетам The Guardian, в общей сложности члены королевской семьи, в том числе, дальние родственники монархов, после смерти оставили £187 млн.

Эти выводы издание сделало на основе данных о размерах их состояний — которые, впрочем, частично могли пополняться из получаемого ими наследства, так что имущество могло переходить из одного завещания в другое.

Самым богатым членом королевской семьи за последние 110 лет оказался герцог Файфский Александр Уильям Джордж, скончавшийся в 1912 году. Супруг принцессы Луизы, дочери короля Эдварда VII и королевы Александры, оставил после себя сумму, эквивалентную современным £79,7 млн. За ним в этом своеобразном рейтинге следуют сестра Елизаветы II принцесса Маргарет, скончавшаяся в 2002 году с состоянием в современные £11,5 млн; дочь королевы Виктории Луиза Великобританская, герцогиня Аргайл, скончавшаяся в 1939 году (£9,3 млн); бабушка Елизаветы II королева Мария Текская, оставившая после себя в 1953 году £7,9 млн; Луис, 1-й граф Маунтбеттен Бирманский, дядя принца Филиппа и последний вице-король Индии, ушедший из жизни в 1980-м (£7,6 млн); внучка королевы Виктории леди Патриция Рамзи (умерла в 1974-с с состоянием в £7 млн).

К слову, состояние двух ушедших из жизни членов королевской семьи — принца Филиппа и королевы-матери Елизаветы, умершей в 2002 году, держится в секрете, поэтому в общую сумму, сведенную The Guardian, не вошло.

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