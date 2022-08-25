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Стиль

«Мы хотим чувствовать себя сексуальными»: звезды за 50, которые не стесняются носить бикини

Как выглядят в купальниках Лопес, Литвинова, Кроуфорд и другие звезды 50+

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Рената Литвинова/Telegram/jlo/claudiaschiffer/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)
Дженнифер Лопес, Рената Литвинова, Синди Кроуфорд и многие другие известные певицы, актрисы и модели, которым немного за 50, на собственном примере доказывают, что гордо носить купальники можно в любом возрасте. О звездах, которые рушат стереотипы о «зрелых» женщинах, — в материале «Газеты.Ru».

Имена моделей с приставкой «супер», как правило, ассоциируются с девяностыми. В прошлом они не сходили с подиумов и глянцевых обложек — сегодня увлечены семьей и/или собственным бизнесом. Однако, несмотря на возраст, модели 90-х по-прежнему супер, что доказывают их профили в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Синди Кроуфорд (56), Клаудия Шиффер (51), Хелена Кристенсен (53), Паулина Поризкова (57) и Эль Макферсон (58) регулярно публикуют фотографии в бикини, вызывая восхищение подписчиков.

Топ-модель и по совместительству бывшая первая леди Франции Карла Бруни (54) снялась в купальнике для обложки Madame Figaro, а в интервью рассказала, как ей удается поддерживать себя в форме.

«Я прилагаю бесконечные усилия, чтобы оставаться стройной: два часа спорта в день, турник, эллиптический тренажер, немного пилатеса»,

— призналась экс-супруга Николя Саркози.

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Карла Бруни для Madame Figaro

Карла Бруни для Madame Figaro

Madame Figaro

Впрочем, позировать в бикини — привилегия не только моделей, но и актрис. Звезда фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун, отметившая в марте этого года 64-летие, загорает топлес, а Деми Мур (59) снимается в рекламе купальников, дизайн которых разрабатывает самостоятельно.

«Это меняет представление о том, что женщины становятся менее желанными с возрастом. Мы не хотим выглядеть пожилыми, мы хотим чувствовать себя сексуальными»,

— поделилась Деми Мур с изданием People.

Дженнифер Энистон (53) и Ким Кэтролл (66), которых многие помнят по ролям Рэйчел Грин и Саманты Джонс в сериалах «Друзья» и «Секс в большом городе», все еще выглядят не хуже прославивших их героинь. Фотографии актрис в бикини — наглядное тому доказательство.

Не властно время и над Ренатой Литвиновой (55). Актриса, у которой подрастает 21-летняя дочь, выкладывает в социальных сетях как «честные» селфи без макияжа и фотошопа, так и снимки в купальниках.

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Рената Литвинова

Рената Литвинова

Рената Литвинова/Telegram/VK

Дженнифер Лопес (53), ставшая мировым секс-символом еще в 2000-е, продолжает оставаться привлекательной и сегодня. С годами поп-икона нулевых лишь упрочила свой успех на сцене и экранах, запустила свой собственный бренд косметики и стала его лучшей рекламой — девушки готовы скупать ее кремы, лишь бы выглядеть так же.

Это касается и бывшей солистки женской поп-группы Spice Girls Джери Хорнер, которой в августе этого года исполнилось 50 лет. Прославившаяся благодаря участию в девичьем бэнде девяностых, она сумела построить успешную сольную карьеру — была четырежды номинирована на Brit Awards, выпустила четыре сингла, занявших первые места в британских хит-парадах, а суммарные продажи ее альбомов превышают четыре миллиона копий. В 90-е ее называли Sexy Spice за любовь к откровенным нарядам — ее фигура позволяет носить их и сегодня, равно как и купальники.

Сальма Хайек (55), Джулианна Мур (61), Наоми Уоттс (53) также не стесняются изредка радовать поклонников фотографиями в купальниках. Элизабет Херли (57), в свою очередь, на каждом втором фото в Instagram демонстрирует новую модель купальников собственной линии Elizabeth Hurley Beach.

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Светлана Бондарчук, Ирина Хакамада, Ольга Кабо, Ирина Салтыкова (слева направо)

Светлана Бондарчук, Ирина Хакамада, Ольга Кабо, Ирина Салтыкова (слева направо)

a030aa/irina_hakamada/kabo_olga/irinasaltykova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Что касается российских знаменитостей, помимо Ренаты Литвиновой, своих фигур в купальниках не стесняются Светлана Бондарчук (53), актриса Ольга Кабо (54), бывшая солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова (56), политик, писательница и лайф-коуч Ирина Хакамада (67).

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